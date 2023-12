Simona Halep a fost învinsă de adolescenta Amanda Anisimova la Roland Garros

Ai putea descrie uimitoarea ei surpriză în fața campioanei în exercițiu Simona Halep, joi, la Roland Garros, ca fiind clinică.

Americanca în vârstă de 17 ani a devenit cea mai tânără semifinalistă a turneului din ultimii 13 ani, când, cu o precizie chirurgicală, a dispus cu sânge rece de Halep cu 6-2 6-4 într-o oră și opt minute pe terenul Philippe Chatrier, un rezultat care a lăsat deschisă posibilitatea unei finale de Grand Slam feminin pentru prima dată din 1999 încoace.

Asta pentru că Marketa Vondrousova, în vârstă de 19 ani, o întâlnește pe Johanna Konta în cealaltă semifinală de vineri.

"Chiar nu-mi vine să cred rezultatul de astăzi", a declarat Anisimova reporterilor. "Să ai ocazia să joci împotriva Simonei, este uimitor, dar cum s-a terminat este și mai nebunesc pentru mine".

Numărul 51 mondial trebuie mai întâi să o depășească pe Ashleigh Barty, a opta favorită, după ce australianca în plină ascensiune a avansat la prima semifinală de Grand Slam - în oglindă cu Anisimova și Vondrousova - trecând de Madison Keys cu 6-3 7-5 într-o ieșire pe terenul Suzanne Lenglen care s-a încheiat aproape exact la aceeași oră.

Meciurile au fost amânate pentru joi, la fel ca și celelalte două sferturi de finală masculine, din cauza ploii care a spulberat toate meciurile de la Paris cu o zi înainte .

Aceste meciuri masculine s-au încheiat, de asemenea, cu meciuri directe, întrucât Novak Djokovic, numărul 1 mondial, l-a învins pe Alexander Zverev, aflat pe locul 5, cu 7-5 6-2 6-2, iar Dominic Thiem, finalistul din 2018, a trecut cu 6-2 6-4 6-2 de rusul Karen Khachanov.

Se anunță o zi de vineri aglomerată

Djokovic și Thiem se vor confrunta vineri într-o semifinală apetisantă, dar Rafael Nadal împotriva lui Roger Federer este principala atracție .

Din cauza ploii care face ravagii în program, ambele semifinale feminine vor avea loc în afara terenului central, începând cu ora 11.00, la Paris. Decizia este atât "nedreaptă, cât și nepotrivită", potrivit lui Steve Simon, directorul general al WTA.

"Cele patru femei care au jucat atât de bine și au ajuns atât de departe și-au câștigat dreptul de a juca pe cea mai mare scenă", a spus el într-un comunicat. "Credem că erau posibile alte soluții care ar fi fost în beneficiul fanilor, precum și al tuturor jucătoarelor".

Organizatorii, care doresc să încheie turneul la timp, nu vor dori să se uite la prognoza de rău augur de vineri, când se anunță ploi intermitente.

Puterea lină a Anisimovei în condiții predominant însorite, în special reverul ei, a derutat-o pe Halep, a cărei încercare de a deveni prima câștigătoare consecutivă de la Justine Henin, care a câștigat trei la rând până în 2008, s-a oprit brusc.

Ea a dat dovadă de un echilibru extraordinar, fără să se agite chiar și atunci când Halep a revenit în setul al doilea, și rareori a ales o lovitură greșită.

Anisimova a reușit un număr impresionant de 25 de lovituri câștigătoare și doar 24 de greșeli neforțate împotriva uneia dintre cele mai bune jucătoare și pe o suprafață de zgură care poate umfla atât de des numărul de greșeli. Ea a ratat turneul pe zgură de anul trecut din cauza unei accidentări la picior.

"Este pur și simplu incredibilă", a declarat căpitanul Fed Cup din SUA, Kathy Rinaldi, pentru CNN Sport. "O cunoaștem de când avea șapte ani. Întotdeauna a ieșit în evidență și a avut mari calități pentru a deveni campioană și cred că asta s-a văzut astăzi.

"Ea este pur și simplu foarte dură. Este, evident, și o jucătoare foarte talentată, dar este cu adevărat solidă și dură din punct de vedere mental".

Finalista de la juniori de la Roland Garros din 2016 și-a scăpat racheta după ce a lovit fără efort un rever splendid pe linie la prima minge de meci, dar nu a cedat niciun set în aceste două săptămâni pentru a o egala pe Vondrousova.

"Reverul a fost întotdeauna stelar", a spus Rinaldi, care a ajuns pe locul șapte în clasament în 1986. "Este o lovitură frumoasă, este pur și simplu superbă. Este fenomenală. Ce altceva poți să mai spui?"

În turul al patrulea, Halep a trecut în 45 de minute de Iga Swiatek, campioana de la Wimbledon la juniori, în vârstă de 18 ani, dar joi a fost într-adevăr o adolescentă care a trecut de româncă.

Șapte game-uri consecutive

Halep nu și-a mai revenit în totalitate după ce a pierdut șapte game-uri consecutive de la 2-2 în primul, deși fostul număr 1 mondial a avut o șansă de break la 4-4 în al doilea.

Rezistând în acel game, Anisimova a obținut mingea de meci după o dublă greșeală a lui Halep.

În ciuda eșecului, Halep a declarat că nu a fost dezamăgită de turneul său.

"Cred că am făcut tot ce am putut astăzi și acest turneu, sunt mulțumită de rezultat", a spus ea. "Nu este rău deloc să ajungi în sferturi de finală la un Grand Slam. Venind în calitate de campioană în exercițiu, presiunea a fost mare".

Ea a recunoscut că a suferit de nervi - nu din cauza faptului că era favorită substanțială în sferturile de finală, ci pentru că juca atât de bine.

"Poate că așteptările mele față de mine au fost mari astăzi", a spus Halep. "Poate că nu am putut să gestionez tensiunea din corpul meu, așa că nu am putut să joc cât mai bine și nu m-am putut mișca la cel mai bun nivel al meu."

Părinții Anisimovei s-au mutat în SUA din Rusia - la fel ca părinții Mariei Sharapova și ai Sofiei Kenin, care au învins-o pe Serena Williams în turul al treilea. Dar a fost pentru a oferi mai multe oportunități pentru sora ei mai mare, Maria, care a ajuns să joace tenis la Universitatea din Pennsylvania.

Barty s-a orientat spre cricket

Barty a fost cândva, de asemenea, o junioară de top, ca și Anisimova, deși cariera ei părea încheiată atunci când s-a retras din joc în 2014. Nu-i mai plăcuse.

Jucând ulterior cricket profesionist - ea este în continuare o fană a cricketului și urmărește cu atenție Cupa Mondială din Anglia - Barty s-a întors la tenis în 2016.

De atunci, clasamentul ei a urcat în fiecare an. Chiar dacă va pierde împotriva Anisimovei, Barty va urca pe un nou nivel maxim al carierei, al patrulea, după ce a fost chiar pe locul cinci la dublu.

"Am crescut ca persoană și, evident, și ca jucătoare", a declarat Barty. "Dar am avut parte de momente care mi-au frânt inima. Am avut și momente uimitoare. Per total, m-am bucurat de fiecare minut.

"Cred că acesta a fost cel mai mare lucru, că nu am avut niciun gram de regret. Am simțit că atunci când m-am întors, a fost decizia mea, am făcut-o în felul meu, și da, a dat roade."

Jucătoarea în vârstă de 23 de ani posedă un joc complet, inclusiv un slice cu reverul, care a deranjat adversare mai experimentate decât Anisimova.

Ele se vor înfrunta pentru prima dată.

"Cred că voi sta de vorbă cu antrenorul meu în seara asta și voi încerca să elaborez un plan de joc, voi încerca să găsesc modalități prin care pot fi eficientă împotriva ei și prin care tenisul meu poate fi eficient împotriva ei, iar mâine voi ieși pe teren și voi încerca să execut cât mai bine", a declarat Barty.

