Shohei Ohtani îi dăruiește un Porsche soției coechipierului lui Joe Kelly de la Dodgers, care a renunțat la numărul 17 al tricoului său

Cadoul ostentativ a urmat campaniei virale de pe rețelele de socializare a lui Ashley Kelly - #Ohtake17 - care l-a încurajat pe cel care a fost de două ori MVP al Ligii Americane să semneze cu echipa soțului ei.

Cei de la Dodgers au postat sâmbătă, pe X, dezvăluirea noii sale mașini, în timp ce aceasta era lăsată în fața casei Kelly.

"Este a ta. De la Shohei, a vrut să-ți facă cadou un Porsche", i se spune în clip, în timp ce ea își acoperă gura, neîncrezătoare.

Înainte ca Ohtani să se angajeze la echipă, Ashley Kelly a făcut o campanie online destul de entuziastă, mergând chiar până la a-și redenumi fiul de 7 luni ShoKai în onoarea susținerii sale.

Atletul japonez a semnat recent, la 11 decembrie, un contract istoric de 10 ani și 700 de milioane de dolari cu Dodgers.

De asemenea, Joe Kelly a semnat recent un nou contract pe un an și 8 milioane de dolari cu echipa din Major League Baseball, potrivit MLB.com.

Eforturile depuse de soția jucătorului de rezervă au inclus oferirea lui Ohtani a fiecărei piese de îmbrăcăminte și marfă a celor de la Dodgers pe care o dețineau cu numărul 17.

Într-una dintre postările sale de pe rețelele de socializare din 8 decembrie, ea prezintă toate articolele pe care le-a oferit în schimbul angajamentului lui Ohtani față de Dodgers. "Deja am pregătit-o pe mama ta, așa că totul este în regulă acolo", a spus Ashley Kelly în timp ce ținea în mână un tricou cu numărul 17 de la Dodgers cu "Mama" imprimat pe spate.

După ce Ohtani a semnat cu echipa soțului ei, Kelly a postat un alt videoclip în care a aruncat cu entuziasm toate echipamentele cu nr. 17 ale familiei pe peluza din fața casei, pe tema sărbătorilor, pe melodia piesei "Wake Me Up Before You Go-Go" a celor de la Wham.

Ohtani a purtat anterior numărul 17 în timpul celor șase ani în care a jucat pentru Los Angeles Angels, a relatat KABC, afiliată CNN.

