Sherri Shepherd a visat toată viața ei să aibă un talk-show. În continuare vrea un Emmy

Îi plac orele lungi, invitații, echipa și audiența, a declarat Shepherd într-un interviu recent pentru CNN, pentru că a visat să prezinte propriul talk-show încă de când era copil.

În timp ce "Sherri" se alătură unui peisaj TV de zi aglomerat, care include emisiuni ale lui Jennifer Hudson, Drew Barrymore, Kelly Clarkson și Karamo Brown, Shepherd, actriță și veterană a emisiunii "The View", explică cum se străduiește să facă emisiunea sa să iasă în evidență.

Interviul care urmează a fost ușor editat pentru lungime și claritate.

CNN: Ați jucat în "30 Rock", o comedie, și, evident, în "The View", cum vi se pare că aveți propriul talk-show?

"Este o responsabilitate mai mare. ...Lucrurile pe care trebuie să le fac acum nu erau la noi, Barbara Walters a făcut toate astea. Întâlnirea cu afiliații, analizarea ratingurilor, încercarea de a găsi segmente. Noi doar am venit, am făcut-o și am plecat acasă. Noi făceam lucrurile distractive, mergeam la piese de teatru, citeam cărți și ne uitam la filmele invitaților."

Deci, ce se află în cele 15 pagini de notițe ale lui Oprah Winfrey?

"Oprah a spus asta când a vorbit cu mine, a spus că este un teren foarte sacru să faci un talk-show, pentru că ești responsabil pentru tot ce se întâmplă în acea emisiune, pentru că acolo este numele tău. Și, prin urmare, este o mare responsabilitate. Este cu siguranță mai multă responsabilitate atunci când ești gazda unui talk-show singur. În fiecare săptămână zbor pentru a mă întâlni cu afiliații, pentru că trebuie să creezi bunăvoință și să le mulțumești pentru că susțin emisiunea. Și apoi, în fiecare săptămână, plec cu avionul și mereu primesc un telefon în care mi se spune că acest invitat a renunțat. Cum rămâne cu acest segment? Ești de acord cu asta? Trebuie să urmărim garderoba. Dar îmi place la nebunie."

De ce te-ai decis să accepți toate astea?

"Este ceva ce încă de când aveam cinci ani, cu mica rolă de hârtie igienică în fața gurii lui Barbie, am visat la asta. Când am făcut primul meu pilot de talk-show în 2018, nu am încetat niciodată să visez la asta. Și astfel, când devine prea mult, stau și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot, iar asta mă readuce în acel loc de pace. Asta este ceea ce știu că am vrut să fac.

Și aud oamenii spun: "Am avut o zi proastă sau trec printr-o depresie, dar mă uit la emisiunea ta în fiecare zi ca să mă scoată din ea". Eu îmi spun, asta trebuia să fac."

Apropo de depresie, ați abordat subiecte grele, cum ar fi depresia și infertilitatea. Cum te pregătești pentru acele zile și cum știi că vei fi echipat pentru asta?

"Avem segmentul nostru de experți în sănătate și am avut un medic specializat în bunăstare mintală, iar eu spun că știu că există oameni care încearcă să își dea seama cum ies din acest întuneric, iar noi suntem canalul prin care îi facem să știe că așa se face. Adică, este vorba doar de a asculta și de a le oferi oamenilor spațiul necesar pentru a spune ceea ce au de spus, pentru că mai este cineva care trece prin asta."

Care este obiectivul zilnic al emisiunii?

"Misiunea mea este că vreau să vă simțiți mai bine decât atunci când ați venit."

Avețivreun ritual înainte sau după spectacol?

"Producătorul meu executiv, Jawn Murray, care se întâmplă să fie și cel mai bun prieten al meu, ne rugăm. El cunoaște acest vis de când îl am eu. Acea ușă se deschide. Ne rugăm pentru publicul care stă în studio cu mine și ne rugăm pentru cei care ne privesc să se simtă mai bine decât atunci când au venit. Iar cealaltă este că trebuie să stau singură și să intru în spațiul în care, Sherri, lasă totul baltă. Pentru că ceea ce trebuie să faci este să faci oamenii să râdă. Trebuie să le faci să se simtă bine."

Cum reușești să găsești un echilibru între muncă și viață?

"Trebuie să găsești un echilibru. A fost un moment în care devenea puțin dezechilibrat pentru că zburam în fiecare săptămână pentru a mă întâlni cu afiliații. Tot ceea ce aveam de făcut cu fiul meu, Jeffrey, era la nouă dimineața și nu reușeam să ajung. Am sunat-o pe Oprah și i-am spus: "Mă pierd ca mamă". Ce trebuie să fac?". Iar ea mi-a vorbit cu adevărat despre echilibru, despre echilibrul dintre muncă și mamă. Și mi-a spus că Jeffrey trebuie să fie pe primul loc."

Cum iei asta și cum o aplici de fapt? Este nevoie să spui nu la unele lucruri?

"Asta e ceea ce fac eu. Spun 'Nu pot să fac asta pentru că am o ședință cu părinții și profesorii la care trebuie să particip. Așa că asta înseamnă un nu'. Este uimitor că atunci când începi să spui nu, oamenii ajung acolo unde ar trebui să fie. Este foarte, foarte important să mă întâlnesc cu afiliații și să le mulțumesc pentru sprijin, pentru că ei îmi difuzează emisiunea, dar apoi am nevoie de o pauză de patru sau cinci săptămâni și apoi pot să o încep din nou. Dar acea pauză de patru sau cinci săptămâni îmi permite să fiu voluntar la târgul de carte al lui Jeffrey. Îl las la școală dimineața."

A văzut Oprah emisiunea?

Da, și mi-a spus că i-au plăcut anumite segmente. Și apoi, pentru Oprah, să-mi trimită un mesaj și să-mi spună: "Cifrele tale sunt grozave într-un spațiu în care este greu să ai ochi pe timp de zi, cifrele tale sunt grozave și mă uit și te urmăresc. Este minunat. Și îl folosesc pentru a menține moralul personalului și al producătorilor. Le citesc părți din textele lui Oprah cu vocea lui Oprah."

Ați avut invitați buni încă de la început.

"Trebuie să recunosc meritele celor care îmi rezervă talente pentru cât de mult au muncit. Au decis literalmente să organizeze o petrecere în Los Angeles și New York pentru ca eu să mă întâlnesc cu publiciștii de top, ca să le spun cine sunt. Întâlnirile mi-au permis să vorbesc cu toată lumea personal și să le împărtășesc obiectivele mele."

Aveți un invitat de vis?

"Mi-ar plăcea să vorbesc cu Meryl Streep. A venit John Lithgow și, când vă spun, m-ați putea dezlipi de pe podea cu o furculiță. Mi-ar plăcea să o am pe Michelle Obama. Am întrebat-o pe Oprah și a fost tăcută și a spus ... [un prieten a sfătuit-o] Nu te duce la o emisiune decât dacă ai ceva de spus."

Care este viziunea ta finală cu emisiunea?

"Vreau să fac asta atâta timp cât oamenii vor să râdă. Atâta timp cât oamenii vor să se simtă bine, atunci eu sunt acolo pentru a le oferi asta. Vreau un Emmy pentru emisiunea mea. Vreau un Emmy. Îl am scris cu ruj roșu pe fiecare oglindă de acasă."

Sursa: edition.cnn.com