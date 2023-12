Sergio Perez a câștigat Marele Premiu al Singapore, presărat cu incidente

Ploaia torențială a întârziat startul cursei cu o oră și, pe pista alunecoasă, mașina de siguranță a fost activată de două ori - prima dată în urma unei coliziuni între Nicholas Latifi și Zhou Guanyu și a doua oară după ce Yuki Tsunoda a lovit barierele.

Perez a ieșit nevătămat din acest haos și a trecut în cele din urmă pe lângă steagul cu carouri cu șapte secunde în fața celui de-al doilea clasat, Charles Leclerc, pentru a se apropia la doar două puncte de locul al doilea în campionatul piloților ocupat de pilotul Ferrari.

Carlos Sainz de la Ferrari a completat podiumul, în timp ce colegul de echipă al lui Perez și liderul detașat în fruntea clasamentului general, Max Verstappen, a fost nevoit să aștepte pentru al doilea său titlu după ce a terminat pe locul șapte - unul dintre cele mai slabe rezultate ale sezonului său.

"A fost cu siguranță cea mai bună performanță a mea", a declarat Perez, potrivit F1. "Am controlat cursa, deși încălzirea [pneurilor] a fost destul de dificilă. Ultimele câteva tururi au fost foarte intense. Chiar nu am simțit atât de mult în mașină, dar când am ieșit din ea, am simțit. Am forțat [și] am dat totul pentru victoria de astăzi."

Perez a navigat cel mai bine în startul frenetic, depășindu-l pe Leclerc, aflat în pole-sitter, în virajul 1, în timp ce coechipierul său Verstappen a pierdut și apoi a recuperat patru poziții în mijlocul plutonului.

În turul al zecelea, a fost activată prima mașină de siguranță, iar Verstappen a profitat de câmpul comprimat pentru a recupera încă două locuri pentru P7, în timp ce Latifi și Zhou au abandonat.

Marcând al 350-lea său start în cursă, Fernando Alonso de la Alpine a suferit o defecțiune a motorului 10 tururi mai târziu, ceea ce a determinat o mașină de siguranță virtuală, care abia se terminase când a reapărut din nou după ce Alex Albon de la Williams s-a izbit de un zid și a doua defecțiune a motorului de la Alpine din această zi cu Esteban Ocon.

Abia la jumătatea cursei, pista a fost suficient de uscată pentru pneuri slick, iar toți piloții au intrat la boxe pentru a se schimba în timp ce încă o mașină de siguranță se afla pe traseu.

Accelerând la reluarea cursei, Verstappen s-a blocat încercând să îl depășească pe Norris și a fost nevoit să intre din nou la boxe pentru a schimba din nou pneurile, în timp ce Hamilton a făcut, de asemenea, o eroare necaracteristică pentru a ieși din cursa pentru podium.

În cele din urmă, Perez a fost cel care a ținut piept provocărilor lui Leclerc pentru a obține a doua sa victorie din acest sezon și a patra din carieră.

