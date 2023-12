Poveste evidențiată

Serena Williams câștigă în revenirea la tenis, apoi răspunde la întrebarea despre scutirea pentru uz terapeutic

Williams s-a impus cu 7-5 6-3 în fața lui Diyas la Indian Wells

Nu mai jucase la simplu de când câștigase Australian Open 2017

Williams răspunde la o întrebare despre scutirea pentru uz terapeutic și neagă orice abatere

Williams a trecut joi de Diyas cu 7-5 6-3 în deșertul californian, joi, în primul său meci competitiv la simplu de când a câștigat Australian Open 2017, în urmă cu 14 luni.

Gândurile ei s-au îndreptat apoi rapid către fiica Alexis.

"A trecut mai mult de un an și un copil mai târziu", a spus Williams în fața publicului. "Acum pot să mă duc acasă la ea, așa că sunt încântată de asta. Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați susținut".

Williams și-a îmbunătățit scorul la 3-0 împotriva lui Diyas, locul 53 în clasament. Marele ei serviciu nu a fost spart în primul set, dar Diyas a făcut break de două ori în al doilea, deși Williams a revendicat ultimele trei game-uri din concursul nocturn pentru a stabili un duel cu Kiki Bertens, cap de serie 29, într-o repetare a semifinalelor de la Roland Garros din 2016.

"Cu siguranță nu a fost ușor", a declarat Williams. "Am mai jucat cu ea de câteva ori înainte și întotdeauna avem câteva seturi strânse. Dar a fost bine. Sunt un pic ruginită.

"Dar nu contează. Sunt doar aici în această călătorie și fac tot ce pot".

Serena Williams câștigă în revenirea în tenis

Dar întrebările adresate lui Williams în conferința de presă de după meci nu au fost doar despre maternitate, forehand-uri și backhand-uri.

O întrebare neașteptată

Ea a fost întrebată despre o scutire de utilizare terapeutică retroactivă pe care a primit-o pentru Openul Franței din 2015, când o Williams bolnavă a luptat pentru titlul de la Paris.

TUE - pentru prednison - a fost dezvăluită în 2016 de Fancy Bears, un grup de hackeri despre care se crede că ar avea legături cu Rusia.

Potrivit Clinicii Mayo - o instituție medicală respectată - prednisonul este un corticosteroid care este folosit pentru a trata o serie de afecțiuni diferite.

În conferința de presă, Williams a negat orice abatere și a spus că nu a fost niciodată depistată pozitiv la o substanță interzisă.

"Nu am testat niciodată pozitiv, am obținut întotdeauna un TUE, așa că ar trebui să verificați acest lucru", a spus Williams.

Când reporterul a replicat: "Ați obținut un TUE, dar a fost antedatat", a răspuns Williams: "Nu, nu, nu, nu, nu.

"De fapt, nu am putut juca la Roland Garros și nu aveam de gând să joc decât dacă aveam un TUE, deoarece, dacă vă amintiți, în acel an, am fost incredibil de bolnavă...".

"Nici nu știu cum am câștigat meciul și am spus că literalmente nu pot juca finala (împotriva lui Lucie Safarova), dar am nevoie de un TUE pentru a lua un decongestionant.

"Până la urmă, asta este."

La sfârșitul zilei de joi, Williams a fost din nou învingătoare pe teren în urma acestei "călătorii".

Americanca și-a adjudecat al 23-lea titlu de Grand Slam, un record, la Melbourne, în primele etape ale sarcinii și nu a mai jucat pentru tot restul anului 2017.

Aproape a murit

Ea a născut la începutul lunii septembrie prin cezariană de urgență și a dezvăluit pentru CNN că aproape a murit în zilele următoare, fiind diagnosticată cu o altă embolie pulmonară - Williams a avut aceeași afecțiune în 2011 - care a declanșat complicații.

Anul ei plin de evenimente nu s-a oprit aici. Ulterior, Williams s-a căsătorit în noiembrie, la New Orleans, cu cofondatorul Reddit, Alexis Ohanian - care s-a aflat joi în loja jucătoarei Williams - înainte de a reveni pe teren la sfârșitul lunii decembrie pentru o partidă de prezentare la Abu Dhabi împotriva campioanei de la Roland Garros, Jelena Ostapenko.

CITEȘTE: Serena se căsătorește

Jucătoarea în vârstă de 36 de ani a disputat luna trecută primul ei meci competitiv al anului, combinând cu sora mai mare Venus la dublu în competiția pe echipe Fed Cup împotriva Olandei.

Pe măsură ce revenirea ei la Indian Wells se apropia, Ohanian a proiectat patru panouri publicitare care au fost amplasate în Palm Springs, în apropiere de Indian Wells.

Williams - care acum nu are un clasament din cauza inactivității sale - ar putea să o întâlnească pe Venus în turul al treilea la Indian Wells. Venus a fost un alt spectator pe terenul central joi.

Meciul Serenei împotriva lui Diyas din Kazahstan a marcat prima dată din 1999 când nu a avut un bye în primul tur la Indian Wells sau Miami, perechea de turnee cunoscută sub numele de "sunshine double". Acestea sunt considerate cele mai mari două evenimente combinate în afara turneelor majore.

Motivată

Williams a declarat în ajunul turneului de la Indian Wells că nu este lipsită de motivație, în ciuda faptului că a câștigat cele mai multe turnee de Grand Slam - feminin sau masculin - din Era Open.

"Întotdeauna am fost o persoană extrem de motivată, dar principalul meu lucru este că mi-ar plăcea ca fiica mea să fie alături de mine și să se descurce grozav și să joace extraordinar, așa că asta îmi dă cu siguranță o anumită motivație", a declarat ea pentru BBC.

"Aș fi crezut că m-aș fi retras în urmă cu șase ani, dar sunt încă aici și joc grozav, și cred că voi continua să joc bine".

Ea a numit Indian Wells un moment bun pentru a-și începe revenirea, gândindu-se la cele trei Grand Slam-uri rămase în 2018.

Atingerea a 24 de turnee majore ar aduce-o pe Williams la egalitate cu Margaret Court pentru cele mai multe titluri de Grand Slam câștigate vreodată.

"Obiectivul Serenei (pentru acest an) va fi să câștige Grand Slam-uri", a declarat antrenorul ei, Patrick Mouratoglou, pentru site-ul oficial al WTA. "Ea știe că revenirea ar putea dura ceva timp, dar nivelul ei de așteptare este ridicat, ca întotdeauna.

"Mai sunt trei turnee de Grand Slam în acest sezon. Acestea vor fi cele trei obiective principale ale ei pentru 2018".

