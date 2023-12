Selena Gomez strălucește în revenirea serialului 'Numai crime în clădire'

Viața pe Pământ pare puțin scăpată de sub control în aceste zile.

Totuși, este vară, iar eu, în ceea ce mă privește, intenționez să mă aplec asupra acestui anotimp.

Asta înseamnă o mulțime de lucruri, inclusiv să mă bucur de cât mai mult conținut de streaming pe cât de mult îmi va permite soarele care mă cheamă - cum ar fi atunci când este mult prea cald și umed pentru a sta afară.

Trei lucruri de urmărit

"Only Murders in the Building", sezonul 2

Nu aș fi pariat niciodată că Steve Martin, Martin Short și Selena Gomez vor face un serial TV de neratat, și totuși au reușit.

"Only Murders in the Building" s-a întors pentru al doilea sezon, iar Gomez chiar strălucește de data aceasta.

Știați deja că sunt cipuri pentru serialul despre un trio de devotați ai crimei adevărate. De data aceasta, cei trei vecini se trezesc implicați într-o crimă. Veniți pentru mister și rămâneți pentru râsete.

Începeți neapărat cu primul sezon și cu toată pornografia sa imobiliară din New York City.

Primele episoade ale sezonului doi din "Only Murders in the Building" sunt difuzate pe Hulu.

'Cine este Ghislaine Maxwell?

Un nou documentar Starz urmărește călătoria socialitei britanice decăzute Ghislaine Maxwell, femeia condamnată pentru că a aranjat mai multe dintre victimele abuzurilor sexuale ale regretatului finanțist Jeffrey Epstein.

Maxwell continuă să lupte pentru libertatea ei și să-și susțină nevinovăția.

Documentarul în trei părți este difuzat de Starz.

'Stranger Things' sezonul 4, volumul 2

Nu mai sunt multe de spus despre ultimul sezon din "Stranger Things", cu excepția faptului că episoadele rămase sunt acum difuzate pe Netflix.

Este întunecat, este intens și, chiar dacă nu este genul tău, este greu să negi forța serialului.

Ultimele două episoade ale sezonului patru au fost lansate vineri.

Două lucruri pe care să le ascultați

Filmul are deja un super succes, așa că de ce să nu extindem dragostea și la coloana sonoră?

"Top Gun: Maverick" este continuarea perfectă, în opinia mea. Albumul cu coloana sonoră este un amestec solid de melodii din filmul original, cum ar fi "Danger Zone" de Kenny Loggins, și compoziții noi, cum ar fi "Hold My Hand" de Lady Gaga.

Fapt amuzant: Loggins a spus că a făcut o versiune actualizată a hitului său care nu a ajuns niciodată în continuarea "Top Gun".

" Am reînregistrat "Danger Zone" pentru a face o versiune 5.0 care să înconjoare publicul", a declarat el pentru Entertainment Weekly. "Dar Tom Cruise a vrut cu adevărat să evoce versiunea originală, sentimentul original. Așa că, pe termen lung, s-a dovedit a fi revenirea piesei vechi".

Coloana sonoră a filmului este disponibilă acum.

Să rămânem la muzica din filme, nu-i așa?

Așa cum am spus săptămâna trecută, mi-a plăcut, mi-a plăcut, mi-a plăcut, mi-a plăcut "Elvis" al lui Baz Luhrmann, iar același lucru este valabil și pentru coloana sonoră.

Nu numai că sunt hituri de la Elvis Presley, dar sunt și melodii ale unor artiști contemporani, printre care Doja Cat, Jazmine Sullivan și Stevie Nicks cu Chris Isaak. Vedeta filmului, Austin Butler, a cântat unele dintre melodiile originale ale lui Presley - și le-a reușit.

Albumul a fost lansat în prezent.

Un lucru despre care trebuie să vorbim

Mă simt într-un fel în legătură cu faptul că în 2022 încă sărbătorim premiere.

Și totuși, vom sărbători, pentru că merită.

Vedeta din "The Young and the Restless", Mishael Morgan, a devenit prima actriță de culoare care a câștigat premiul pentru interpretare principală remarcabilă într-o dramă de zi la recenta ediție a Daytime Emmys.

Morgan, care o interpretează pe Amanda Sinclair în serial, a menționat în discursul de acceptare că "s-a născut pe o insulă mică" din Caraibe.

"Spargem plafoanele de sticlă în stânga, în dreapta și în centru, iar eu sunt atât de onorată să fiu un recipient și să trăiesc acest moment", a spus ea. "Și asta datorită tuturor celor care sunt astăzi acolo și care dovedesc lumii că putem și vom face acest lucru numit egalitate și unitate împreună".

Să o facem absolut ... împreună.

Ceva de sorbit

Vedetele își folosesc vocea pentru a-și exprima sentimentele față de răsturnarea de către Curtea Supremă a SUA a hotărârii Roe vs. Wade.

Mulți artiști - printre care Olivia Rodrigo, Megan Thee Stallion, Phoebe Bridgers și Kendrick Lamar - se exprimă în sprijinul dreptului la avort.

Să-i chemăm pe cei care spun "taci din gură și cântă/acționează/jucă", așa cum se întâmplă adesea atunci când celebritățile își exercită drepturile de cetățeni de a-și oferi opiniile.

Dar, în acest caz, Hollywood-ul reprezintă marea majoritate a americanilor, care se opun ca Roe vs. Wade să fie răsturnat.

