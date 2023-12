Se încheie pledoariile finale în procesul paramedicilor în cazul morții lui Elijah McClain în 2019

Jeremy Cooper și Peter Cichuniec au pledat nevinovat la acuzațiile de omor prin imprudență și omucidere din neglijență criminală, după ce o doză de 500 de miligrame de ketamină pe care i-au administrat-o lui McClain i-a provocat moartea, potrivit unui raport de autopsie modificat publicat în 2022.

Deliberările juriului vor începe joi dimineață.

Ambii paramedici au declarat luni că au crezut că McClain a suferit un "delir excitat" în timpul confruntării sale cu ofițerii de poliție din Aurora, iar protocolul lor de tratament a fost de a administra o doză de ketamină pe care au considerat-o sigură și care nu ar fi ucis o persoană.

"În timpul pregătirii noastre, ni s-a spus de numeroase ori că acesta este un medicament sigur și eficient", a declarat Cichuniec în fața instanței. "Acesta este singurul medicament pe care îl putem avea asupra noastră care poate opri ceea ce se întâmplă și îl poate calma, astfel încât să-i putem controla căile respiratorii, să-l putem controla și siguranța lui, să-l ducem la spital cât mai repede posibil."

În timpul pledoariilor finale de miercuri, Shannon Stevenson, procurorul general al statului Colorado, a declarat că paramedicii "nu și-au asumat nicio responsabilitate pentru niciuna dintre acțiunile lor" în timp ce depuneau mărturie la proces.

"Acuzații de aici, amândoi au făcut toate aceste lucruri împreună", a spus Stevenson. "I-ați auzit spunând, i-ați auzit pe experții lor spunând: au acționat ca o echipă. Amândoi au decis să administreze ketamină. Amândoi au decis să dea 500 [miligrame]. Amândoi au stat acolo în timp ce Elijah se simțea din ce în ce mai rău și nu au făcut nimic. Amândoi sunt responsabili".

Avocații lui Cooper și Cichuniec au susținut în declarațiile lor de încheiere că McClain prezenta semne de delir excitat și că au urmat pregătirea lor atunci când au decis să îi administreze ketamină.

Avocatul apărării lui Cooper, Michael Pellow, a repetat declarația lui Cooper că a "încercat să compare" greutatea lui McClain cu a sa, estimând că acesta cântărea cu aproximativ 15 kilograme mai puțin. Pellow a declarat în fața instanței că Cooper a încercat să facă o apreciere pentru a-și estima greutatea "fără nicio instrucțiune despre cum să o facă cu cineva la pământ".

"Își urmau pregătirea. Își urmau protocoalele. Au fost instruiți cu privire la marja largă de siguranță. Ketamina este sigură. Delirul excitat este periculos. La asta se rezumă faptul că au fost instruiți", a spus Pellow.

Acesta este cel de-al treilea și ultimul proces legat de moartea lui McClain, după ce trei ofițeri de poliție din Aurora au fost, de asemenea, judecați pentru implicarea lor în incident. Ofițerul Randy Roedema a fost găsit vinovat de omucidere din neglijență criminală și de agresiune și a fost ulterior concediat de către departament. Ofițerul Jason Rosenblatt, care fusese concediat în 2020, a fost judecat alături de Roedema și achitat de toate acuzațiile. Ofițerul Nathan Woodyard a fost judecat separat și, de asemenea, achitat de toate acuzațiile.

Mama lui McClain, Sheneen McClain, a declarat pentru KUSA, afiliată CNN, după achitarea lui Woodyard, că nu are încredere în sistemul de justiție.

"Ne dezamăgește, nu doar pe oamenii de culoare, ci pe toată lumea", a declarat ea pentru KUSA. "Nu fac ceea ce trebuie, întotdeauna fac minimul necesar."

Acuzațiile împotriva celor cinci primii cinci respondenți provin din arestarea lui McClain, în vârstă de 23 de ani, la 24 august 2019, când ofițerii au răspuns la un apel privind o "persoană suspectă" care purta o mască de schi, potrivit actului de acuzare. Ofițerii l-au confruntat pe McClain, l-au trântit la pământ și l-au imobilizat în carotidă în timp ce se îndrepta spre casă de la un magazin de proximitate, având asupra sa o pungă de plastic cu ceai cu gheață.

Faptul că doi paramedici sunt judecați pentru moartea unei persoane pe care au tratat-o în custodia poliției este fără precedent, a relatat anterior CNN. Paramedicii sunt, de obicei, agenți ai administrației locale protejați de imunități statutare în cazul în care se pot produce răniri și decese chiar și atunci când își respectă pregătirea medicală.

Este rar ca ofițerii de poliție să se confrunte cu acuzații penale pentru întâlniri în timpul serviciului, datorită legilor care le protejează dreptul de a folosi forța, dar este extrem de rar ca paramedicii și tehnicienii medicali de urgență să se confrunte cu orice consecințe - profesionale, civile sau penale - pentru acțiunile lor la locul de muncă.

Cooper și Cichuniec au fost suspendați din funcțiile lor în septembrie 2021, după ce au fost acuzați penal, a declarat pentru CNN un purtător de cuvânt al Diviziei pentru facilități de sănătate și servicii medicale de urgență din cadrul Departamentului de Sănătate Publică și Mediu din Colorado. Departamentul va lua decizia de a le retrage certificatele în funcție de rezultatul procesului, a precizat purtătorul de cuvânt.

Paramedicii sunt de acord că doza de ketamină a fost prea mare

Avocații apărării pentru cei trei ofițeri din Aurora, aflați la proces, au pus moartea lui McClain pe seama deciziei paramedicilor de a-i injecta acestuia o doză de ketamină prea mare pentru mărimea sa. Folosirea ketaminei de către personalul de urgență pentru a tranchiliza persoane împotriva voinței lor a stârnit controverse și a declanșat anchete în mai multe state.

În timpul mărturiei, Cichuniec și Cooper au declarat că au estimat că McClain cântărea 90 de kilograme și i-au administrat o doză de 500 de miligrame bărbatului de 23 de ani de atunci, care în realitate cântărea doar 143 de kilograme.

Un raport de autopsie modificat, dat publicității în 2022, a indicat drept cauză a morții lui McClain "complicații ale administrării de ketamină în urma unei imobilizări forțate". Modul în care a survenit moartea a fost nedeterminat.

În timpul interogatoriului avocatului său, Cichuniec a declarat că, atunci când a ajuns la fața locului în 2019, a văzut trei ofițeri de poliție din Aurora care se luptau pe jos cu McClain. La un moment dat, Cichuniec a spus că unul dintre ofițeri l-a ridicat pe McClain și l-a trântit la pământ.

"Am văzut trei ofițeri luptându-se mai mult decât am văzut în miile de apeluri combative la care am participat până acum", a spus Cichuniec. El a declarat că a crezut că McClain se confrunta cu un "delir excitat" și că singurul tratament era administrarea de ketamină.

"Era foarte transpirat, respira foarte repede", a declarat Cichuniec în fața instanței. "Nu am putut auzi niciun limbaj clar din partea lui. Mi s-a părut doar puțin dezorientat".

Cichuniec a declarat că Cooper i-a administrat în cele din urmă 500 de miligrame de ketamină în deltoidul drept al lui McClain.

În timpul interogatoriului încrucișat al procurorilor, Cichuniec a fost de acord că doza corectă pentru estimarea sa privind greutatea corporală a lui McClain ar fi trebuit să fie de 425 de miligrame, dar că a rotunjit la 500 de miligrame deoarece McClain prezenta un plus de agitație. Procurorii au arătat apoi instanței că nu exista nimic în pregătirea anterioară a lui Cichuniec cu privire la ketamină care să precizeze că ar trebui administrată o doză mai mare din cauza unor niveluri mai mari de agitație la un pacient.

De asemenea, Cichuniec a fost de acord cu procurorii că doza de 500 de miligrame de ketamină era cu cincizeci la sută mai mare decât doza recomandată pentru greutatea reală a lui McClain.

Cooper a reluat mărturia anterioară a lui Cichuniec în timp ce se afla la bară, spunând că ei credeau că singurul protocol de tratament era să administreze doza de ketamină despre care li s-a spus că este sigură și că nu va ucide o persoană.

În cadrul interogatoriului său încrucișat, acuzarea i-a arătat lui Cooper că pregătirea sa anterioară cu ketamină includea avertismente privind efectele secundare și riscurile sporite, inclusiv depresia respiratorie, în cazul în care se administra o supradoză de ketamină.

Procurorul general adjunct principal Jason Slothouber l-a interogat, de asemenea, pe Cooper cu privire la motivul pentru care, așa cum se aude pe înregistrarea video a incidentului cu camera de corp prezentată în instanță, nu i-a pus niciodată întrebări lui McClain cu privire la numele său, greutatea sau starea sa.

Cooper a declarat că nu a vorbit cu McClain în încercarea de a detensiona situația și că McClain vorbea incoerent. El nu-și amintește ca McClain să fi spus "vă rog să mă ajutați", în timp ce Cooper era lângă el, potrivit mărturiei sale.

"Încercam să îi administrez îngrijiri, să am grijă de Elijah, să îl duc la spital în siguranță", a declarat Cooper juriului la finalul mărturiei sale.

Paramedicii "nici măcar nu au încercat", spune acuzarea

În timpul pledoariilor finale, avocatul lui Cichuniec, David Goddard, a declarat că există un "profil larg de siguranță chiar și în ceea ce privește dozarea" ketaminei.

"Ei nu au dovedit dincolo de orice îndoială rezonabilă că acești domni sunt responsabili pentru moartea lui Elijah McClain; sau că acești domni au făcut ceva pentru a-l ataca sau a-i da ketamină în alt scop decât încercarea de a-l trata cu un motiv de a crede că era un delir excitat", a declarat Goddard în fața instanței.

În pledoariile finale ale acuzării, Slothouber a declarat că paramedicii l-au tratat pe McClain ca pe o "problemă" și nu ca pe pacientul lor, spunând că a fost "cea mai proastă îngrijire posibilă" pe care ar fi putut-o primi McClain.

"Acest lucru este nesăbuit. Nu este intenția de a ucide. Este intenția de a provoca durere - vătămări corporale și stupoare. Nu este cu intenția de a ucide, dar este sălbatic, nebunește nesăbuit de nesăbuit. Este echivalentul medical al faptului de a te lega la ochi, de a te urca într-o mașină și de a călca accelerația cât de tare poți", a spus Slothouber.

Slothouber a spus că incidentul ar fi avut același rezultat dacă paramedicii ar fi ajuns la fața locului, i-ar fi administrat lui McClain o doză de 500 mg de ketamină și s-ar fi întors în ambulanța lor.

"Cheia în acest caz este că atât de grav a fost. Că inculpații nici măcar nu au încercat. Că atunci când Elijah McClain a implorat "vă rog să mă ajutați", l-au lăsat acolo. I-au administrat o supradoză de ketamină, l-au lăsat din nou acolo și asta l-a ucis. Și de aceea sunt vinovați", a spus Slothouber.

Jeremy Harlan de la CNN a contribuit la acest reportaj.

