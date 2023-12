Scafandrul Eleanor Smart vrea să curețe plajele lumii și, în același timp, să-și ducă sportul la Jocurile Olimpice.

Americanca, care participă la noul sezon al seriei de scufundări de pe faleză de la Red Bull, și-a dedicat de atunci timpul curățării oceanelor lumii, câte o plajă pe rând.

Împreună cu partenerul și colegul ei de scufundări Owen Weymouth, Smart a fondat "The Clean Cliffs Project " - o inițiativă care urmărește să prevină poluarea cu plastic și să educe oamenii cu privire la modalitățile de menținere a mediului nostru natural.

Acum, în timp ce călătorește prin lume cu sportul său, își găsește timp să ofere înapoi locurile uimitoare în care se simte atât de privilegiată să se scufunde.

"A fost doar unul dintre acele momente de genul "ce?"", spune ea pentru CNN Sport, amintindu-și de momentul în care, în Grecia, și-a dat seama că trebuie făcut ceva.

"Am venit și asta m-a lovit foarte tare, pentru că cred că multe dintre ele sunt lucruri pe care nu le poți vedea neapărat.

"Dacă nu le vezi tu însuți, poate fi foarte greu să te implici sau să-ți pese, dar cred că problema este că este cu adevărat peste tot.

"Și nu înseamnă că țărilor nu le pasă sau că nu încearcă să facă o diferență, dar este un proces care necesită ca fiecare persoană să pună un pic din ea însăși pentru a ajuta această problemă."

Inițiativa a început ca o simplă activitate de curățare a plajelor, dar, încurajat de răspunsul pozitiv, Smart a căutat să dezvolte conceptul.

În prezent, proiectul are ambasadori la nivel mondial care ajută la organizarea de expediții cu scopul comun de a curăța plajele pe care le folosesc pentru scufundări.

Inițiativa are, de asemenea, un program de educație care speră să sensibilizeze lumea cu privire la poluarea cu plastic din întreaga lume.

"Dacă nu ești educat cu privire la ceva, atunci nu poți face nimic în legătură cu acel lucru", adaugă Smart.

"Primim multe reacții sau critici de genul: "Curățarea plajelor nu face nimic, gunoiul se întoarce pur și simplu", și da, este adevărat, dar este vorba de acțiunea de a-l strânge efectiv.

"Oamenii sunt implicați în ea, apoi încep să conștientizeze: "Oh, pot fi mai bun în viața mea de zi cu zi".

"Și nu este nevoie să fii un ecologist în toată regula. Există acei oameni și este treaba lor și mesajul lor, dar pentru a face o diferență, nu trebuie neapărat să îți schimbi 100% din stilul de viață.

"Chiar și doar schimbând 10% și apoi 12 și apoi 15 și apoi poate 20, asta este totuși mai mult decât să nu faci nimic."

Aspirații olimpice

Smart spune că este "entuziasmată" să se afle din nou printre sportivii care concurează în cel de-al cincilea sezon al seriei de scufundări în stâncă, care va începe la Boston, SUA, pe 4 iunie.

Turneul călătorește pe unele dintre cele mai frumoase coaste din lume, dar este un sport care nu a entuziasmat-o inițial pe Smart.

Americanca a început să facă scufundări în mod regulat la vârsta de cinci ani, continuând să concureze pentru colegiul ei înainte de a se muta la Barcelona pentru un stagiu în domeniul modei.

Abia când o prietenă a invitat-o să sară de pe o stâncă a văzut cu adevărat atracția.

"Ultimul lucru pe care voiam să îl fac era să mă duc să mă murdăresc și să mă murdăresc, dar, dintr-un motiv oarecare, mi-am zis: "Bine, bine, vin cu tine, vino să mă iei dimineață".

"Am mers cu ea și am sărit de pe o stâncă pentru prima dată în viața mea și am fost ca și cum: "Oh, Doamne, e atât de tare.""

Din acel moment, Smart nu a mai privit înapoi și chiar a ajutat la înființarea primului centru de pregătire specializat în scufundări în înălțime din SUA.

Ea își dorește acum ca acest sport să fie într-o zi inclus în Jocurile Olimpice și speră că există suficient sprijin pentru ca acesta să fie inclus în Los Angeles 2028.

"Cred că obiectivul final pentru noi toți, ca sportivi, este să îl vedem devenind un sport olimpic, deoarece ne antrenăm pentru el la fel ca pentru orice alt sport olimpic. Ne punem inima și sufletul în a ne antrena pentru asta", spune ea cu un zâmbet radios, adăugând că este în contact cu organismele de conducere relevante.

"Chiar este împins în această direcție și începem să vedem mai multe femei și bărbați implicați în acest sport și mai multe țări reprezentate, ceea ce este esențial pentru a ajunge la Jocurile Olimpice."

Un impact pozitiv

Dar până atunci, este vorba despre folosirea platformei sale pentru bine - o tendință în creștere în rândul sportivilor cu o prezență în social media.

"Sunt și antrenor de scufundări și am o mulțime de sportivi mai tineri și vreau ca ei să știe că identitatea ta nu se învârte în jurul faptului dacă câștigi sau pierzi", a spus ea.

"Este grozav să câștigi, dar cred că, în calitate de sportivi profesioniști, chiar avem o influență asupra generațiilor mai tinere sau chiar asupra propriilor noștri colegi.

"Să arătăm că există mai mult decât victoria și că există și alte lucruri în viață care sunt foarte importante, cred că este extrem de important.

"Aș prefera mult mai degrabă să fiu ținut minte pentru că am făcut o diferență decât pentru că am câștigat."

Sursa: edition.cnn.com