Sărbătoarea suedeză de Sfânta Lucia devine neutră din punct de vedere al genului

Orașul Malmo, Suedia, a anunțat că, pentru prima dată, nu va ține cont de sex atunci când va face castingul pentru "Lucia".

Sărbătoarea, care coincide adesea cu solstițiul de iarnă, o înfățișează pe Sfânta Lucia - Lucy în limba engleză - ca pe o tânără fată într-o rochie albă și o eșarfă roșie, cu o coroană de lumânări pe cap.

Adesea, selecția Luciei a fost comparată cu un concurs de frumusețe, iar unii au criticat oficialii pentru că preferă Lucie palidă și blondă. Anul acesta, Malmo regândește complet ideea de Lucia.

"Înainte, am cerut întotdeauna o femeie, dar am decis să nu mai facem acest lucru anul acesta. Asta pentru că acum ne dăm seama că oamenii nu se identifică întotdeauna cu un gen", a declarat Viveca Byhr Lindén, care organizează festivitățile de Sfânta Lucia din Malmo, pentru The Local, în legătură cu schimbarea de distribuție.

Acum, Lindén și echipa sa din cel de-al treilea oraș ca mărime din Suedia vor alege o Lucia pe baza faptelor bune și a angajamentului civic, mai degrabă decât pe baza fotografiilor. Este potrivit, poate, deoarece Lucia este sfânta protectoare a orbilor.

Anunțul oficial de desemnare a Lucia 2018 din Malmo va fi făcut la 30 noiembrie.

Măsura de a elimina sexul ca parte a alegerii unei Sfinte Lucia este doar cel mai recent pas în eforturile naționale ale Suediei de a atinge egalitatea de gen.

În prezent, națiunea ocupă locul patru în lume în ceea ce privește paritatea între sexe, conform Indexului global al decalajelor de gen al Forumului Economic Mondial. De asemenea, se află pe locul nouă în topul celor mai fericite țări din lume, conform Indexului Mondial al Fericirii al Națiunilor Unite.

Până în prezent, cel puțin două grădinițe suedeze și-au propus să crească copiii într-un mod neutru din punct de vedere al genului, numindu-i pe toți copiii cu un pronume neutru din punct de vedere al genului "găină" și amestecând toate jucăriile împreună în loc să le eticheteze pe unele pentru fete și pe altele pentru băieți.

Agenția națională suedeză pentru egalitatea de gen a fost înființată la Göteborg la 1 ianuarie 2018. Scopul său declarat este "ca femeile și bărbații să aibă aceeași putere de a modela societatea și propriile vieți".

Sursa: edition.cnn.com