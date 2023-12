Poveste evidențiată

Salvat de la fier vechi: Ferrari 308 renaște ca supercar electric

Ferrari-ul electric este o premieră mondială, spune creatorul

Modelul 308 din 1978, transformat după un incendiu la motor

Autonomia se situează în prezent între 70-100 de mile

Vestea că acest Ferrari 308 GTS clasic a fost transformat într-o mașină electrică ar putea să îi facă pe unii dintre cei care consumă benzină să se enerveze, dar pentru fanii roților mai puțin poluante aceasta ar putea fi mașina de vis.

Utilizând șasiul unui model din 1978, destinat să fie aruncat la fier vechi, "308 GTE" este primul Ferrari cu propulsie electrică din lume, potrivit creatorului său, Eric Hutchison, de la Electric GT, cu sediul în California.

Directorul general al Ferrari, Sergio Marchionne, a descris recent ideea ca producătorul cu sediul în Italia să facă o mașină alimentată cu baterii ca fiind "un concept obscen", declarând reporterilor la Salonul Auto de la Geneva, la începutul acestui an, că vuietul gutural al motorului face parte integrantă din farmecul Calului Rulant.

Hutchison și co-creatorul său Michael Bream, un specialist în conversia electrică a mașinilor clasice, aveau însă alte planuri.

"Am început să discutăm și am spus 'hai să căutăm ceva foarte bun pentru a promova electricitatea'", a declarat Hutchison pentru CNN.

"Două zile mai târziu am găsit acest lucru într-un depozit de vechituri din San Diego".

Modelul 308 - condus în mod faimos de Tom Selleck în clasicul serial de detectivi de televiziune din anii 1980, "Magnum P.I." - fusese abandonat pe o autostradă californiană după ce a luat foc. Aceasta era o problemă comună la 308, spune Hutchison.

"Dacă oamenii nu întrețin acele furtunuri și nu își fac reviziile anuale, acestea se încing atât de tare încât unul dintre furtunuri se sparge. Este foarte frecvent, iar combustibilul se împrăștie peste tot în partea superioară a motorului și ia foc."

Rămășițele carbonizate ale lui 308 l-au costat pe Hutchison 10.000 de dolari.

"Practic, am reconstruit totul - a trebuit să scot totul până la cadru", spune el.

"Ne-a luat aproximativ 18 luni să aducem mașina acolo unde ne simțim confortabil. O conduc literalmente în fiecare zi, o scutur și vin cu îmbunătățiri."

Mașina are trei baterii - una în față și două într-o configurație în formă de L, în locul în care se aflau rezervoarele de benzină. În prezent, acestea livrează 30 de kilowați de energie unui motor electric triplu de 2.000 de amperi, amplasat în locul în care era găzduit motorul V8.

Hutchison recunoaște că motoarele electrice nu pot concura cu un V8 bine pus la punct, iar autonomia actuală este de doar 70-100 de mile, deși intenționează să dubleze capacitatea bateriei.

Fanii Ferrari au dat mașina cu entuziasm pe FerrariChat.com - o comunitate online pentru obsedații Ferrari. Hutchison spune că a fost întotdeauna dornic să își expună planurile la examinarea celor mai aprigi critici ai săi.

"Am intrat în bârlogul ursului - am pus întregul fir de discuție direct în comunitatea 308", spune el, înainte de a cita cu bucurie un comentariu postat la începutul acestei săptămâni.

"Wow, ce transformare. Când am început să citesc firul acum un an și jumătate, am fost destul de sceptic, ca să fiu sincer - un Ferrari fără benzină? Ei bine, o mare piesă de inginerie. Mașina arată minunat", a declarat entuziasmat un comentator.

"Încă nu sunt obișnuit cu videoclipurile de pe YouTube cu Ferrari fără sunet. Dar cred că a putea să conduci fără să fii nervos din cauza curelelor, a supapelor de sodiu, a presiunii uleiului și a zgomotelor deranjante poate fi atât îmbătător, cât și relaxant. Bună treabă. Distracție plăcută pe circuit".

Hutchison plănuiește să facă exact acest lucru - iubita sa mașină va alerga în acest an la Re-Fuel Electric Car Races de la Laguna Seca Raceway din Monterey pe 22 mai.

