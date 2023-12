Să nu fii John Malkovich: Actorul pozează în cele mai faimoase personaje din istorie

Fotograful și-a propus să recreeze unele dintre cele mai emblematice fotografii din istoria modernă, cum ar fi fotografia lui Annie Leibovitz cu John Lennon și Yoko Ono, portretul lui Che Guevara realizat de Alberto Korda și imaginea lui Albert Einstein scoțând limba, realizată de Arthur Sasse.

Miller l-a rugat pe prietenul și colaboratorul său de lungă durată, John Malkovich, să se alăture proiectului. Pe parcursul a două sesiuni, în 2014 și 2017, au realizat peste 60 de fotografii în care actorul hollywoodian a pozat ca o serie de figuri istorice, de la Salvador Dalí la Abraham Lincoln.

Seria va fi expusă în întregime, pentru prima dată în SUA, la Mac-Gryder Gallery din New Orleans, în cadrul evenimentului anual Arts for Art's Sake din oraș.

John Malkovich pozează în cele mai faimoase figuri ale istoriei

Miller și Malkovich s-au cunoscut în urmă cu peste 20 de ani, în timp ce amândoi lucrau la joburi pentru renumita companie de teatru din Chicago, Steppenwolf. În scurt timp și-au dat seama că există o chimie între ei, a declarat Miller într-un interviu telefonic.

"John a devenit muza mea", a explicat el, "Era o persoană deschisă la orice. Nu a spus niciodată "nu" la nicio idee pe care am avut-o pentru un portret - și probabil că acum avem mai bine de 200 de portrete pe care le-am făcut împreună."

Ideea pentru această serie i-a venit lui Miller în 2013, când se recupera după un cancer. "Am avut mult timp cu gândurile mele și am început să mă gândesc la mentorii mei, la toți acești fotografi minunați care au venit înaintea mea și de la care am putut învăța", a spus el.

"În timp ce stăteam întins în patul meu, în convalescență, puteam să închid practic ochii și aceste imagini veneau pur și simplu la mine, pentru că sunt atât de bine întipărite în mintea mea. Acestea sunt genul de fotografii pe care, atunci când le vezi agățate într-un muzeu sau într-o galerie, îți cam cedează genunchii".

Miller a început să cerceteze fotografiile celebre pe care spera să le reconstituie, studiind fiecare detaliu al operelor originale, inclusiv hainele, recuzita și echipamentul folosit. În timp ce își dădea seama cine ar putea fi subiecții, a făcut câteva încercări înainte de a se decide pentru Malkovich.

"M-am uitat cu adevărat la toate posibilitățile", și-a amintit el. "Am început să mă gândesc: "Să fac fiecare cadru cu un actor diferit?". M-am gândit și la alți actori, Willem Dafoe, Sean Penn - dar aveam un astfel de repertoriu cu John și eram atât de obișnuit cu geniul lui încât știam că va da rezultate pentru mine."

Nu a fost ușor să facă să coincidă programele lor respective - Miller este unul dintre cei mai buni fotografi de publicitate din lume, iar Malkovich nu este doar un star de cinema, ci și un prolific actor de teatru. Pentru a profita la maximum de timpul limitat pe care îl aveau împreună, Miller a aliniat până la șase fotografii într-o zi, pregătind meticulos studioul astfel încât, odată ce Malkovich a sosit, totul să meargă ca pe roate.

"Ceea ce nu vrei să faci într-un astfel de moment, când un tip intră atât de adânc în personaj, este să începi să te agiți cu luminile și cu lucruri care nu funcționează, așa că trebuie să ai totul foarte bine planificat. Trebuie să-l tratezi la fel ca pe vedete: când Marilyn intră pe platou, știi, ai câteva minute la dispoziție!"

Și a intrat adânc în personaj. Miller a spus că, în timp ce îl privea pe Malkovich intrând în studio, așezându-se pe scaunul de machiaj și îmbrăcându-se în haine și proteze, a fost martorul unei transformări.

"A mers atât de adânc încât aproape că și-a părăsit corpul lui John Malkovich și a intrat în altul. A devenit Marilyn Monroe. A devenit Winston Churchill. Și a fost un moment 'wow'", a spus fotograful. "Apoi, aceeași transformare se întâmpla când ieșea din acel personaj, revenind la John Malkovich. Era o pauză de cinci sau zece secunde între ele, care era aproape sinistră".

Miller, de asemenea, s-a scufundat în personaj în timp ce recrea cu minuțiozitate condițiile de lumină folosite de fotografii originali. "Am devenit fotograful care l-a fotografiat", și-a amintit el. "Aș fi devenit David Bailey, aș fi devenit Albert Watson, aș fi devenit Annie Leibovitz. Așa că nu mai eram Sandro și John... de îndată ce se așeza pe scaunul acela, devenea orice personaj care urma să fie pe platoul meu de filmare".

În mod potrivit, expoziția coincide cu cea de-a 20-a aniversare a filmului "Being John Malkovich", un film în care un păpușar descoperă un portal în capul lui John Malkovich, permițând străinilor să locuiască în corpul său. Dar, a spus Miller, filmul nu a fost niciodată o sursă de inspirație pentru seria de fotografii: "Nici măcar nu m-am gândit la el. Este unul dintre filmele mele preferate, îl iubesc, dar nu a avut nicio influență asupra mea".

Miller spune că feedback-ul pe care l-a primit de la unii dintre fotografii pe care i-a omagiat a fost în întregime pozitiv. În ceea ce-i privește pe cei care au murit, el are o dorință: "Sper că poate sunt acolo sus, uitându-se în jos la mine și spunând: 'Mulțumesc, Sandro'. Ai făcut o treabă bună"".

Malkovich, Malkovich, Malkovich, Malkovich: Omagiu maeștrilor fotografiei este expusă la Galeria Mac-Gryder din New Orleans din 5 octombrie 2019 până la 1 ianuarie 2020.

Imaginea de sus: John Malkovich în rolul lui Meryl Streep, recreând portretul lui Annie Leibovitz din 1981.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com