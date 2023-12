"S-a născut o legendă": Kirsten Neuschäfer devine prima femeie care câștigă cursa istorică a Globului de Aur

Neuschäfer și alți 15 concurenți, toți bărbați, au pornit din Les Sables-d'Olonne, Franța, la 4 septembrie 2022, cu scopul de a face înconjurul lumii prin cele cinci Mari Capuri înainte de a se întoarce în orașul de coastă din vestul Franței.

Participanții concurează în regim de solitar, fără escală, și în ambarcațiuni care amintesc de "Epoca de Aur" a navigației în solitar - iahturile trebuie să fie proiectate înainte de 1988 și să nu aibă instrumente electronice sau piloți automați.

Cursa se bazează pe cursa Sunday Times Golden Globe Race din 1968-69, în cadrul căreia Sir Robin Knox-Johnston a devenit prima persoană care a făcut înconjurul lumii, navigând singur, fără oprire, cu barca sa Suhaili.

În momentul în care sud-africanul Neuschäfer a trecut linia de sosire joi, doar alți doi marinari erau pe cale să termine cursa fără oprire.

După ce a terminat cu un timp oficial de 233 de zile, 20 de ore, 43 de minute și 47 de secunde, Neuschäfer a declarat că barca sa -Minnehaha - i-a fost "tovarăș", pe tot parcursulaventurii.

"Am vorbit mult cu ea. M-am și supărat pe ea, dar o iubesc foarte mult", a explicat învingătoarea pentru Sail-World. "Este o barcă rapidă și elegantă, la care am lucrat mult timp de un an. Am avut dorința de a câștiga de îndată ce m-am înscris în cursă și mi-am făcut toate pregătirile în consecință".

Neuschäfer a abordat, de asemenea, problema genului, având în vedere că a fost singura femeie din cursă, adăugând: "Am fost singura femeie din cursă: "Am vrut să câștig, nu ca femeie. Nu am vrut să fiu într-o categorie separată, ci să concurez în condiții de egalitate cu toți căpitanii."

Primarul orașului Les Sables-d'Olonne, Yannick Moreau, a lăudat amploarea reușitei lui Neuschäfer, în vârstă de 40 de ani.

"Singura femeie la startul celui mai lung eveniment sportiv din lume a ieșit învingătoare și a devenit o legendă. Este cu adevărat un moment istoric pe care tocmai l-am trăit înLes Sables-d'Olonne", a declarat Moreau.

"Prin isprava sa sportivă, prin curajul și eroismul său ... Kirsten a devenit un model și o referință mondială. În Les Sables-d'Olonne, suntem fericiți și mândri să vedem cum se naște legenda ei."

Nu numai că Neuschäfer a câștigat, dar în timpul cursei, sud-africana s-a abătut de la drumul ei pentru a-l salva pe colegul Tapio Lehtinen.

Ambarcațiunea lui Lehtinen s-a scufundat, iar căpitanul finlandez a rămas blocat timp de peste 24 de ore în sudul Oceanului Indian. Viitoarea câștigătoare a fost prima care a ajuns la Lehtinen și l-a salvat pe colegul său de competiție.

"Am băut un rom împreună și apoi l-am trimis pe drumul lui vesel ... Nu era nevoie de felicitări pentru salvare, toată lumea ar face același lucru pentru un alt marinar, vă mulțumesc băieți pentru coordonare", a declarat Neuschäfer pentru site-ul cursei.

Sursa: edition.cnn.com