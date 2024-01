Rusia și SUA pregătesc semifinala Cupei Billie Jean King

Anastasia Pavlyuchenkova a revenit de la un set în minus pentru a o învinge miercuri pe Alize Cornet și a ajutat Federația Rusă de Tenis să învingă campioana en-titre, Franța, și să ajungă în semifinalele Cupei Billie Jean King pentru prima dată din 2015.

Rușii vor înfrunta Statele Unite, după ce au învins Spania cu 2-1 și au obținut primul loc în Grupa C, în celălalt meci al zilei, în incinta O2 Arena din Praga.

Echipa RTF, ale cărei cinci jucătoare de la Praga sunt clasate între primele 40 de jucătoare din lume, a avut nevoie să câștige doar un meci în a doua manșă din Grupa A, după ce a învins Canada cu 3-0 în meciul de debut.

Ekaterina Alexandrova a pierdut primul ghem în fața Clarei Burel, lăsând-o pe Pavlyuchenkova, cea mai bine clasată dintre rusoaice, pe locul 12, să fie nevoită să o învingă pe Cornet, locul 59, pentru a nu-și lăsa soarta să depindă de dublu.

Cornet a dat dovadă de inimă împotriva rusoaicei care lovește puternic pentru a câștiga primul set, dar Pavlyuchenkova a găsit o viteză în plus și mai multă putere pentru a câștiga un meci epuizant cu 5-7 6-4 6-2.

Pavlyuchenkova a rupt serviciul lui Cornet de trei ori în setul decisiv și a transformat prima minge de meci cu un voleu imaculat înainte de a se rupe în jig cu coechipiera Daria Kasatkina pe teren.

"Sunt foarte, foarte obosită acum, pentru că am dat totul acolo fizic și emoțional", a declarat Pavlyuchenkova reporterilor.

"De fapt, nu m-am simțit atât de bine înainte de meci, iar în primul set am fost puțin lentă din anumite motive... dar la final, am găsit această energie uimitoare și am fost în acel fel de zonă și vibrație."

Burel și Cornet au revenit pe teren pentru proba de dublu, în speranța de a ajuta măcar Franța să câștige meciul, dar perechea rusă formată din Liudmila Samsonova și Veronika Kudermetova le-a depășit complet în victoria cu 6-2 6-1.

Conform noului format al turneului, cele 12 echipe au fost împărțite în patru grupe în care se joacă tur-retur, iar câștigătoarele grupelor se califică în semifinalele de vineri, iar finala va avea loc sâmbătă.

Statele Unite, de 18 ori campioane record, au fost sub presiune după ce au pierdut în fața Slovaciei în meciul de deschidere și știau că doar o victorie convingătoare împotriva Spaniei va fi suficientă.

Sloane Stephens a deschis scorul cu o victorie cu 6-4 6-4 în fața lui Nuria Parrizas Diaz, înainte ca Danielle Collins să o zdrobească pe Sara Sorribes Tormo pentru pierderea unui singur game și să consfințească victoria în meci.

O victorie în două seturi consecutive a perechii spaniole Aliona Bolsova și Rebeka Masarova în fața lui Caroline Dolehide și Coco Vandeweghewas a fost pur academică, deoarece SUA lui Kathy Rinaldi și-au asigurat primul loc în grupă datorită unui procentaj superior de seturi câștigate și pierdute.

Rusia, care a câștigat fosta Fed Cup de patru ori între 2004-2008, va întâlni vineri SUA.

Acțiunea de joi încheie faza grupelor, Australia urmând să întâlnească Belarus în Grupa B, iar Elveția va juca împotriva gazdei Cehia în Grupa D.

