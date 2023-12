Rory McIlroy pare să îl ia peste picior pe Greg Norman în timp ce câștigă Canadian Open

McIlroy a reușit un birdi la ultimele două găuri de la St. George's Golf and Country Club, duminică, și a terminat la 19 sub par, în fața americanilor Tony Finau și Justin Thomas.

Acest rezultat a venit într-un moment în care mare parte din atenția sportului s-a concentrat pe evenimentul inaugural al seriei LIV Golf, susținută de Arabia Saudită, la Centurion Club, lângă Londra.

"Aceasta este o zi pe care mi-o voi aminti mult, mult timp - a 21-a victorie în PGA Tour, cu una mai mult decât altcineva", a declarat McIlroy pentru CBS. "Asta a dat un stimulent în plus astăzi și sunt fericit că am reușit să o fac."

Comentariile au părut să facă aluzie la cele 20 de victorii în PGA Tour ale australianului Norman, care este imaginea seriei LIV Golf.

Mai târziu, la începutul conferinței sale de presă, McIlroy, un susținător vocal al PGA Tour de când a apărut vestea seriei separatiste, a comentat, de asemenea, că acum are cu o victorie în PGA Tour mai mult decât Norman.

Ultima zi de la St. George's, lângă Toronto, a fost una tensionată. McIlroy, numărul 3 mondial, a intrat în această zi la egalitate de puncte în fruntea clasamentului cu Finau, în timp ce Thomas era la două lovituri în urmă, la egalitate de trei pentru locul doi.

McIlroy a avut un avans de trei lovituri la un moment dat, dar a ratat o serie de putts scurte și s-a trezit la egalitate cu Thomas, cu 17 puncte sub linie, după 16 găuri.

Cu toate acestea, el și-a păstrat cumpătul și a terminat cu două lovituri în fața lui Finau și a luat acasă premii în valoare de 1.566.000 de dolari.

Thomas a făcut bogey-uri consecutive la găurile 17 și 18, permițându-i lui Finau să se claseze singur pe locul al doilea.

Englezul Justin Rose a intrat pentru scurt timp în competiție duminică, când a reușit o remarcabilă lovitură de 10 sub par 60 pentru a termina la egalitate pe locul patru.

McIlroy devine primul jucător care câștigă consecutiv un eveniment non-major din PGA Tour pe două terenuri diferite de când Jim Furyk a făcut acest lucru la Canadian Open în 2006 și 2007.

De asemenea, se numără printre favoriții la câștigarea US Open de la Brookline, Massachusetts, când turneul va începe joi.

"În general, am considerat că a fost o săptămână excelentă pentru a mă pregăti pentru US Open", a declarat McIlroy reporterilor. "Nu există o modalitate mai bună de a te pregăti pentru un turneu de golf decât să fii în competiție, să fii nevoit să dai lovituri atunci când trebuie. Am dovedit în această săptămână că pot face asta".

