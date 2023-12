Rory McIlroy, Jon Rahm și Sam Burns împart conducerea la "brutal" BMW Championship

"Cel mai fericit animal din lume este un peștișor auriu. Știți de ce? Are o memorie de 10 secunde", a spus Rahm, citând o replică din popularul serial "Ted Lasso".

"Am jucat un golf grozav săptămâna trecută, doar câteva lovituri proaste pe final, iar acesta este cel mai important lucru de reținut".

Numărul 1 mondial vorbea după runda inaugurală de joi de la BMW Championship, unde a terminat la egalitate în fruntea clasamentului cu Rory McIlroy și americanul Sam Burns.

Cei doi coechipieri europeni din Cupa Ryder și Burns au reușit câte opt runde de 64 sub 64 la Caves Valley Golf Club din Baltimore, Maryland, pentru a împărți șefia celui de-al doilea eveniment din FedExCup Playoff, care va stabili campionul sezonului în PGA Tour pe 5 septembrie.

Un eagle la gaura 16, par cinci, pentru McIlroy l-a propulsat în clasament și a ajuns în partea de lider. Nord-irlandezul se află pe locul 28 în clasamentul FedExCup, doar primii 30 ajungând la finalul sezonului - Tour Championship - săptămâna viitoare.

"Am mai trecut prin perioade de playoff înainte, în care ești mereu în acel grup fruntaș. Ești fie pe locul 1, 2 sau 3 în FedExCup, iar asta îți poate afecta mentalitatea", a spus el. "Sunt într-o poziție în care trebuie să joc bine doar pentru a juca săptămâna viitoare. Există un element de libertate de acțiune".

Atât Rahm, cât și Burns au reușit joi runde fără bogey, iar în condițiile în care ambii vor merge săptămâna viitoare la East Lake pentru Tour Championship, menținerea formei lor bune este primordială.

'A fost brutal acolo astăzi'

Pentru campionul US Open, Rahm, runda sa de deschidere continuă forma sa fierbinte. Potrivit PGA Tour, a fost pentru a 15-a oară în ultimele 17 runde când a tras în 60 de puncte.

În timp ce crosele lui Rahm au rămas în flăcări, nu a fost cel mai fierbinte lucru la Caves Valley joi.

Temperaturile au fost în mod constant în jurul valorii de 90 de grade și, împreună cu umiditatea ridicată și schimbările de altitudine, condițiile s-au dovedit dificile pentru jucători.

Cameron Smith, australianul care a terminat al doilea după un playoff cu Tony Finau la Northern Trust săptămâna trecută, a explicat că viteza cu care mergea i-a trecut prin minte în timpul rundei de joi din cauza condițiilor "brutale".

"Probabil că mergeam un pic mai încet decât o facem de obicei și încercam să găsim mult umbra... a fost brutal acolo astăzi", a declarat Smith după ce a obținut 68 de puncte, cu patru sub 68. "Acele ultime, probabil, patru sau cinci găuri, te afectează și începi să te gândești: "Când se va termina asta?". Trebuie doar să fii inteligent în privința asta.

"Sunt din Queensland, unde se încălzește, așa că nu mă deranjează cu adevărat, doar că mă solicită foarte mult. Așa că acum abia aștept să fac un masaj rapid, apoi un duș rece și câteva beri reci."

Rahm a mulțumit faptului că a avut o pauză de o lună, forțată de Covidiu, după Jocurile Olimpice din 2020, pentru că și-a menținut nivelul de energie.

"Acei băieți care au mers la Jocurile Olimpice și au jucat la Memphis și au jucat mai multe evenimente decât mine ar putea fi un pic mai obosiți, dar într-adevăr asta nu ar trebui să fie o scuză în cazul meu", a spus el.

"Marți, când am venit pe teren, nu am făcut prea multe. Nici măcar nu m-am aventurat pe terenul de golf pentru că știam că este o plimbare grea. Am lovit doar câteva mingi, un pic de putting și chipping și m-am dus acasă.

"În astfel de zile, ceea ce am cu adevărat ca prioritate este hidratarea. Dacă te deshidratezi la mijloc, te va afecta în următoarele câteva săptămâni".

