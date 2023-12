Poveste evidențiată

Roger Federer supraviețuiește în primul tur în fața lui Frances Tiafoe, locul 70, în clasament

Adolescentul american îl învinge pe Roger Federer până la capăt înainte de a pierde în setul al cincilea

Federer, proaspăt câștigător la Wimbledon, a minimalizat șansele de a obține al 20-lea turneu major

Tânărul de 19 ani a răsturnat ordinea firească, câștigând primul set al confruntării lor din runda inaugurală, înainte de a se dubla pentru a-l câștiga pe al patrulea. Dar, în cele din urmă, îndemânarea și experiența lui Federer au învins pe parcursul celor două ore și 37 de minute ale întâlnirii.

Adolescentul Tiafoe, care a jucat cu siguranță în înfrângerea de cinci seturi, deși a fost depășit de numărul 3 mondial, a trecut de două ori de primul tur al unui turneu de Slam.

El a dat semne de revenire câștigând setul al patrulea, rupând serviciul lui Federer pentru a conduce cu 3-1, dar a fost prea puțin și prea târziu pentru american.

Victoria în primul set a jucătorului originar din Maryland a marcat o îmbunătățire față de singura dată când cei doi s-au mai întâlnit pe teren, când l-a împins pe Federer la tiebreak în primul set la Miami Open în martie.

Victoria lui Federer sporește anticiparea faptului că îl va întâlni pe vechiul său rival, Rafael Nadal, pe terenurile dure de pe stadionul Arthur Ashe. Cei doi sunt pe cale să se întâlnească în semifinale, după ce spaniolul l-a eliminat pe Dusan Lajovic cu 7-6 (8-6), 6-2, 6-2 în meciul de deschidere.

În timp ce Federer a evitat o eliminare timpurie, ziua a doua a fost marcată de o surpriză majoră, deoarece campioana în exercițiu Angelique Kerber a fost eliminată de japoneza Naomi Osaka în două seturi, 6-3, 6-1. Este doar a treia oară când un campion în exercițiu părăsește US Open în primul tur.

Publicul de la sfârșitul nopții a devenit din ce în ce mai vocal pe măsură ce meciul se prelungea, încurajându-l pe tânărul american pe măsură ce îi smulgea puncte lui Federer. El i-a spart serviciul lui Federer la sfârșitul setului al cincilea, în aplauzele zgomotoase, refuzându-i victoria.

Dar nu a fost să fie, deși, în urma acestui meci foarte disputat, va avea o carieră de urmat.

Chris Evert explică de ce este puțin probabil ca Roger Federer să câștige US Open

Senzație adolescentină

Considerat un adolescent liniștit și grijuliu, Tiafoe atribuie o mare parte din dezvoltarea sa tatălui său, Constant Tiafoe, un imigrant din Sierra Leone.

Bătrânul Tiafoe a ajutat la construirea și, mai târziu, a devenit custodele Centrului Junior Tennis Champions din College Park, Maryland, unde Frances s-a antrenat încă de când era copil.

În timp ce lucra 24 de ore din 24, tatăl său a fost nevoit să se mute într-o magazie liberă de la centrul de tenis, unde cei doi băieți ai săi stăteau cu el, dormind pe o masă de masaj, în timp ce mama lor lucra în ture de noapte ca asistentă medicală.

"Evident, nu eram copilul bogat, sau nu aveam toate lucrurile noi sau orice altceva. Dar pur și simplu îmi trăiam viața. Puteam să joc tenis pe gratis, sportul pe care îl iubeam", a declarat el pentru CNN în 2015.

La doar 15 ani, Tiafoe a câștigat prestigiosul Orange Bowl, devenind cel mai tânăr campion la simplu băieți din istoria turneului - o performanță remarcabilă având în vedere lista campionilor anteriori, care îi include pe Roger Federer, Andy Roddick, Ivan Lendl, Jim Courier, John McEnroe și Bjorn Borg.

În timp ce mulți juniori-minune au apărut și au dispărut, trecutul unic și etica de muncă a lui Tiafoe îl diferențiază de ceilalți. El a spus despre părinții săi: "Având în vedere că se străduiau atât de mult, am simțit că nu vreau să-i dezamăgesc. Am simțit că nu am vrut să las oportunitățile să fie acordate".

Tiafoe a devenit profesionist în 2015, semnând ca primul jucător de tenis la agenția Roc Nation Sports a lui Jay Z.

"Evident, Jay Z mi-a atras cu siguranță atenția", a declarat Tiafoe pentru New York Times în 2015. "Mi s-a părut destul de mișto că m-a vrut în echipă".

Statele Unite nu au mai produs un campion la simplu masculin la turneele majore de la Andy Roddick în 2003, iar mulți fani și scriitori sportivi speră ca tânărul Tiafoe să se bazeze pe remarcabila sa înfrângere în cinci seturi pentru a prelua această mantie.

"Ce noapte pentru Tiafoe. Înfruntă o legendă, o mulțime uriașă, joacă atât de bine, inimă, curaj, revenire, tot tacâmul. Mare spectacol", a scris pe Twitter Jason Gay de la Wall Street Journal.

"Să sperăm că această (înfrângere) îl propulsează", a adăugat Dan Wolken de la USA Today. "America are nevoie de un star al tenisului".

"Mai mult decât un test

Federer a lăudat jocul adversarului său și a recunoscut că Tiafoe i-a creat probleme.

"A fost mai mult decât un test, a fost unul bun. Cred că amândoi ne-am simțit bine aici... Sunt foarte mulțumit de acest meci, a fost emoționant și cam de aceea am venit și eu la New York, pentru a trăi aceste emoții.

"Este un jucător grozav și are un viitor grozav în fața lui. Al cincilea (set) este o tragere la sorți și a fost în favoarea mea. "

Referindu-se la problemele de spate care i-au creat probleme în ultimele săptămâni, Federer a declarat că a fost fericit că a trecut nevătămat de meciul de deschidere.

"Ca să treci de un set de cinci trebuie să fii cumva OK".

Federer: Câștigarea US Open ar fi "o glumă

Apariția elvețianului la Flushing Meadows a marcat prima sa apariție la un turneu major după ce a ridicat cupa la Wimbledon, în iulie.

Pierderea primului set în fața nejucătorului Tiafoe, aflat pe locul 70 în lume, a însemnat că în prima oră pe teren a pierdut mai multe seturi la US Open decât a pierdut în timpul întregului turneu de la Wimbledon. El nu a cedat niciun set în tot turneul de la All England Club din acest an - fiind primul om de la Bjorn Borg în 1976 care a făcut acest lucru.

Această victorie i-a adus elvețianului al optulea titlu record la Wimbledon la simplu și al 19-lea titlu major în total. El încearcă să câștige US Open pentru prima dată din 2008.

"Ar fi o glumă, dacă aș câștiga trei turnee de Slam anul acesta din senin", a declarat Federer în iulie, cu gândul la Flushing Meadows.

"Știu că, dacă rămân în formă, există șanse să mă descurc bine la US Open, dar să îl câștig? Da, la un moment dat aproape că simt că trebuie să fiu realist".

De fiecare dată când elvețianul a câștigat atât Australian Open, cât și Wimbledon într-un singur sezon, a ajuns să ridice și trofeul US Open (2004, 2006 și 2007).

"Cu siguranță voi încerca să mă organizez, să mă pregătesc și să fiu gata, astfel încât să am cele mai bune șanse să mă descurc la US Open", a spus Federer.

Urmați exemplul lui Roger Federer pentru a evita accidentările, spune antrenorul Serenei, Patrick Mouratoglou

Will Edmonds, de la CNN, a contribuit la reportaj.

Sursa: edition.cnn.com