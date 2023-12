Poveste evidențiată

Rickie Fowler: Jucătorul de golf formează "Fab Four" după ce a distrus "Cei trei mari" ai sportului

Rickie Fowler câștigă la Abu Dhabi și ajunge pe locul 4 mondial

Se alătură lui Jordan Speith, Jason Day și Rory McIlroy în noul "Fab Four".

Fowler urmărește în continuare primul titlu major

Spieth (2), Day (1), McIlroy (4) sunt toți câștigători de turnee majore

"Rickie rocks" este strigătul alternativ din partea spectrului mai tânăr al fraternității golfistice care a urmărit victoria lui Rickie Fowler în circuitul european la Abu Dhabi.

Cu pantofii cu toc înalt ai lui Fowler, moda golfului a intrat într-o nouă eră la Abu Dhabi

Indiferent de tabăra în care vă aflați, nu există nicio îndoială că tânărul american - '"Pied Piper" al cool-ului pentru generația Snapchat - a mișcat acul cu echipamentul său "nu-skool", făcând să explodeze o tornadă în moda învechită a lumii golfului.

În loc să fie numai gură și fără pantaloni, Fowler face ce spune. Un joc de golf care l-a dus pe locul al patrulea în lume, cel mai bun din carieră, și o colecție splendidă de pași - unii chiar cu picioare elastice.

Cu Tiger Woods în declin în serie și alte nume mari ale generației sale, precum Phil Mickelson, care au depășit 45 de ani, golful are nevoie disperată de o nouă scenă și de noi vedete.

Anul 2015 stelar al lui Jordan Spieth, alături de ascensiunea lui Rory McIlroy și de răsăritul lui Jason Day, i-a determinat pe mulți să sugereze că există un nou "Big Three" care să egaleze rivalitatea legendară dintre Arnold Palmer, Jack Nicklaus și Gary Player de pe vremuri.

Narațiunea a fost curată, cu excepția faptului că Fowler și-a făcut loc cu forța. Înainte de a putea chiar să decoleze, "Big Three" a devenit "Fab Four". După cum a spus Ewan Murray, scriitorul de golf de la The Guardian: "Aristocrația golfului a fost extinsă la un cvartet."

"Cei trei au jucat uimitor", a declarat Fowler reporterilor după succesul său de la Abu Dhabi, reflectând asupra realizărilor lui Spieth, Day și McIlroy. "Scopul final în acest an este să câștig un turneu major... apoi poate că mă voi putea alătura echipajului".

Cu toate acestea, Spieth nu este convins că există o elită de trei sau chiar patru oameni, spunând că oricare dintre primii cinci până la 10 jucători din lume își poate lăsa amprenta. " Cred că este încă prea devreme pentru această discuție", a declarat el, citat de The Guardian.

Jucători de golf "vedete rock

Golful a mai avut și alte rivalități de la axa Palmer, Nicklaus, Player, dar de când a început era Woods, în 1997, au existat puțini pretendenți constanți la coroana sa. David Duval, Vijay Singh, Ernie Els și Mickelson au avut cu toții o șansă, dar în perioada sa de glorie, Tiger era de neatins.

Acum, însă, tocmai când rapoartele sugerau că golful se prăbușește în popularitate și în numărul de jucători, apare o nouă generație de jucători de golf "rock star".

Spieth (stânga), Fowler și McIlroy (dreapta) se află pe valul succesului în golf

Spieth, în vârstă de 22 de ani, conduce detașat în topul mondial, după ce anul trecut a obținut două turnee majore consecutive și a fost foarte aproape de trei la rând înainte de a câștiga FedEx Cup la finalul sezonului. Poate că texanul nu este chiar rock'n'roll, dar ca model de urmat, cu o notă de X-Factor, este exemplar.

"Tiger, Phil, Rory, acești băieți au făcut mai mult decât mine în jocul de golf, iar eu vreau să mă străduiesc să ajung la ceea ce au făcut ei", a declarat Spieth reporterilor din Abu Dhabi. "Vreau ca numele meu să rămână în istorie pentru cât mai multe lucruri. Acolo mă gândesc, pentru că sunt mai puțin mulțumit de ceea ce s-a întâmplat și mai înfometat să încerc să continui."

La 28 de ani, Day este bunicul grupului, dar descoperirea sa majoră de anul trecut, la U.S. PGA, în mijlocul unei serii formidabile de rezultate, l-a ridicat pe locul 2 mondial.

S-ar putea să îi lipsească mojo-ul celorlalți, dar Day compensează cu o istorie convingătoare - pierderea tatălui său când avea 12 ani, băutura și problemele din adolescență, moartea a opt rude în taifunul Haiyan din Filipine și o luptă continuă cu vertijul.

McIlroy, în vârstă de 26 de ani, are deja patru turnee majore în palmares, iar fostul nr. 1 mondial ar fi putut avea mai multe dacă nu ar fi fost o accidentare la fotbal care i-a răpit o bună parte din anul trecut.

Când McIIroy a obținut titlul PGA al Statelor Unite în 2014, la câteva săptămâni după ce a câștigat coroana British Open la Hoylake, s-a alăturat lui Woods, Nicklaus și amatorului Bobby Jones ca fiind singurii jucători din ultimul secol care au câștigat patru turnee majore înainte de a împlini 26 de ani.

Nord-irlandezul mai are nevoie doar de Masters pentru a completa setul, un grand slam al carierei cu toate cele patru titluri majore. Doar cinci jucători au reușit această performanță - Gene Sarazen, Ben Hogan, Player, Nicklaus și Woods.

Poate că este unul dintre cei mai scunzi din circuit, dar McIlroy lovește mingea la o milă, ceea ce ridică pulsul publicului, în plus este deschis, sincer și copiii îl iubesc.

"Îmi place curajul lui. Are un pic de fanfaronadă acolo, este un pic încrezut, dar nu ofensiv", a declarat Nicklaus reporterilor în 2014.

Fan al motocicletelor de teren

Și mai este și Fowler.

Cunoscut pentru ținutele sale portocalii de duminică, în semn de omagiu pentru alma mater Oklahoma State, și o înclinație pentru șepcile de baseball supradimensionate, ar fi ușor să îl respingem pe puștiul californian ca fiind mai întâi calul de haine și apoi jucătorul de golf.

Dar Fowler, în vârstă de 27 de ani, are o ispravă proprie - în 2014 s-a alăturat lui Nicklaus și Woods ca fiind singurii jucători care au terminat în primii cinci la toate cele patru turnee majore moderne într-un sezon.

Poate că nu a obținut încă unul dintre marile premii, dar cu victoria în Players Championship de anul trecut - supranumit "al cincilea" major - precum și la Scottish Open și la prestigiosul Deutsche Bank Championship, fanul motocicletelor de teren cu aspect de Elvis a demonstrat că poți fi cool și competitiv.

Faptul că Fowler i-a învins pe Spieth și pe Mcllroy la Abu Dhabi - plus Henrik Stenson, pe atunci pe locul cinci, de altfel - dă și mai multă credibilitate pretențiilor sale de "Fab Four".

Chiar și așa, în condițiile în care Spieth, Day și McIlroy și-au schimbat locul întâi în clasament din august 2014 - și cu cinci din ultimele șase turnee majore între ei - Fowler știe că mai are de lucru.

"Sunt cu ochii pe locul 1, acesta ar fi obiectivul final, dar mă confrunt cu o concurență destul de dură", a declarat Fowler reporterilor din Abu Dhabi."

În ansamblu, sezonul de golf care se apropie de Masters va fi o repetiție generală îndelungată.

Augusta, în aprilie, va oferi scena spectaculoasă pe care se vor prezenta talentele celor "Fab Four".

Rămâne de văzut cine va reuși să se răsucească și să strige cu cel mai bun efect. Doar că nu se poate alerga la Masters.

