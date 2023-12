Revelionul la televizor: Toate modalitățile de a suna în 2024

De la șmecheriile festive ale lui Anderson Cooper și Andy Cohen în Times Square până la Cynthia Erivo cântând melodii în Washington, DC, trecerea de la '23 la '24 va fi anunțată de puterea vedetelor.

Iată o listă de opțiuni pentru a afla unde și cum să urmăriți diferitele festivități.

'Revelionul în direct cu Anderson Cooper și Andy Cohen'

Cooper și Cohen se întorc pentru al șaptelea an în calitate de co-prezentatori ai emisiunii de Revelion de la CNN, care anul acesta va găzdui spectacole muzicale de la Enrique Iglesias, Maroon 5, Jonas Brothers, Flo Rida, Miranda Lambert, Darius Rucker și Rod Stewart.

Interviuri în direct cu Patti Labelle, Jeremy Renner, Neil Patrick Harris, Bowen Yang & Matt Rogers și o apariție specială a lui David Blaine vor contribui, de asemenea, la întâmpinarea noului an.

Emisiunea "New Year's Eve Live with Anderson Cooper and Andy Cohen" de la CNN va fi difuzată pe 31 decembrie la ora 20:00 ET și va fi transmisă în direct pe CNN Max. Pentru abonații la televiziunea cu plată, va fi disponibil și prin intermediul CNN.com, CNN connected TV și aplicațiile mobile.

'Dick Clark's New Year's Rockin' Eve' (Dick Clark's New Year's Rockin' Eve)

Continuând celebra tradiție, Ryan Seacrest va fi Ryan Seacrest, care se va întoarce pentru al 19-lea an în calitate de prezentator al emisiunii speciale de la ABC, de asemenea, cu sediul în Times Square. În acest an, el va fi însoțit de coprezentatoarea Rita Ora, cu spectacole de Jelly Roll, Megan Thee Stallion și Tyla.

Green Day, Janelle Monáe, Ellie Goulding, Bebe Rexha, Ludacris și Thirty Seconds to Mars vor cânta, de asemenea, din Los Angeles, în timp ce Post Malone va urca pe scenă din Las Vegas pentru spectacol.

"Dick Clark's New Year's Rockin' Eve" va fi difuzat pe 31 decembrie, la ora 20.00 ET, pe ABC.

'Cynthia Erivo & Friends: A New Year's Eve Celebration'

Deși mulți o vor cunoaște în curând ca Elphaba în viitoarea adaptare pe marele ecran a filmului "Wicked", actrița și cântăreața Cynthia Erivo, nominalizată la Oscar, va cânta melodii din inimă la Kennedy Center din Washington, DC, pentru o emisiune specială difuzată de PBS cu ocazia Revelionului.

Potrivit unui comunicat de presă, seara va cuprinde "o colecție de cântece profund personale care au contribuit la formarea carierei și a sensibilității artistice a lui Erivo și care acoperă o gamă largă de genuri, de la showtunes la hip-hop".

Alături de Erivo - care a câștigat un premiu Tony pentru interpretarea lui Celie în reluarea din 2015 pe Broadway a spectacolului "The Color Purple" - vor fi interpreții Ben Platt și Joaquina Kalukango, câștigători ai premiului Tony.

"Cynthia Erivo & Friends: A New Year's Eve Celebration" va fi difuzat pe 31 decembrie, la ora 20:00 ET, la PBS și va fi transmis în streaming pe PBS.org și pe PBS App.

Sursa: edition.cnn.com