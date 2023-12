'Rebel Moon' al lui Zack Snyder îi dă o ultimă șansă la o epopee SF, doar că nu una foarte bună

Descrierea prescurtată a filmului ar însemna că regizorul ambițios din punct de vedere vizual și-a încercat norocul într-un film "Războiul Stelelor", dar aceasta este de fapt o reprezentare slabă a poveștii de bază, care are mai degrabă o datorie față de "Cei șapte magnifici" (sau "Cei șapte samurai", la alegere), care la rândul său a fost adaptat în 1980 de Roger Corman în filmul spațial "Bătălia dincolo de stele".

Din nefericire, chiar și acest din urmă efort cu buget redus a generat personaje mai bune decât cele pe care le poate aduna "Luna rebelă", iar latitudinea structurii în două părți nu face decât să-i permită lui Snyder (care a scris povestea, a colaborat la scenariu și a fost, de asemenea, director de imagine) să umfle introducerile în moduri mai puțin măgulitoare.

Construind nu doar o lume, ci o întreagă galaxie, "Rebel Moon" face portretul unui univers care și-a văzut familia regală asasinată, lăsându-și planetele sub cizma unui regent imperios. Tăiem într-o comunitate de fermieri de pe un mic avanpost izolat, unde un fost soldat, Kora (Sofia Boutella din "The Mummy" și "Kingsman: The Secret Service"), s-a refugiat în liniște.

Când trupele fasciste ale imperiului (în lipsa unei descrieri mai bune) sosesc sub conducerea amiralului Noble (Ed Skrein, poate cea mai arestantă prezență, canalizându-l pe Christoph Waltz din "Inglourious Basterds"), sătenii se confruntă cu o alegere între a riposta și a se preda. Având la dispoziție câteva săptămâni înainte de a trebui să acționeze, Kora pleacă împreună cu fermierul Gunnar (Michel Huisman) pentru a recruta mercenari care i-ar putea ajuta, realizând că șansele sunt împotriva lor.

Structura lasă timp pentru a dezvolta povestea lui Kora, în timp ce aceasta își adună echipa, din care fac parte Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Doona Bae, Staz Nair și Ray Stevens, care a jucat în "Justice League".

Totuși, în ciuda darurilor stilistice ale lui Snyder - care stăpânește arta pozei de supererou încă de la "Watchmen" - nu există suficiente motive pentru a investi în povestea mai mare sau chiar în aspectele mai mici ale acesteia. În timp ce filmul posedă o scară și un domeniu de aplicare vaste, dependența mare de secvențele cu încetinitorul (care a funcționat mult mai bine în "300") face, de asemenea, atât să atenueze emoția acțiunii, cât și să o sporească.

După cum s-a menționat, pentru Netflix, faptul de a oferi abonaților un motiv pentru a se prezenta la ceea ce pare a fi un eveniment, în concert cu natura avidă a bazei de fani a lui Snyder, ar putea justifica investiția (iar dacă nu o face, serviciul va găsi, fără îndoială, o modalitate de a învârti cifrele pentru a sugera că a făcut-o).

Totuși, simpla extindere a domeniului de activitate al lui Zack Snyder - după filmul său de gen foarte diferit, mashup-ul horror-heist mashup "Army of the Dead " - nu este același lucru cu respectarea promisiunii acestui parteneriat. "Rebel Moon" ar putea arăta mare și strălucitor, chiar și pe un ecran de televiziune, dar în ceea ce privește funcționarea ca dramă, este mai puțin un strigăt rebel decât un mârâit rebel discret.

"Rebel Moon - Partea întâi: Un copil de foc" are premiera pe 21 decembrie, la ora 22:00 ET, pe Netflix.

Sursa: edition.cnn.com