Răsturnări de situație uimitoare, veterani experimentați și un sloven inspirat duc la o finală de conferință NBA palpitantă

În primul rând, Boston Celtics a eliminat campioana în exercițiu Milwaukee Bucks cu o victorie impunătoare, 109-81.

Și tocmai când credeai că nu mai poate fi întrecută, Luka Doncic și Dallas Mavericks au intervenit pentru a fura spectacolul.

Jucând în Phoenix împotriva celor de la Suns - echipa cu cel mai bun bilanț în sezonul regulat din NBA și care a ajuns în finala de anul trecut - Mavericks a dominat de la început până la sfârșit, învingându-i confortabil pe Suns cu 123-90.

Setul uimitor de rezultate din Meciul 7 a stabilit o pereche de finale de conferință apetisante pentru a determina cine se va întâlni în finala NBA.

În Conferința de Vest, Mavs îi va înfrunta pe Golden State Warriors, în timp ce în Conferința de Est, Celtics se va confrunta cu Miami Heat.

Uimitorul Doncic conduce Dallas spre WCF

"Cât de bun este Luka Doncic".

Toni Kroos, de patru ori câștigător al Ligii Campionilor și al Cupei Mondiale, nu s-a putut abține să nu-și arate aprecierea pentru ceea ce vedea la televizor.

Doncic a fost pe val duminică seară, luminându-i pe cei de la Suns cu 35 de puncte și 10 recuperări în victoria zdrobitoare din meciul 7.

În ciuda presiunii de pe umerii săi în calitate de talisman și lider al lui Mavericks, aceasta nu a părut să-l deranjeze niciodată pe jucătorul de 23 de ani, care a disecat cu calm apărarea solidă a celor de la Suns, care până atunci era solidă, în timp ce echipa sa a luat un avans timpuriu.

La finalul primului sfert, Mavs conducea cu 27-17. La pauză, conduceau cu 57-27, cele 27 de puncte ale lui Doncic din prima repriză egalând totalul întregii echipe a celor de la Suns.

Ajutat de cele 30 de puncte ale lui Spencer Dinwiddie de pe bancă, Doncic nici măcar nu a trebuit să joace sfertul patru, atât de mare a fost perna pe care și-a construit-o echipa sa.

Și după ce a avansat la prima finală a Conferinței de Vest a Dallas din 2011, nu e de mirare că tânărul sloven era radiant.

"Nu pot să-mi scot acest zâmbet de pe față în acest moment", a spus Doncic. "Sunt pur și simplu foarte fericit.

"Sincer, cred că merităm asta. Am jucat din greu toată seria. Poate că, în câteva meciuri de aici nu am fost noi înșine, dar am venit aici cu o declarație în meciul 7. Am crezut. Vestiarul nostru a crezut. Toată lumea a crezut. Așa că sunt fericit."

Mavericks se va confrunta acum cu Warriors în Meciul 1 al finalei Conferinței de Vest, miercuri, la San Francisco.

Golden State a trecut la limită de Memphis Grizzlies în semifinala Conferinței de Vest la începutul acestei săptămâni.

În această serie se vor confrunta două dintre cele mai interesante formații de fundași din NBA: pentru Dallas, Doncic, Dinwiddie și Jalen Brunson, iar pentru Golden State, Steph Curry, Klay Thompson și Jordan Poole.

Curry, Thompson, Draymond Green și antrenorul principal Steve Kerr vizează al patrulea titlu NBA împreună, ca parte a uneia dintre cele mai mari dinastii din acest sport.

Și, deși au bâjbâit la victoria din serie împotriva celor de la Grizzlies, asta înseamnă că, teoretic, sunt la doar opt victorii distanță de a ridica încă un trofeu Larry O'Brien.

Un Doncic încrezător le stă însă în cale, iar antrenorul principal al lui Mavericks, Jason Kidd, spune că nu se va da la o parte.

"El este Luka. Îi place scena", a spus Kidd. "Pe măsură ce devine mai mare, el devine mai bun".

Celtic vine la maturitate

Pentru Celtics, a fost un sezon de gelling și de măcinare, culminând cu victoria greu de obținut în meciul 7 împotriva Bucks duminică.

Grant Williams a avut 27 de puncte - reușind șapte trițe - în timp ce Jayson Tatum a avut 23 de puncte, șase recuperări și opt pase decisive pentru ca Boston să-i elimine pe campionii în exercițiu.

Precizia lor de la distanță - Celtics au stabilit un record al meciului 7 din NBA cu 22 de aruncări de trei puncte - i-a ajutat să îl anuleze pe Giannis Antetokounmpo, dublu MVP, care a avut 25 de puncte, 20 de recuperări și nouă pase decisive.

Victoria din Meciul 7 a încununat o serie de dueluri, Celtics câștigând ultimele două confruntări după ce au fost conduse cu 3-2, Milwaukee având nevoie să câștige doar o singură dată pentru a avansa.

Dar, puși cu spatele la zid, oamenii antrenorului din Boston, Ime Udoka, au dat dovadă de determinare, rămânând neclintiți în fața unui Antetokounmpo implacabil și a celor de la Bucks - care au fost lipsiți de vedeta Khris Middleton pe tot parcursul seriei.

Și, având în vedere că precizia lui Williams de la mare adâncime a jucat un rol vital în victoria din Meciul 7, fundașul vedetă al lui Celtics, Jaylen Brown, crede că merită o nouă poreclă.

"Spuneți-i Grant Curry acum", a spus Brown.

Celtics avansează la cea de-a patra apariție în finala Conferinței de Est în ultimii șase ani și pregătesc o revanșă a finalei Conferinței de Est din 2020, când se vor confrunta cu Heat.

Miami și-a asigurat locul în această fază a playoff-ului cu o victorie relativ confortabilă în semifinale în fața celor de la Philadelphia 76ers în șase meciuri.

Construită pe apărarea sa fermă, Heat, cap de serie numărul unu, va trebui să fie la cel mai bun nivel pentru a-i opri pe Tatum și compania atunci când vor veni în oraș marți pentru meciul 1.

Condusă de Jimmy Butler, Bam Adebayo și PJ Tucker - o accidentare la tendonul de la picior a chinuit-o pe vedeta de bază Kyle Lowry și statutul său pentru jocul 1 este în aer - apărarea lui Miami l-a sufocat pe Joel Embiid și restul echipei din Philadelphia.

Antrenorul principal Erik Spoelstra a arătat de ce este apreciat ca fiind unul dintre cei mai buni antrenori principali din ligă, dirijând cursa lui Miami spre ultimele patru echipe din NBA.

Dar, cu vedete de ambele părți, va fi fascinant să vedem cine va ieși învingător în cea mai bună serie de șapte meciuri.

Sursa: edition.cnn.com