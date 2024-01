Rameshbabu Praggnanandhaa: După ce l-a învins pe Magnus Carlsen, primul gând al adolescentului indian senzațional la șah a fost să recupereze somnul

În timp ce cei mai mulți oameni dorm, un tânăr de 16 ani se așează pe scaun, acoperindu-și gura cu mâna, în stare de șoc. Își dă seama de amploarea a ceea ce tocmai a făcut.

Rameshbabu Praggnanandhaa tocmai l-a uimit pe Magnus Carlsen, ocupând un loc la masa de sus a sportului, învingându-l pe cel mai dominant jucător de șah.

Dar, în loc să sărbătorească, Praggnanandhaa se gândește la digestie.

"Cred că este vorba doar de a merge la culcare", a explicat el pentru CNN Sport. "Este vorba despre ora de culcare, deoarece nu cred că voi lua cina la ora 2:30 dimineața".

Pentru Praggnanandhaa, acesta este cel mai important moment al carierei sale de până acum.

A fost un moment de răsunet pentru tânărul star - poreclit Pragg - să obțină o victorie în fața cvintepremiatului campion mondial și actualul număr 1 mondial în timpul Airthings Masters - un turneu online - în februarie. În acest fel, el este cel mai tânăr jucător care l-a învins pe Carlsen de când superstarul a devenit campion mondial în 2013.

Dar chiar și după luni de zile în care a reflectat asupra victoriei, Praggnanandhaa rămâne echilibrat în legătură cu aceasta - în ciuda fanfarei care a însoțit-o; o abilitate pe care a învățat-o deja de la o vârstă fragedă.

"Chiar dacă aș fi avut timp, nu cred că aș fi sărbătorit, pentru că, de obicei, nu sărbătoresc prea mult lucrurile, deoarece, OK, este doar o victorie, și este doar o victorie, și este un joc rapid, așa că sunt mult mai multe lucruri de făcut și mult mai multe lucruri la care trebuie să lucrez", a declarat Praggnanandhaa.

"Este doar o singură victorie, așa că nu este ca și cum ar fi sfârșitul a ceva. Și cred că același lucru este valabil și pentru o înfrângere. Dacă pierzi un meci, nu e ca și cum ar fi sfârșitul".

A influențat

Născută și crescută în Chennai, India, sora mai mare a lui Praggnanandhaa, Vaishali, este, de asemenea, o jucătoare de șah de succes, devenind femeie mare maestru în 2018 și maestru internațional în 2021.

"Ea a început să joace prima dată când avea șase ani", a spus Praggnanandhaa.

"Pe atunci, eu aveam doi ani și atunci când ea exersa acasă, de obicei mergeam și o deranjam, iar apoi părinții mei au decis să-mi cumpere o carte de șah și așa a început totul. Apoi am început să merg la turnee și am început să mă antrenez."

De acolo, Pragg s-a îndrăgostit de acest joc. În timp ce sora sa făcea mișcări, tânărul Pragg, cu ajutorul părinților săi, își trasa traseul în acest sport.

Chennai este descrisă drept "capitala șahului din India" și i-a oferit numeroase opțiuni lui Praggnanandhaa pentru a-și perfecționa meseria, în special la academia Bloom Chess, unde spune că "a învățat foarte mult".

La vârsta de șase ani, a ocupat locul al doilea în campionatul indian pentru copii sub șapte ani, înainte de a câștiga aurul la Campionatele Asiatice; un moment pe care îl consideră a fi o catapultare pentru succesul său viitor.

La vârsta de șapte ani, Praggnanandhaa a câștigat titlul la Campionatul Mondial de șah pentru tineret sub opt ani în 2013. Apoi, a cucerit titlul la Campionatul Mondial de șah pentru tineret sub 10 ani în 2015.

Și apoi, în 2016, a creat istorie.

Tineret

În timp ce mulți alți copii de 10 ani s-ar putea să se distreze cu prietenii sau la școală, Praggnanandhaa își grava numele în cartea recordurilor.

Câștigând meciul din runda a noua la Festivalul Internațional de Șah KiiT din Bhubaneswar, India, Praggnanandhaa a obținut a treia sa normă de maestru internațional - o realizare acordată pentru un nivel ridicat de performanță într-un turneu.

După ce a obținut deja două norme anterioare, la vârsta de 10 ani, 10 luni și 19 zile, Praggnanandhaa a devenit maestru internațional de șah, cel mai tânăr din istorie.

Apoi, în 2018, a devenit al doilea cel mai tânăr mare maestru de șah din lume, la vârsta de 12 ani.

El recunoaște că, după ce a devenit maestru internațional, a simțit o anumită presiune pentru a progresa și a deveni mare maestru.

"Și atunci am avut cam un an și jumătate la dispoziție pentru a deveni mare maestru. Dar cred că în acea perioadă am participat la multe turnee, cred că în acel moment am avut o anumită presiune în încercarea de a deveni mare maestru", a spus el.

"Când am devenit mare maestru, a fost doar o ușurare, pentru că am încercat timp de aproximativ doi ani să joc, jucând cel puțin două turnee pe lună, așa că asta este deja enorm.

"Și a fost greu. Am fost foarte fericit doar să completez cerințele. Știu doar că pot să mă concentrez cu adevărat pe îmbunătățirea jocului meu și că joc șah așa cum joc (în timp ce) înainte încercam să devin mare maestru."

După ce a devenit mare maestru, Praggnanandhaa a sosit înapoi în Chennai, fiind întâmpinat ca un erou, cu o mulțime imensă și cu o festivitate la fosta sa școală.

Victoria

Ca cineva care a înflorit la o vârstă atât de fragedă, să joace împotriva unor adversari mai în vârstă este ceva cu care Praggnanandhaa a trebuit să se obișnuiască.

"Când am început să joc șah, am jucat împotriva multor jucători mai în vârstă ... Eram singurul care era mic, așa că este un lucru normal pentru mine. Nu mă pune sub presiune pentru că, chiar dacă pierd, este în regulă ... nu contează prea mult."

Când a jucat împotriva lui Carlsen în februarie, șansele erau foarte mari împotriva lui Praggnanandhaa.

De cinci ori campion mondial și numărul 1 mondial, Carlsen este cel mai dominant jucător din istoria recentă a acestui sport.

Dar Praggnanandhaa a rămas calm și precis și, în timp ce Carlsen a făcut câteva erori necaracteristice, a profitat pentru a obține o victorie celebră.

Astfel, Praggnanandhaa a devenit doar al treilea mare maestru indian care a câștigat împotriva norvegianului, după Viswanathan Anand și Pentala Harikrishna.

Dacă Praggnanandhaa nu și-a sărbătorit prea mult victoria, reacția și laudele pe care le-a primit de la unii dintre compatrioții săi - în special de la jucătorul de cricket Sachin Tendulkar, care este considerat unul dintre cei mai mari jucători de baseball din toate timpurile - i-au arătat importanța victoriei sale.

"A fost grozav să văd atât de mulți oameni care urmăresc șahul. Cred că șahul beneficiază de un sprijin uriaș și este foarte bine pentru șah", a explicat Praggnanandhaa. "Este pur și simplu frumos să vezi alți oameni, alți sportivi și în profesii... oamenii urmăresc șahul și sunt interesați de el. Și este pur și simplu frumos și un lucru foarte bun pentru șah".

În ciuda vârstei sale fragede, Praggnanandhaad are un rating de peste 2600 de puncte la Federația Internațională de Șah (FIDE) și se află pe locul 108 în lume.

Acum, Praggnanandhaa speră să "intre în top 10 (în lume) și să încerce să joace pentru campionatul mondial" în viitorul apropiat.

Când a fost întrebat dacă se consideră o lumină călăuzitoare pentru tinerii pasionați de șah la o vârstă atât de fragedă, la fel ca și comportamentul său calm, Pragg este în mod corespunzător modest în legătură cu astfel de așteptări.

"Cred că poate unii oameni mă văd (ca pe un model de urmat)", a explicat el. "Nu știu, pentru că eu cred că, pentru mine, toți jucătorii de top sunt modele de urmat, pentru că fiecare dintre ei are calități diferite, diferite, de la care pot învăța. Și dacă cineva poate învăța ceva de la mine, e bine".

