Rachel Bilson răspunde criticilor aduse de Whoopi Goldberg la adresa ei în emisiunea 'The View'

Vedeta din "O.C." a aflat de comentariile lui Goldberg în episodul de joi al emisiunii "The View", în timpul căreia producătorii au difuzat o parte din podcastul "Broad Ideas" al lui Bilson, în care aceasta a comentat că i s-ar părea "puțin ciudată" lipsa de experiență sexuală a unui potențial iubit, dacă acesta ar fi în vârstă de 40 de ani.

"Nu înțeleg. Pentru mine, dacă el este fericit cu tine și vă simțiți bine, de ce te plângi?". a întrebat Goldberg în cadrul emisiunii "De ce este treaba ta? Nu e treaba ta".

Bilson a răspuns într-o conversație cu Entertainment Weekly: "Vreau să spun că sunt un fan al lui Whoopi de foarte mult timp, așa că atunci când am văzut că a criticat ceva ce am spus eu, bineînțeles că am fost îngrijorată."

Ea a continuat: "Facem un loc deschis și foarte sigur pentru a discuta despre orice, iar noi doar vorbeam. Am puterea de a edita podcastul nostru și am ales să păstrez conversația în ansamblu, pentru că de multe ori în viață, spui ceva și poate că ai un minut și reflectezi asupra lui."

Bilson a declarat ulterior, în cadrul aceluiași podcast, că nu este corect să judeci viața sexuală a unei persoane.

"Ideea pe care o transmit este că nu contează, și poate că în trecut aș fi privit-o [în mod critic], dar nu aș mai face asta", a spus ea. "Am precizat că nu vreau să par judicioasă, era important ca acest punct să fie transmis, nu ceea ce am spus inițial".

Ea a concluzionat: "A fost un comentariu ușor, pe care îl vorbeam doar cu prietenii, iar apoi l-am retras, pentru că, chiar și vorbind despre asta acum, sunt ca și cum, de fapt, nu cred asta. De aceea cred că este important să iau atitudine și să clarific."

Sursa: edition.cnn.com