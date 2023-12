Provocarea de a deveni (și de a rămâne sobru) la Realitatea TV

S-au răsturnat mese, au fost aruncate torțe în Hamptons și au fost împărțiți o mulțime de pumni de către membrii distribuției aflați sub influența alcoolului. Multe vedete de reality-show s-au lovit de lege, au fost arestate și au stat în celule de închisoare după ce s-au îmbătat. A devenit atât de normalizat, încât aproape că este de așteptat ca unii membri ai distribuției să bea și să urmeze haosul.

Ce se întâmplă atunci când apari la Realitatea TV și ești treaz? Teama de a deveni plictisitor, de a nu mai avea o "poveste" sau de a te lăsa de băutură sunt doar câteva dintre îngrijorări. Dar pentru cei care au renunțat la alcool, sobrietatea lor este mai importantă decât orice altceva. Chiar și o emisiune.

'Beam până la punctul în care îmi pierdeam cunoștința'

Fosta vedetă din "Real Housewives of Orange County", Braunwyn Windham-Burke, a dezvăluit în timpul premierei sezonului 15 din 2020 al emisiunii Bravo că este o alcoolică care acum este trează. Ea a declarat pentru CNN că faptul că văzându-și propriile acțiuni în serial și numindu-se alcoolică cu voce tare la televizor a ajutat-o să înceapă călătoria spre recuperare.

"Băusem până la punctul în care îmi pierdeam cunoștința", spune ea la CNN. "Aveam copii unul după altul timp de șapte, opt ani în acea perioadă. Așa că, pentru mine, am fost ca și cum aș fi spus: "Este uimitor. Am o slujbă în care pot să mă îmbăt și să ies în oraș și pot să o fac într-un mod foarte mișto. Știi, când filmezi, ești izolat în această mică bulă de siguranță, vei ajunge acasă. Știi, totul va fi rezolvat. A fost un vis. Când a început, a fost atât de distractiv. Am fost o mamă casnică timp de 19 ani. Nu am avut niciodată o slujbă. Eram ca și cum ar fi fost cea mai bună slujbă din toate timpurile."

Până când nu a mai fost.

Într-o dimineață, producătorii i-au cerut să dea un telefon pentru a vorbi despre o ceartă care avusese loc cu o seară înainte. Ea nu-și amintea nimic. A început să poarte o sticlă de tequila în geantă. Alcoolul era o prezență constantă în scene.

"Ori de câte ori filmezi, au alcool acolo. Te întreabă înainte de a pleca în călătorie: ce fel de băutură îți place? Ajung să știe care sunt preferatele tale", spune ea. "Am băut atât de mult încât a trebuit să se ducă să aducă mai mult. Nu știu de unde a apărut, dar a apărut".

Windham-Burke spune că, deși producătorii "nu te forțează să bei", băuturile alcoolice erau "ușor disponibile" și că, uneori, în timpul scenelor, membrii distribuției erau descurajați să mănânce.

Ea este trează de mai bine de doi ani și spune că faptul că are responsabilitatea față de telespectatori o face să fie responsabilă față de ea însăși.

"Lucrez după un program. Am un sponsor", spune ea. "Am lucrat pașii, dar au fost câteva momente de slăbiciune la început, în care fanii și sensibilizarea de pe Instagram au fost atât de importante pentru mine încât nu am vrut să-i dezamăgesc."

"Am făcut schimbări pentru a rămâne în viață

Carl Radke, membru al distribuției "Summer House", a suferit o asemenea transformare în serialul de la Bravo, încât s-a transformat din petrecărețul ieșit din comun într-o prezență calmă și sobră în casă. El a rămas în emisiune în timp ce se străduia să devină treaz, spune Radke pentru CNN, iar în prezent este curat de 14 luni.

El spune că faptul că s-a văzut cum se comporta ca un prost la televizor l-a ajutat să-și dea seama că vrea să fie un om mai bun.

"Avem norocul de a ne putea revedea cum te comporți și cum te comporți. Nu cred că am înțeles cu adevărat pe deplin relația mea cu alcoolul decât după ce am fost la emisiune și am privit lucrurile înapoi. O mare parte din comportamentul meu, cu siguranță, nu sunt mândru de el", spune Radke. "Apoi, atunci când citești lucruri și când publicul și populația își dau cu părerea, este foarte sobru. Iar când mă îmbăt, mă enervez și spun lucruri nebunești și fac lucruri prostești. Sezonul 4, știți, au fost episoade la care nu m-am putut uita înapoi pentru că eram atât de jenat."

Radke spune că nu a mai vrut să trăiască așa. Publicul a văzut, de asemenea, luptele sale cu sănătatea sa mintală după ce fratele său Curtis a murit din cauza unei supradoze de droguri în august 2020.

"Mi-am luat angajamentul de a încerca să devin treaz pentru că am o familie care are dependență", spune el. "Când treci prin profunzimea și spaima pe care am avut-o eu, este evident că este foarte greu, pentru că este înfricoșător să le spui prietenilor și familiei tale, de genul: 'Hei, am o problemă'. Nu o să beau. Și mă puteți sprijini? '"

Radke spune că producătorii și colegii săi de distribuție au sprijinit pe deplin călătoria sa, deși alcoolul este încă prezent în permanență în casă.

"Când ceri ajutor și cei cărora le pasă cu adevărat și te iubesc, au ieșit la iveală și te-au susținut incredibil", adaugă el.

Îndreptându-se spre filmările din vara anului 2021, Radke avea la activ cinci luni de abstinență. Acum merge zilnic la întâlniri pentru dependență și meditează în fiecare dimineață.

"Am fost foarte vocal că m-am luptat cu drogurile și alcoolul și trebuia să spun asta pentru a mă responsabiliza [pe mine însumi]", spune el.

"Pot să mă simt bine fără alcool. Și da, a fost o provocare pentru mine însumi, dar am știut, de asemenea, și în adâncul sufletului meu, cum ar fi: "Hei, poate că pot ajuta și eu niște oameni făcând cu adevărat acest lucru". Nu am făcut schimbări pentru 'Summer House'. Am făcut schimbări pentru a rămâne în viață".

"Data viitoare când mă veți vedea la televizor voi fi treaz

Colega de distribuție a lui Radke din "Summer House" (și acum iubita) Lindsay Hubbard spune că va fi trează pentru înregistrarea reuniunii serialului. Dacă ești telespectator, știi că Hubbard era cunoscută în casă pentru dragostea ei pentru vin. Ea a trecut prin câteva relații în direct, dar în cele din urmă a rezolvat-o cu Radke, când cei doi și-au mai încercat o dată dragostea.

Hubbard este trează de cinci luni, după ce inițial a renunțat la băutură în semn de susținere pentru Radke.

"Practic, am avut o discuție în care i-am spus că voi fi treaz împreună cu el", spune Hubbard. "Urma să trecem împreună prin sărbători, trecând sobri unul lângă altul. În cele din urmă am făcut-o pentru că am vrut să fiu un partener bun pentru el atunci când avea nevoie de un partener."

Hubbard l-a văzut pe Radke parcurgând un an de sobrietate în ianuarie.

"De atunci nu am mai simțit cu adevărat nevoia să consum alcool", spune ea. "Suntem mereu împreună, călătorim și ne distrăm atât de mult, dar și felul în care mă simt, felul în care arăt. Motivul inițial a fost ca Carl să treacă de sărbători, dar îmi place stilul de viață de a fi treaz și de a face asta împreună."

Hubbard nu știe dacă schimbarea ei este permanentă, dar plănuiește să rămână sobră la televiziune.

"Data viitoare când mă veți vedea la, la televizor, voi fi trează", spune ea, adăugând: "Văd lucrurile mai clar și să spunem că nu mai sunt la fel de activată."

'Trăiam cea mai rea viață a mea'

Starul din "Jersey Shore" Mike "The Situation" Sorrentino va marca anul acesta șapte ani de abstinență. El spune că este "încântat" de viața lui acum, după ce ani de zile a jucat în serialul MTV.

"Eram singur și eram un petrecăreț, cred. Iar schimbarea este dificilă pentru oricine, în orice situație. Dar am știut că nu mă pot întoarce înapoi", spune el la CNN.

Sorrentino a ajuns la fundul sacului în 2014, spune el, după ce a fost pus sub acuzare împreună cu fratele său, Marc, pentru infracțiuni fiscale. După ce a fost lovit de mai multe acuzații în 2017, în 2018 a fost condamnat la opt luni de închisoare federală pentru evaziune fiscală.

În timp ce se afla acolo, el a privit în profunzime la propria viață, care a inclus obiectivul de a rămâne sobru pentru totdeauna.

"Copilul meu împlinește un an și am patru ani de căsnicie fericită și sănătoasă. Așa că lucrurile sunt grozave acum, dar totul se rezumă la a lua o zi la rând și a aplica aceste principii și a nu renunța niciodată", spune el.

La început, nu știa dacă va putea rămâne treaz.

"Nu știam că voi rămâne puternic", spune el. "Dar a fost o oportunitate pentru cariera mea și pentru familia mea să se reconstruiască și ea. A trebuit să iau și bunele și relele și a trebuit să fac acel salt de credință că mă voi provoca și că nu mă voi întoarce cu adevărat înapoi. Știu unde mă dusese dependența activă și îmi luase totul."

Sorrentino, care în prezent joacă în "Jersey Shore Family Vacation", spune că a devenit abstinent a fost cea mai bună decizie pe care a luat-o vreodată.

"A fost și este cea mai bună alegere pe care am făcut-o vreodată. Trăiesc cea mai bună viață a mea în acest moment. Fiecare zi este dedicată pentru a fi cel mai bun eu în toate domeniile posibile, mental, fizic, spiritual, personal", spune el. "Iar oamenii sunt pur și simplu impresionați de transformarea mea. Acum încă mai pot să contribui enorm, enorm de mult la emisiunea numărul unu de pe MTV, într-un mod distractiv, într-un mod pozitiv."

El spune că atunci când s-a întors prima dată, oamenii au spus că nu va putea contribui și au întrebat dacă va fi plictisitor.

"Cine vrea să îl vadă pe tipul treaz?", spune el. "Ei bine, de fapt, sunt un om mult mai bun decât am fost vreodată - la muncă, în a fi prieten, în a fi fiu, în a fi tată, în a fi soț. Și totul vine și începe cu abstinența mea."

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com