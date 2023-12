Proiectul fotografic poetic în care înalta modă întâlnește dansul

În prima lor carte, "The Art of Movement", fotografii Deborah Ory și Ken Browar au surprins vedete precum Misty Copeland și Daniil Simkin de la American Ballet Theatre, Misa Kuranga de la Boston Ballet și Ashley Bouder de la New York City Ballet.

Dar cel mai recent proiect al lor, intitulat "The Style of Movement" (Stilul mișcării), adaugă un nou element: înalta modă.

Pornind de la arhivele de epocă, alături de colecții recente, Ory și Browar au fotografiat dansatori, inclusiv pe Jacqueline Green de la Alvin Ailey și Lauren Lovette de la NYCB, purtând haine de la designeri precum Valentino, Oscar de la Renta și J. Mendel.

Nu veți găsi în carte nicio poză statică, de ședință foto de modă; în schimb, dansatorii sar, se întorc și fac arabescuri, animându-și ținutele cu o nouă viață. "Diferitele dansatoare au avut o relație diferită cu hainele", a declarat Browar într-un interviu telefonic. "Era aproape ca și cum ar fi lucrat cu un nou partener".

Dansul și moda, se grăbește să sublinieze Ory, sunt departe de a fi o combinație neobișnuită. La urma urmei, case de modă cu renume proiectează costume pentru Gala de toamnă a New York City Ballet în fiecare an - anul acesta, Zac Posen și Anna Sui au îmbrăcat dansatorii - în timp ce Fashion Institute of Technology a organizat în 2014 o expoziție cu costume ale unor designeri precum Rick Owens, Valentino, Rodarte și Stella McCartney.

Unele costume, între timp, au devenit momente de modă în sine - cum ar fi cele ale Marthei Graham, care sunt purtate de Martha Graham Dance Company în "The Style of Movement".

Oricât de familiară ar fi această asociere, există totuși ceva hipnotizant în confluența dintre mișcare și design. "Moda se mișcă pe dansator într-un mod în care nu se mișcă pe un model. Ea capătă o viață și o formă proprie", a spus Ory.

Ory, o fostă dansatoare înainte ca o accidentare să o reorienteze spre fotografie, și Browar, un fotograf de modă, au început să fotografieze dansatori în timp ce redecorau dormitoarele fiicelor lor.

Având în vedere că ambele fete aspirau la statutul de balerine, au sperat să găsească fotografii ale dansatorilor lor favoriți - iar când nu au reușit să facă acest lucru, au fotografiat ei înșiși dansatorii, imaginile devenind în cele din urmă NYC Dance Project.

Cu relații apropiate construite în întreaga industrie a dansului, cuplul s-a îndreptat către următorul proiect. "La început, am angajat un stilist de modă, în speranța că acesta ne va oferi contactul cu designerii, dar ne-am dat seama foarte repede că stilistul nu înțelegea mișcarea", a spus Browar.

În schimb, au ales piesele pe care sperau să le fotografieze ei înșiși, optând pentru un amestec de contemporan și vintage.

"Căutam piese despre care credeam că se vor mișca bine", a spus Ory. "Petreceam ore întregi căutând prin colecții de arhivă. Știam exact ce piese din ce colecții îmi doream."

"Începeam prin a discuta cu dansatorul despre ce se simțea confortabil să poarte, care era stilul său", a continuat ea. "Îi cunoșteam atât de bine pe acești dansatori și ne făceam o idee foarte bună despre ce le-ar plăcea." Atât de precisă a fost stilizarea lor, de fapt, încât mulți dintre subiecții lor și-au luat ținutele acasă: Daniil Simkin a cumpărat o jachetă Valentino pe care a purtat-o la o ședință foto, în timp ce Lauren Lovette și-a împrumutat rochia Oscar de la Renta pentru o gală.

Odată îmbrăcați, dansatorii au experimentat mișcarea și echilibrul, iar Ory și Browar au alternat rolurile de fotograf și regizor. Scopul lor - deși provocator pentru fotografia statică - a fost să transmită acea mișcare în imaginile finale. "Am înțeles amploarea dansatorului", a spus Browar. "Nu vrem să înghețăm dansatorul - vrem doar să surprindem acea mișcare".

În timp ce publicul inițial al lui Ory și Browar - fiicele lor - era devotat baletului, munca lor se adresează și celor care nu vor cumpăra niciodată bilete la Spărgătorul de nuci.

"Oamenilor le plac foarte mult fotografiile noastre, așa că le spunem: "Ar trebui să veniți cu noi la un spectacol de dans", iar ei spun: "Oh, nu vreau să stau la un spectacol"", a spus Ory. "Oamenilor le place să privească frumusețea, grația, atletismul, entuziasmul și libertatea din fotografii."

Cât despre dansatorii care stau la coadă pentru a fi fotografiați de duo?

"Este foarte special pentru ei să aibă acest tip de document la apogeul carierei lor", a spus Browar, citând scurtimea unei cariere tipice pe scenă.

"Un spectacol este foarte efemer. Se termină. Aceste fotografii surprind un moment".

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com