"Prințesa" nu se poate salva de la un film violent, categoric deloc Disney

Regizorul Le-Van Kiet aduce multă acțiune și un anumit stil vizual în acest concept ușor claustrofob, care se desfășoară aproape în întregime în limitele acelui castel, în timp ce prințesa își croiește drum printre o serie de obstacole și dușmani care sunt mult, mult mai mari decât ea.

Cum reușește să facă acest lucru este explicat prin intermediul unor flashback-uri, dar filmul nu este prea preocupat de complot sau de detalii, în afară de faptul că pretendentul psihopat pe care prințesa l-a părăsit (interpretat de Dominic Cooper) și principala sa aghiotantă ("Quantum of Solace", Olga Kurylenko) sunt absolut nemiloși și dispuși să ucidă pe oricine se amestecă în planurile lor, inclusiv familia prințesei.

Filmul posedă un oarecare simț al umorului, dar acesta este exprimat în cea mai mare parte într-o manieră caricaturală, cum ar fi gardianul supraponderal care petrece o cantitate exagerată de timp suflând și suflând în sus pe scările turnului, sau o lovitură rapidă în vintre care se dovedește surprinzător de ineficientă.

Filmul reprezintă o întindere neortodoxă pentru King, cu siguranță în comparație cu ultima sa lucrare proeminentă pentru Hulu, în seria limitată "The Act". Singurul alt rol semnificativ îi aparține Veronicăi Ngo ("The Old Guard"), în rolul de tutore al acesteia în artele luptei - lecții desfășurate fără știrea regelui -, ceea ce nu face decât să susțină modest sensibilitatea feministă a poveștii.

Deși filmul se scurge cu repeziciune în 90 și ceva de minute, este greu de discernut cu exactitate pentru cine a fost destinat, deoarece acțiunea - oricât de macabră ar fi uneori - se simte la o scară relativ mică, fiind în același timp prea dură pentru a fi redată cu mult dincolo de această bază de public. În acest sens, are aspectul unei alte lansări Fox pe care părintele corporativ Disney (de înțeles, în acest caz) nu prea a știut cum să o gestioneze din punct de vedere al marketingului.

Nu că lumea nu ar avea nevoie de o prințesă care să bată în fund în acest moment, dar ar fi ajutat să livreze una înarmată cu ceva mai multă substanță decât aceasta.

"The Princess" are premiera pe 1 iulie pe Hulu în SUA și ca Star Original pe Disney+ la nivel internațional.

Sursa: edition.cnn.com