Primele cazuri din SUA de tegumente rezistente la tratament, descoperite la pacienți din New York City

Detaliile cazurilor au fost raportate la CDC în februarie și au fost comunicate într-un raport publicat joi. Pacienții - două femei fără legătură între ele din New York - au avut primele simptome în 2021 și 2022. Una dintre paciente nu avea antecedente de călătorii internaționale, ceea ce sugerează că există o anumită răspândire comunitară în SUA.

În ciuda numelui, tegumentul nu este cauzat de un vierme; mai degrabă, este cauzat de una dintre cele 40 de specii de ciuperci. În acest caz, infecțiile au fost cauzate de Trichophyton indotineae, o ciupercă descoperită recent.

Cazurile au fost concentrate mai întâi la pacienții din Asia de Sud, dar acum au fost descoperite și în țări din Europa. Acestea sunt primele cazuri cunoscute în SUA.

Tegumentul inelar poate lua mai multe forme, dar deseori provoacă ceea ce pare a fi o erupție cutanată superficială care formează un inel în jurul pielii care, de altfel, are un aspect normal. Este o erupție extrem de inconfortabilă și cu mâncărimi.

În cazul primului pacient, femeia în vârstă de 28 de ani părea să dezvolte erupția cutanată în vara anului 2021. Ea a mers la un dermatolog în decembrie și a spus că nu a călătorit la nivel internațional și nici nu a avut vreo expunere cunoscută la cineva cu o erupție cutanată similară.

Raportul spune că femeia avea "plăci mari inelare, solzoase și pruriginoase" pe gât, stomac, regiunea pubiană și fese. Medicii i-au administrat un tratament oral pe care a început să îl ia în ianuarie 2022.

Când erupția cutanată nu s-a ameliorat după două săptămâni de terbinafină, un antifungic comun, medicii au pus-o pe itraconazol, un medicament lichid care este folosit de obicei pentru a trata infecțiile cu drojdie în gură și gât. Acesta a părut să funcționeze, iar infecția a dispărut după ce femeia a luat medicamentul timp de patru săptămâni. Medicii o monitorizează în continuare, deoarece infecțiile cu viermișori pot reveni.

Cea de-a doua pacientă, o femeie în vârstă de 47 de ani, a dezvoltat erupția pe coapse și fese în timp ce vizita Bangladesh în vara anului 2022. Medicii de acolo au tratat-o cu un antifungic topic și cu creme cu steroizi, dar erupția nu a părut să dispară. Mai mulți alți membri ai familiei din Bangladesh au dezvoltat, de asemenea, erupții cutanate similare.

În toamnă, când femeia s-a întors în SUA, a mers de trei ori la urgențe pentru ajutor. Medicii i-au administrat mai multe creme și tratamente folosite în mod obișnuit pentru tegumente, dar până în decembrie, dermatologii au observat că nu exista nicio îmbunătățire.

De asemenea, i s-a administrat terbinafină pe cale orală, dar simptomele nu s-au ameliorat. Lucrurile s-au îmbunătățit după ce a fost tratată cu un tratament de patru săptămâni cu griseofulvin, un medicament folosit adesea și pentru tratarea piciorului de atlet și a infecțiilor fungice de pe scalp, dar medicii analizează alte opțiuni de tratament. Fiul și soțul ei, care locuiesc cu ea, sunt în curs de evaluare pentru infecții similare.

Dr. Priya Soni, specialist în boli infecțioase pediatrice la Cedars-Sinai Medical Center din Los Angeles, a declarat că este impresionant faptul că medicii au reușit să identifice specia cu ajutorul departamentului lor de sănătate publică.

Deoarece unul dintre pacienți nu avea antecedente de călătorie în nicio zonă în care s-au înregistrat cazuri, a spus ea, este un semnal real că au avut loc unele schimbări epidemiologice în cadrul speciei fungice.

"Este posibil să fie, de asemenea, puțin mai răspândită decât am observat înainte, așa că pentru medici și alți furnizori, cred că este important să fie conștienți de faptul că s-ar putea să vedem mai multe din această specie particulară pe măsură ce intrăm în lunile mai calde și mai umede de vară", a spus Soni, care nu a fost implicată în niciunul dintre cele două cazuri noi. "Cred că, având în vedere globalizarea și pur și simplu călătoriile pe care le vom vedea în timpul verii, este posibil să vedem mai multe cazuri pe măsură ce trec lunile."

Raportul încurajează furnizorii să fie atenți la aceste infecții. Soni a spus că un semnal de alarmă ar fi, probabil, dacă cineva cu o erupție cutanată nu răspunde la terbinafină după aproximativ patru săptămâni de tratament.

CDC îndeamnă furnizorii de asistență medicală să contacteze departamentul de sănătate publică de stat sau local dacă o erupție cutanată nu răspunde la tratamentele de primă liniepentru ca aceste cazuri să poată fi testate în continuare; acesta notează că tehnicile de testare utilizate de majoritatea laboratoarelor clinice identifică în mod obișnuit în mod greșit cazurile de această pecingine ca fiind de alte tipuri.

Deși itraconazolul pare să funcționeze atunci când tratamentele de primă linie nu au funcționat, acesta poate fi dificil de absorbit și nu interacționează întotdeauna bine cu alte medicamente. De asemenea, poate dura până la 12 săptămâni pentru a acționa.

"Eforturile de administrare antimicrobiană sunt esențiale pentru a reduce la minimum utilizarea greșită și excesivă a medicamentelor antifungice și a corticosteroizilor prescrise și eliberate fără prescripție medicală", se arată în raport.

CDC încurajează, de asemenea, medicii să îi educe pe pacienți cu privire la modul de prevenire a răspândirii tegumentelor.

Soni a spus că îi va sfătui pe oameni să nu împartă haine, piepteni sau pălării cu persoane care au o erupție cutanată și să evite contactul apropiat cu cei care au pecingine.

Deoarece ciupercilor le plac mediile calde și umede, uscați-vă bine picioarele între momentul în care faceți un duș și cel în care vă puneți șosete și pantofi.

Primiți buletinul informativ săptămânal al CNN Health

Înscrieți-vă aici pentru a primi în fiecaremarțiThe Results Are In with Dr. Sanjay GuptaeveryTuesday de la echipa CNN Health.

O bună igienă a mâinilor poate ajuta, de asemenea, deoarece infecția fungică se transmite de la piele la piele. Ciuperca poate fi găsită în sol, așa că este important să purtați mănuși sau să vă spălați bine pe mâini după ce faceți grădinărit sau săpați în pământ.

Oamenii se pot îmbolnăvi de tegumente inelare după ce au mângâiat un animal de fermă sau chiar un câine sau o pisică care are o infecție.

"Orice fel de tegument înflorește cu adevărat în vremea caldă și umedă, în special în vestiare, piscine interioare, genul acesta de lucruri", a spus Soni.

Având în vedere că lumea devine tot mai caldă și mai umedă, oamenii de știință spun că vom vedea probabil mai multe infecții fungice de acest fel. Îngrijorarea, desigur, va fi că și mai multe vor fi rezistente la tratamentele de bază.

"Ne confruntăm cu o mică problemă atunci când vedem noi specii care sunt intrinsec rezistente la unele dintre cele mai comune antifungice ale noastre", a spus Soni.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com