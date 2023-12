Primarele prezidențiale din SUA din 2024, explicate

Este un proces ciudat care a evoluat de-a lungul istoriei țării și care continuă să evolueze și astăzi.

Iată ce trebuie să știți:

Ce sunt alegerile primare?

Este o alegere pentru selectarea candidaților, de obicei pentru un anumit partid politic, care vor apărea pe buletinul de vot pentru alegerile generale.

Cine candidează în alegerile primare?

În cazul democraților, Joe Biden este președintele în exercițiu și candidează pentru realegere, ceea ce îl face candidatul în exercițiu.

Candidații în funcție se confruntă rareori cu o concurență serioasă. Există câțiva democrați care îl contestă în alegerile primare democrate, inclusiv reprezentantul Dean Phillips din Minnesota și scriitoarea Marianne Williamson. Dar aceștia nu au generat încă prea mult sprijin, cel puțin în sondajele de opinie.

În cazul republicanilor, fostul președinte Donald Trump este de mult timp favorit, ceea ce înseamnă că în sondaje apare ca având un avans față de alți cinci candidați care sunt încă în cursă.

Trump, în calitate de fost președinte, proiectează, de asemenea, o parte din puterea unui președinte în funcție, deși a pierdut ultimele alegeri. A sa este prima campanie serioasă a unui fost președinte pentru nominalizarea partidului său de când Teddy Roosevelt a încercat și a eșuat să recupereze nominalizarea republicană în 1912.

Republicanii anti-Trump par să fie interesați de două opțiuni principale: Nikki Haley, fostul guvernator al Carolinei de Sud, și Ron DeSantis, guvernatorul Floridei. Haley a obținut sondaje mai bune în New Hampshire, iar DeSantis s-a concentrat pe Iowa. Fostul guvernator de New Jersey Chris Christie, antreprenorul Vivek Ramaswamy și fostul guvernator de Arkansas Asa Hutchinson au avut mai multe probleme în obținerea de sprijin.

Cine poate vota la alegerile primare prezidențiale?

Aceasta variază în funcție de stat. În general, alegerile primare se desfășoară în secții de votare ca orice alte alegeri.

Dar unele state au "primare deschise", ceea ce înseamnă că orice alegător înregistrat poate vota fie în cadrul primarelor democrate, fie în cele republicane. Alte state au "primare închise", ceea ce înseamnă că numai persoanele înregistrate într-un anumit partid politic - de obicei republicani sau democrați - pot vota în alegerile primare ale acelui partid.

Alte state oferă posibilitatea de a se înregistra în ziua votului, ceea ce, în esență, deschide alegerile primare pentru majoritatea alegătorilor înregistrați.

Când au loc alegerile primare prezidențiale?

Prima dată din calendarul alegerilor primare prezidențiale este 15 ianuarie, deși, din punct de vedere tehnic, nu este vorba de o primară.

În acea ziîn Iowa, membrii Partidului Republican se adună la evenimente numite " caucus", unde ascultă discursuri ale susținătorilor unei campanii și apoi votează pentru candidatul preferat. Spre deosebire de primarele din alte state, aceste evenimente sunt supravegheate de partidele de stat și nu se desfășoară ca niște alegeri normale.

Democrații se vor aduna, de asemenea, în acea zi în Iowa, dar votul lor pentru președinte se va desfășura prin corespondență și se va încheia pe 5 martie.

În unele state, alegerile primare prezidențiale se desfășoară la o singură dată, iar cele pentru alte funcții se desfășoară mai târziu în cursul anului. Vedeți calendarul complet.

După Iowa, New Hampshire își organizează "primul din țară" la 23 ianuarie, deși democrații nu sancționează acest eveniment. Democrații doresc ca primele lor primare oficiale să aibă loc pe 3 februarieîn Carolina de Sud, care este un stat mai divers din punct de vedere rasial și primul loc în care Biden a câștigat un scrutin primar în 2020. Aceasta va fi urmată apoi de alegerile primare din Nevada, pe 6 februarie.

Calendarul se întinde de acolo. Republicanii concurează în caucusurile din Nevada pe 8 februarie și în Carolina de Sudpe 24 februarie.

Câștigătorii din Iowa și New Hampshire câștigă de obicei nominalizarea partidului?

Nu neapărat. În 2020, Biden nu a câștigat nici în Iowa, nici în New Hampshire, dar campania sa a fost resetată în Carolina de Sud și a ajuns la nominalizarea democrată și la Casa Albă.

În 2016, Donald Trump a pierdut Iowa, dar a câștigat New Hampshire, similar cu colegul republican Mitt Romney în 2012.

În 2008, democratul Barack Obama a câștigat Iowa, dar a pierdut New Hampshire. Republicanul John McCain a pierdut Iowa în acel an, dar a câștigat New Hampshire.

Ultimul candidat care a câștigat atât în Iowa, cât și în New Hampshire și a ajuns la Casa Albă a fost democratul Jimmy Carter, în 1976, deși, din punct de vedere tehnic, el s-a clasat pe locul al doilea în Iowa, după "neangajați".

În cazul în care mai mulți candidați câștigă în alegerile primare ale partidelor din state diferite, cum se stabilește candidatul prezidențial final?

Alegătorii votează pentru candidați, dar, de fapt, ei selectează delegați pentru convențiile partidelor, care au loc în timpul verii.

Delegații pot fi repartizați fie printr-un sistem de tip "câștigătorul ia totul", ceea ce înseamnă că cel mai bun candidat în alegerile primare dintr-un stat primește toți delegații acelui stat, fie pot fi repartizați proporțional cu rezultatele alegerilor primare. Unele state au praguri în care fiecare candidat care obține peste un anumit număr de voturi - de exemplu, 20% - poate avea dreptul la delegați.

În prezent, democrații își repartizează proporțional toți delegații.

Regulile republicane din acest an prevăd, în general, ca statele cu primare și caucusuri înainte de 15 martie să repartizeze delegații în mod proporțional. Statele cu primare și caucusuri după 15 martie pot trece la formatul "câștigătorul ia totul".

Când vom ști ce candidat are suficienți delegați pentru a fi candidatul partidului?

Va trebui să vedem cum se vor desfășura alegerile primare.

Fiți cu ochii pe Super Marți, 5 martie. Deși nu vor fi încă suficienți delegați pe masă pentru a obține nominalizarea, aceasta este noaptea cu cel mai mare pot de delegați, în care republicanii din 16 state și teritorii vor vota pentru președinte.

S-ar putea să dureze până în mai sau iunie pentru ca un candidat să obțină suficiente voturi pentru a câștiga nominalizarea partidului său. Ultimele primare prezidențiale au loc pe 4 iunie.

Ce se întâmplă dacă niciun candidat nu obține majoritatea delegaților în cadrul primarelor?

În general, delegații trebuie să fie "legați" (termenul republican) sau "angajați" (termenul democrat) de un anumit candidat înainte de convenție.

O foarte mică parte a delegaților din anumite state și teritorii din partea republicană sunt "nelegate". Acești puțini delegați pot susține pe oricine aleg la începutul convenției.

Democrații au delegați "neangajați" - marii șefi ai partidului -, dar aceștia nu votează în primul tur de scrutin în cadrul convenției dacă ar putea avea un impact asupra rezultatului.

Dacă nu există un câștigător majoritar clar după ce delegații votează, se trece la runde suplimentare de vot în care delegații legați devin nelegitimați pentru ca aceștia să poată selecta în cele din urmă un candidat. Aceasta este ceea ce se numește o "convenție cu negociere".

Când spunem că acest lucru este rar, ne referim la faptul că nu s-a mai întâmplat din 1952.

Cum s-a ajuns la acest proces?

A evoluat pe parcursul istoriei țării. Înainte, delegațiile din Congres erau cele care selectau candidații prezidențiali.

Prima alegere pentru care au existat convenții politice pentru membrii de partid a fost în 1832, când Andrew Jackson a câștigat Casa Albă. Prima convenție a fost organizată de către Partidul Anti-Masonic, care a avut o viață scurtă și a dispărut de mult timp.

Mișcarea de a se concentra pe alegerile primare și de a face sistemul mai democratic a început după violențele de la Convenția Națională Democrată de la Chicago din 1968, când liderii partidului au optat pentru vicepreședintele de atunci Hubert Humphrey în detrimentul candidatului anti-război Eugene McCarthy. (Humphrey a pierdut ulterior în fața lui Richard Nixon).

Unde și când vor avea loc convențiile din 2024?

Convenția națională republicană se desfășoară între 15 și 18 iulie la Milwaukee.

Convenția Națională Democrată se desfășoară între 19 și 22 august la Chicago.

Există primare care nu sunt atât de concentrate pe partidele politice?

Da, dar nu pentru funcția de președinte.

Un număr tot mai mare de state experimentează cu primare nepartizane, în care toți alegătorii și candidații participă la o singură alegere primară, iar primii clasați, indiferent de afilierea lor politică, se confruntă în ziua alegerilor.

Aceste alegeri primare nepartizane, care se regăsesc în cursele de stat pentru Senat și guvernator și în cele pentru Camera Reprezentanților, nu sunt folosite în alegerile prezidențiale.

California, Nebraska și Washington folosesc sistemul "top doi". Alaska are un sistem de tip "top patru".

Louisiana are așa-numitele "jungle primaries". Toți candidații pentru funcții locale, de stat sau federale sunt înscriși pe buletinul de vot din ziua alegerilor, iar dacă niciun candidat nu obține majoritatea, primii doi clasați participă la un tur de scrutin.

Vor exista candidați prezidențiali din partea unor partide terțe?

Da. Partidul Verde va avea probabil un candidat prezidențial pe buletinul de vot în majoritatea statelor, iar Partidul Libertarian se așteaptă să fie prezent pe buletinul de vot în toate cele 50 de state. Aceste partide își vor selecta candidații în cadrul propriilor convenții.

Cu toate acestea, ultima dată când un candidat terț sau independent a obținut voturi electorale la alegerile generale a fost în 1968.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com