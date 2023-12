Prima furtună de nord-est a sezonului va lovi nord-estul și New England

De la 1 martie suntem deja în primăvara meteorologică, ceea ce înseamnă că nu am văzut nici măcar o furtună de nord-est în lunile de iarnă și aproape deloc zăpadă pentru unele dintre marile orașe de pe Coasta de Est. Dar un nor'easter major de primăvară se pregătește și va avea efecte de anvergură asupra nord-estului și New England în această săptămână.

"În cursul nopții de luni spre marți, o presiune joasă de coastă se va întări rapid și se va transforma într-un nord-est major care va avea un impact semnificativ asupra nord-estului începând de luni seara târziu și până miercuri", a precizat Centrul de prognoză meteo.

Un nor'easter este o furtună de coastă cu vânturi dinspre nord-est. Nor'easterii sunt cunoscuți pentru că aduc efecte uriașe, cum ar fi ploi abundente, ninsori, vânturi puternice, întreruperi de energie electrică și inundații de coastă.

"Cele mai mari îngrijorări pe care le am în legătură cu această furtună este faptul că vor fi ninsori grele și umede care se vor combina cu vânturi puternice, cauzând în esență întreruperi de energie electrică", a declarat David Novak, directorul Centrului de Predicție Meteo, pentru meteorologul CNN Derek Van Dam. "Greutatea zăpezii va fi extremă. Este cunoscută sub numele de "încărcare a zăpezii" și are de-a face cu tipul de zăpadă grea și umedă pe care o așteptăm."

Zonele din jurul orașului New York vor începe să resimtă efectele furtunii în cursul zilei de astăzi. Ploile abundente și condițiile de vânt vor fi premergătoare, înainte ca furtuna să atingă apogeul din această seară până marți seara. Mai aproape de Boston, furtuna va atinge vârful marți spre miercuri.

"Natura puternic umedă a zăpezii, combinată cu rafalele maxime de vânt de până la 80 km/h, va duce la întreruperi de energie electrică împrăștiate până la extinse și la deteriorarea copacilor", a explicat centrul de prognoză. "Efecte similare ar putea fi resimțite de-a lungul coridorului I-95, de la New York City la Boston".

De-a lungul Cape Cod și a insulelor, vântul ar putea atinge rafale de până la 60 mph. Mai departe în interior, vânturile vor atinge 50-55 mph, adăugând la amenințarea de cădere a ramurilor de copaci și întreruperi de energie electrică.

Peste 20 de milioane de persoane se află sub alertă de iarnă înaintea furtunii, inclusiv orașe precum Boston și Worchester din Massachusetts, Albany și Syracuse din New York și Portland, Maine.

Zăpada abundentă și umedă ar putea cădea cu 2-3 centimetri pe oră, rezultând până la 30 de centimetri de zăpadă în zonele mai înalte din nord-est. Zona include Catskills și sudul Adirondacks din New York, Berkshires și Worcester Hills din Massachusetts, Monadnocks și White Mountains din New Hampshire și sudul Green Mountains din Vermont. Sunt posibile cantități de zăpadă localizate de 24 până la 30 de centimetri.

"Încercăm să le spunem oamenilor să nu se concentreze pe cantitatea de zăpadă pe care o au. Unele zone vor avea foarte multă, iar alte zone vor avea doar patru sau cinci centimetri", a precizat Glen Field, meteorolog coordonator al avertizărilor la biroul serviciului meteo din Boston. "Orice cantitate mai mare de patru centimetri de zăpadă umedă și grea va fi suficientă încărcătură pentru a doborî copaci, linii electrice și pentru a pierde curentul electric", a adăugat el.

Novak a spus că va exista o diferență netă între cantitățile totale de zăpadă scăzute și cele maxime. Unele zone din jurul Bostonului ar putea vedea până la 7 centimetri de zăpadă, a spus el, în timp ce alte secțiuni, cum ar fi centrul orașului, ar putea vedea puțină zăpadă sau deloc.

Pe lângă ploaie, zăpadă, rafale de vânt și posibile întreruperi de energie electrică, o altă mare îngrijorare de-a lungul coastei vor fi inundațiile de coastă și eroziunea plajelor. Pentru zonele de coastă din New York și Connecticut, rezidenții se pot aștepta ca apa să depășească cu un metru până la un metru și jumătate nivelul normal. Acest lucru ar putea duce la inundații în comunitățile de coastă. De asemenea, valuri de patru picioare se vor sparge de-a lungul țărmului, ceea ce va duce la eroziunea plajelor.

Furtuna vine târziu în sezon, însă nu este ceva nemaiauzit. Furtunile de nord-est pot lovi nord-estul până în aprilie. În 1997, o furtună de nord-est de Ziua Păcălelilor a îngropat New England. Cu toate acestea, este ciudat că prima din acest sezon lovește atât de târziu. Potrivit lui Field, locuitorii din New England știau că nu trebuie să se bazeze pe faptul că sezonul se va încheia fără un nor'easter.

"Cred că toată lumea încă se aștepta să avem parte de unul", a spus Field.

La sfârșitul zilei de miercuri, nor'easterul se va îndepărta, lăsând condiții de frig și vânt.

Statele fac pregătiri

Înaintea furtunii, guvernatorul statului Maine, Janet Mills, a ordonat ca birourile de stat să fie închise marți.

"Îi încurajez pe locuitorii din Maine să nu se deplaseze pe drumuri dacă pot, să își planifice timp suplimentar dacă călătoresc și să acorde mult spațiu echipelor de drumuri și primilor respondenți care lucrează din greu pentru a ne menține în siguranță", a declarat Mills.

Guvernatorul statului New Jersey, Phil Murphy, a declarat stare de urgență pentru cinci comitate - Morris, Sussex, Warren, Passaic și Bergen - din partea de nord a statului.

Guvernatorul statului Connecticut, Ned Lamont, a ordonat o activare parțială a centrului de operațiuni de urgență al statului, începând de marți.

Sara Smart de la CNN a contribuit la acest reportaj.

