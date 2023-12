Portretele veteranilor lui George W. Bush tânjesc după o întoarcere la inocență

Luna aceasta, Kennedy Center din Washington DC va expune lucrări de artă ale celui de-al 43-lea președinte al SUA, George W. Bush. Intitulată "Portrete ale curajului", expoziția prezintă picturile fostului președinte despre bărbați și femei care au servit în forțele armate americane în anii de după 11 septembrie 2001.

Bush a fost, desigur, cel care a cerut "război împotriva terorismului" înainte de a lansa invaziile din Afganistan și Irak în 2001 și, respectiv, 2003. Până anul trecut, aproape 7.000 de soldați americani au fost uciși în cele două conflicte. Alte peste 50.000 au fost rănite, adesea cu consecințe care le-au schimbat viața.

Cel de-al doilea mandat al lui Bush s-a încheiat în 2009, iar acesta s-a apucat de pictură încă de la începutul pensionării, încercând să-și pună în valoare interesul pentru portret prin reprezentarea liderilor mondiali. Apoi și-a îndreptat atenția asupra veteranilor de război.

Aceste portrete mai noi sunt pictate în strat gros în stilul liber și viu pe care Bush l-a dezvoltat de la primele sale experimente cu o tehnică mai fotorealistă. Ele au fost expuse pentru prima dată la Centrul prezidențial George W. Bush din Dallas, Texas, în 2017. O carte cu aceste picturi, însoțită de poveștile celor 98 de bărbați și femei portretizate - rănile, recuperările și viețile lor ulterioare - a devenit un bestseller New York Times.

Dacă ați vrea să vă puneți o pălărie de istorie a artei, ați putea găsi ecouri ale figurației stângace și ciudate a pictoriței americane Alice Neel sau, în coloritul adesea antinaturalist al portretelor, ceva din primii expresioniști europeni, precum Ludwig Kirchner sau Oskar Kokoschka.

Dar acestea sunt asocieri trecătoare, accidentale.

Unii critici, cum ar fi Peter Schjeldahl de la New Yorker, au descris "Portrete ale curajului" ca fiind o încercare de "ispășire" - fostul comandant-șef, care își prezintă cu umilință respectul față de soldații obișnuiți imortalizându-i în pictură.

Cu toate acestea, în 2013, când a fost întrebat despre ratingul său de aprobare în scădere în rândul americanilor, Bush a declarat pentru CNN că "în cele din urmă istoria va judeca" deciziile sale. "Și astfel mă simt destul de confortabil cu ea", a continuat el. "Am făcut ceea ce am făcut. Știu în ce spirit am făcut-o".

Așadar, poate că "ispășirea", cu implicația sa de vinovăție recunoscută, nu poate explica tributul pe care aceste picturi îl aduc subiecților lor. În schimb, portretele, în pozitivitatea lor luminoasă și tremurătoare, reflectă o schimbare în ceea ce este onorat. Mai degrabă decât să aducă un omagiu sacrificiului și curajului de pe câmpul de luptă (calități pe care acești bărbați și femei le posedă fără îndoială), picturile lui Bush elogiază puterea de care au dat dovadă cei care i-au pictat pentru a-și reface viețile în anii care au urmat.

Relatările lui Bush despre întâlnirile cu veteranii de război (prin inițiativele organizației sale, Institutul George W. Bush) se concentrează adesea pe luptele acestora pentru a depăși sindromul de stres post-traumatic și dependența prin terapie sau sport, prevestind întoarcerea lor cu succes la viața civilă. Bush nu oferă nicio dovadă a statutului sau rangului lor din trecut. Aceștia sunt bărbați și femei americani obișnuiți, care trăiesc acum vieți obișnuite, deși pot purta urmele unei proteze la braț, picior sau ochi.

Această banalitate este poate ceea ce a făcut cartea tablourilor atât de populară. Natura neexcepțională, lipsită de glamour a celor care stau în fața lui Bush - decența și seriozitatea lor - este cea care ne face să empatizăm. Aceștia sunt oameni ca mine și ca tine, nu eroi sumbri, hotărâți și îndepărtați.

Stilul pictural al lui Bush este în sine echivalentul artistic al acestei cotidianități, motiv pentru care, spre deosebire de portretele liderilor mondiali, funcționează - este un stil care se potrivește cu sentimentul.

Dar există o altă latură a portretelor lui Bush care este mai greu de articulat. Aceasta se referă la absența vizibilă a indicatorilor de eroism, datorie sau stoicism - acele limbaje vizuale pe care se bazează adesea omagierii celor care au servit în războaie. Nu există însemne, nici steaguri sau arme.

Picturile lui Bush nu sunt, desigur, memoriale pentru morții glorioși, ci sărbători ale celor vii. Cu toate acestea, întrebarea care planează asupra acestor portrete este dacă este posibilă vreodată o întoarcere la normalitate. Dacă picturile lui Bush caută ceva, nu este ispășirea. Este ceva mai ambiguu. Este o dorință pentru o întoarcere la inocență, o viziune a americanilor obișnuiți ca și cum războaiele de după 11 septembrie nu i-ar fi atins - sau că, dacă au atins-o, supraviețuitorii lor ar putea continua să trăiască ca și cum nu ar fi făcut-o.

Tablourile cu oameni nu sunt memoriale ale războiului. Iar comemorarea războaielor și, implicit, a motivelor pentru care au fost purtate, a devenit un subiect tensionat în societățile occidentale. În prezent, este mai ușor să sărbătorim victimele decât să aducem un omagiu războinicilor, deoarece am devenit extrem de inconfortabil - din punct de vedere cultural și politic - să afirmăm justificarea războaielor care au fost purtate în numele nostru. Portretele lui Bush se conectează cu empatia noastră pentru veteranii supraviețuitori, dorind în același timp să îndepărteze întrebarea dificilă dacă sacrificiul lor a meritat. Prin accentul pus de tablouri pe supraviețuitor mai degrabă decât pe învingător, ele reflectă starea de spirit a vremurilor.

Construirea de monumente naționale de război în Washington DC este reglementată de Legea privind lucrările comemorative. Până de curând, niciun memorial nu putea fi construit înainte de 10 ani de la încheierea unui conflict. Memorialul celui de-al Doilea Război Mondial a fost finalizat abia în 2004, fiind inaugurat de Bush în timpul mandatului său.

Dar în ultimii ani, dorința de a memorializa a căpătat un nou avânt. În prezent, în Washington DC sunt planificate mai multe noi memoriale de război, printre care Memorialul Național al Primului Război Mondial, unul dedicat Furtunii și Scutului Deșertului (Războiul din Golf sau "Primul Război din Irak"), un altul dedicat afro-americanilor care au luptat în revoluție și un memorial separat pentru veteranii amerindieni.

Alături de acestea se va afla Memorialul Național al Războiului Global împotriva Terorismului, a cărui finalizare este prevăzută pentru 2024. Congresul a aprobat monumentul, în ciuda regulii de 10 ani, deoarece nimeni nu poate spune cu adevărat dacă Războiul împotriva terorismului s-a încheiat sau se va încheia vreodată.

Această explozie de memoriale reflectă o preocupare comună - faptul că toți cei care au luptat și au suferit trebuie să fie recunoscuți și recunoscuți. Dar are loc, de asemenea, într-un moment în care întrebările legate de identitatea națională comună și de rolul Americii în ordinea mondială par mai confuze și mai tulburi ca niciodată. Recunoașterea sacrificiului celor care au luptat în războaiele unei națiuni este un omagiu sincer. Cu toate acestea, nu face decât să evidențieze cât de nesiguri am devenit, astăzi, cu privire la justețea purtării acelor războaie.

Este această incertitudine, probabil, cea care planează în privirea supușilor lui Bush.

"Portraits of Courage" va fi prezentat la REACH at The Kennedy Center din Washington, DC, în perioada 7 octombrie.

