Piesa "Last Christmas" a celor de la Wham! ajunge pe primul loc în topul britanic de Crăciun la aproape 40 de ani de la lansare

"Last Christmas" a celor de la Wham! - duo-ul format din George Michael și Andrew Ridgeley - a fost desemnată piesa de top în topul Official Charts Christmas list realizat de BBC 1 Radio.

Într-o postare pe rețelele de socializare împărtășită atât de contul oficial al Wham! cât și de cel al Official Charts vineri, Ridgeley a fost văzut reacționând la această veste, spunând într-un videoclip: "George ar fi înnebunit, după atâția ani, să atingă în sfârșit nr. 1 de Crăciun. 1 (loc)".

Ridgeley a continuat spunând că s-a simțit ca o "misiune îndeplinită", adăugând că Michael a scris cântecul cu intenția ca acesta să atingă această bornă.

Dragostea pentru Wham! și "Last Christmas" a fost palpabilă în acest an.

La începutul acestei săptămâni, Ryan Reynolds și Rob McElhenney din "Welcome to Wrexham" au parodiat trupa și în special imaginea albumului din "Last Christmas" pe Instagram.

Fotografia era în alb-negru și încadrată similar cu fotografia de copertă a single-ului de succes de sărbători, cu Reynolds purtând părul blond flocos făcut celebru de Michael.

"WREXHAM!", scria în legenda fotografiei pe care McElhenney a postat-o pe contul său de Instagram.

"Last Christmas" a fost lansat inițial de Wham! în decembrie 1984. La vremea respectivă, a petrecut cinci săptămâni consecutive pe locul doi în UK Singles Chart.

De atunci, melodia a fost preluată de mulți artiști, printre care Taylor Swift, Ariana Grande, Jimmy Eat World și Backstreet Boys.

Ridgeley este membrul supraviețuitor al trupei Wham!, după ce Michael a murit în ziua de Crăciun, în urmă cu aproape șapte ani, în 2016.

Sursa: edition.cnn.com