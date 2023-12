Peter Billingsley, starul din "A Christmas Story", rezolvă dezbaterea despre filmul de sărbători "Die Hard

De fapt, argumentele sale în această privință au fost atât de bune încât a reușit să-l convingă pe cineastul filmului "Die Hard", Jan de Bont - care era, de asemenea, sceptic în această privință - că filmul de acțiune condus de Bruce Willis este un clasic de vacanță, în ciuda datei de lansare din mijlocul verii.

"Putem avea o dezbatere sănătoasă? Putem să vă argumentăm de ce este un film de Crăciun?" i-a propus Billingsley lui de Bont într-un episod recent al podcastului său "A Cinematic Christmas Journey ".

Billingsley începe prin a spune că filmul este încadrat de două cântece cheie centrate pe sărbători. "Christmas in Hollis" a celor de la Run DMC deschide filmul, pe care Billingsley îl numește "un cântec de Crăciun grozav", iar cântecul de final este "Let it Snow!" al lui Vaughn Monroe, un clasic al Crăciunului.

El continuă să susțină că "designul de producție a pus Moși Crăciuni peste tot" și că locația centrală a filmului este la o petrecere de Crăciun. Și, bineînțeles, există scena pe care Billingsley o descrie ca fiind "momentul iconic 'ho ho ho'", în care John McClane al lui Willis "decorează cadavrul și îl pune într-un lift".

"Dar vă las cu asta", i-a spus Billingsley lui de Bont. "Cel mai important, cred că întruchipează temele Crăciunului de acceptare, iertare, iubire și familie."

Dând din cap în semn de aprobare, de Bont zâmbește și spune: "Bine, acum sunt vândut."

Într-un clip postat pe Instagram al lui Billingsley, el și coprezentatorul său Steve Byrne sunt văzuți râzând și bucurându-se în timp ce de Bont acceptă argumentul lor.

Cu Willis, Bonnie Bedelia și regretatul Alan Rickman în rolurile principale, "Die Hard" a avut premiera în iulie 1988 și urmărește un polițist din New York care, în ajunul Crăciunului, încearcă să salveze ostaticii luați prizonieri de un grup terorist la o petrecere de sărbători.

Willis, însă, are o altă idee despre ce fel de film este "Die Hard".

"Die Hard nu este un film de Crăciun!" a proclamat el în timpul Comedy Central Roast-ului său din 2018. "Este un film cu Bruce Willis, așa că yippee-ki-yay... și noapte bună!".

Sursa: edition.cnn.com