Pedro Pascal pare încântat că Sarah Michelle Gellar își amintește că a lucrat cu el în "Buffy

Înainte de a se lupta cu infecții în "The Last of Us", Pascal a fost un student de colegiu devenit vampir în "Buffy the Vampire Slayer", după cum a subliniat luni pe Instagram vedeta TV titulară.

"Când #Mother a întâlnit #Father", a spus Gellar în legenda unei fotografii retrospective cu ea și Pascal din episodul comun din "Buffy" din 1999.

În ciuda faptului că Pascal are un cont de Instagram activ, el a fost surprins și încântat să afle despre postarea lui Gellar atunci când a părut să afle despre ea pentru prima dată la premiera de marți a sezonului 3 din "The Mandalorian ".

"Ceea ce tocmai am aflat și de care sunt foarte încântat, și abia aștept să îmi recuperez telefonul ca să mă pot uita eu însumi la el, este că Sarah Michelle Gellar își amintește de mine", a declarat el pentru Access Hollywood.

Pascal a apărut în episodul de premieră al sezonului 4 din "Buffy" și l-a interpretat pe Eddie, un student de la colegiu cu care vânătoarea de stele a lui Gellar se împrietenește, dar care mai târziu este nevoit să îl înjunghie după ce este transformat în vampir.

Actorul a adăugat marți că vrea ca Gellar să știe că își amintește "fiecare moment al filmării acelui episod" și că "a fost o parteneră de scenă atât de amabilă și ne-am simțit cel mai bine".

Pascal și-a amintit, de asemenea, despre filmarea episodului cu Entertainment Tonight, spunând că își amintește că Gellar a împărțit înghețată cu el în timpul filmărilor de noapte în campusul UCLA și și-a amintit că a trebuit să poarte "masca de vampir" în timp ce mânca prânzul. El a spus că Gellar l-a învățat chiar și cum să își atingă ținta pe platou.

"A fost cea mai bună", a spus el cu entuziasm.

Dar festivalul de dragoste pe rețelele de socializare nu s-a terminat încă. Gellar a văzut comentariile lui Pascal de la interviurile sale de pe covorul roșu și a împărtășit un ultim gând la Instagram Story ei miercuri, spunând: "Ca și cum aș putea să te uit vreodată".

