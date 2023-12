Pe măsură ce speranța de viață din SUA rămâne în urmă, deficiența nutrițională este adesea un factor neglijat

Mai mult de 21.000 de persoane au murit din cauza malnutriției în 2022, potrivit datelor Centrelor americane pentru controlul și prevenirea bolilor - mai mult decât dublu în ultimii cinci ani. Iar o creștere de 20% a mortalității între 2021 și 2022 a plasat deficiența nutrițională printre primii cinci factori cu efect negativ asupra estimărilor privind speranța de viață pentru 2022.

Alimentația deficitară este cea mai mortală pentru cei mai în vârstă americani; Mai mult de jumătate dintre decesele atribuite deficienței nutriționale în 2022 au fost în rândul celor cu vârsta de 85 de ani și peste, arată datele CDC. Dar decesele au crescut în aproape toate grupele de vârstă.

În mod obișnuit, cauzele de deces care contribuie cel mai mult la schimbările în estimările privind speranța de viață sunt cele care afectează persoanele mai tinere - malformațiile congenitale au fost, de exemplu, un factor-cheie și în 2022 - sau cele care afectează un număr mare de persoane. Scăderea mortalității cauzate de Covid-19 a fost factorul-cheie care a determinat creșterea speranței de viață cu peste un an în 2022.

Deși efectul pe care deficiența nutrițională l-a avut asupra estimărilor privind speranța de viață a fost relativ mic, experții spun că această constatare nu ar trebui să fie neglijată - și că impactul negativ al malnutriției este probabil subestimat.

O nutriție bună implică un echilibru sănătos de macronutrienți, cum ar fi carbohidrații și proteinele, care sunt necesare în cantități mari pentru a menține sistemele organismului în funcțiune, precum și micronutrienți vitali, sau vitamine și minerale.

"Lipsa de de proteine poate face ca o mulțime de sisteme corporale să înceapă să se oprească potențial. Pe de altă parte, o mulțime de sisteme pe care micronutrienții noștri le alimentează sunt lucruri care duc la reziliență. Deci, atunci când avem un nivel scăzut de diverși micronutrienți, toate aceste sisteme încep să fie compromise. Acest lucru poate duce, în cele din urmă, la moarte sau la o funcționare defectuoasă", a declarat Emily Ho, director al Institutului Linus Pauling, un centru de cercetare de la Universitatea de Stat din Oregon, axat pe rolul vitaminelor și al mineralelor esențiale în sănătate.

"Când ne uităm la principalele cauze de deces, în special în Statele Unite - infecții, cancer, boli cardiovasculare - deficiențele nutritive pot accelera și ele toate aceste procese de boală. Așa că sunt ferm convinsă că malnutriția este probabil un factor care contribuie chiar mai mult decât credem", a spus ea.

De exemplu, este mai greu pentru o persoană subnutrită să lupte împotriva unei infecții Covid-19. Atunci când sistemele corporale nu au combustibilul de care au nevoie pentru a funcționa corect, riscul de a ceda crește. Deficiențele nutriționale sunt mai frecvente în rândul adulților în vârstă, ceea ce ar fi putut contribui la ratele mai mari de mortalitate cauzate de Covid-19.

"Pe măsură ce înaintăm în vârstă, imunitatea noastră este ceva care începe să scadă - nu numai din cauza vârstei, ci și din cauza deficiențelor nutritive care pot contribui cu adevărat la acest proces", a declarat Ho.

Adulții mai în vârstă sunt mai susceptibili la deficiențe nutriționale dintr-o varietate de motive, spun experții.

"Există mulți adulți în vârstă care au boli cronice care au un impact asupra apetitului lor - lucruri precum insuficiența cardiacă congestivă, cancerul, boala Alzheimer. Bolile digestive, de asemenea, care sunt comune în rândul adulților în vârstă pot avea un impact și asupra modului în care organismul lor absoarbe nutrienții", a declarat Kathleen Cameron, director senior al Centrului pentru îmbătrânire sănătoasă al Consiliului Național pentru Îmbătrânire.

Mulți sunt, de asemenea, izolați din punct de vedere social, a spus ea. "Ei nu vor să gătească singuri și s-ar putea să nu aibă acces la transport pentru a merge la magazinul alimentar pentru a cumpăra alimente nutritive".

Aceste preocupări legate de sănătatea adulților în vârstă din SUA sunt de lungă durată, iar mortalitatea cauzată de deficiențe nutriționale era în creștere cu mult înainte de pandemie - dar pandemia a exacerbat probabil mulți factori.

"Există 10.000 de centre pentru seniori în care un milion de adulți în vârstă intrau zilnic pe ușă", a declarat Ramsey Alwin, președinte și director executiv al Consiliului Național pentru Îmbătrânire. "Când am vizitat unele dintre centrele noastre pentru seniori, am auzit că mesele lor reunite au revenit doar cu 50% în ceea ce privește participarea, deoarece oamenii sunt încă precauți, mai ales în acest sezon respirator, în ceea ce privește ieșirea și prezența în aceste medii de grup. Așa că eu cred că încă mai avem parte de o parte din această situație."

De asemenea, mai mult de jumătate dintre adulții în vârstă care sunt eligibili pentru SNAP, programul de asistență nutrițională al guvernului federal, nu sunt de fapt înscriși, potrivit Consiliului Național pentru Îmbătrânire.

Departamentul de Sănătate și Servicii Umane al SUA și Departamentul de Agricultură al SUA colaborează pentru a actualiza și publica orientările dietetice la fiecare cinci ani. Cele mai recente convorbiri includ discuții în jurul nevoilor specifice și al celui mai sănătos echilibru pentru persoanele în vârstă.

Primiți buletinul informativ săptămânal al CNN Health

Înscrieți-vă aici pentru a primi The Results Are In with Dr. Sanjay GuptaeveryTuesday de la echipa CNN Health.

O persoană care suferă de malnutriție nu este întotdeauna în mod stereotip fragilă și slabă.

"În SUA, avem adesea supraalimentație și malnutriție la aceeași persoană, ceea ce este ceva care este puțin unic la noi. Poate exista o supraalimentare cu calorii goale care duce la obezitate, dar calitatea dietei pe care o au este scăzută, astfel încât sunt malnutriți atunci când te uiți la conținutul de micronutrienți", a spus Ho. "Deci, sistemele corporale sunt compromise, chiar dacă nu prezintă un sindrom de epuizare".

O simplă evaluare de screening nutrițional pe care medicii de îngrijire primară o pot folosi în timpul vizitelor anuale de wellness poate ajuta, spun experții.

Luarea unei multivitamine zilnice este, de asemenea, "o bună asigurare", a spus Ho. "Chiar și oamenii care încearcă să mănânce sănătos au uneori încă unele dintre aceste lipsuri".

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com