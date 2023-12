Patrick Reed se îndreaptă spre victorie în PGA Tour în ciuda controversei legate de drop-uri

Americanul a avut o golaveraj de 68, patru sub par, duminică, la Torrey Pines, pentru a câștiga la cinci lovituri Farmers Insurance Open, ceea ce l-a propulsat pe Reed, în vârstă de 30 de ani, în top 10 al celor mai buni jucători de golf din lume.

Cu toate acestea, ceea ce s-a întâmplat sâmbătă la gaura 10 a fost ceea ce a făcut ca lumea să vorbească în weekend.

CITEȘTE: Ce diferență face un an, anul 2020 fiind "cel mai bun din cariera mea de până acum" pentru Tyrrell Hatton

După ce lovitura sa de apropiere a călătorit la stânga greenului în rough-ul adânc, Reed a întrebat un voluntar dacă mingea a ricoșat. Voluntarul a spus că nu, ceea ce l-a făcut pe Reed să creadă că mingea sa s-ar fi înfipt în pământ.

Conform Regulilor de golf ale PGA Tour: "Jucătorii pot verifica dacă mingea lor este încastrată și pot beneficia de o ușurare gratuită dacă este."

Eliberarea gratuită îi permite jucătorului de golf să lase mingea și să dea următoarea lovitură.

Înainte de a-și verifica mingea, Reed a putut fi auzit spunându-le partenerilor săi de joc: "Hei, băieți, o să o verific. Au spus că nu a sărit".

Până la sosirea oficialului, campionul Mastersului din 2018 mutase deja mingea după ce a stabilit că aceasta fusese încastrată.

Reed i-a cerut apoi oficialului să verifice terenul pentru a vedea dacă există o adâncitură, spunând "Din moment ce am ridicat-o ca să verific - se pare că a rupt pământul - dar vreau să verifici de două ori".

Oficialul de regulament a spus că a simțit o adâncitură în sol și a stabilit că mingea lui Reed fusese încastrată. El l-a ghidat apoi pe Reed prin drop pentru a fi eliberat.

Cu toate acestea, acțiunile lui Reed au atras critici din partea unor jucători de golf.

Colegul său american Xander Schauffele a spus că ar fi așteptat un oficial.

"Dacă mingea mea este încastrată, de obicei aștept și sun pe cineva și aștept până când toată lumea este pe aceeași lungime de undă, aștept să mă uit la video", a spus Schauffele.

"Așa că încerc să evit astfel de situații doar din acest motiv. Poți să pui un tee în pământ și să-ți verifici mingea.

"A făcut totul ca la carte, conform oficialului și toată lumea a stat acolo. Discuțiile dintre băieți nu sunt grozave, cred, dar el este protejat de Turneu și asta este tot ce contează, cred."

Între timp, jucătorul american de golf Lanto Griffin a declarat că jucătorii sunt "supărați".

"Golful este un joc de sportivitate și este greu să ne punem în situația de a-l reclama, pentru că nu am fost acolo, dar la sfârșitul zilei cred că 99 la sută dintre jucătorii de golf de aici, dacă se pune problema într-un fel sau altul, vor merge în direcția opusă, nu au luat un drop, nu a trecut, nu a trecut, genul acesta de afacere", a spus Griffin, în vârstă de 32 de ani.

"Deci, este greu de văzut, este trist, ne cam enervează, dar așa stau lucrurile. Să sperăm că se va schimba ceva și se va ajunge la o concluzie".

În aceeași zi, un incident similar a avut loc cu Rory McIlroy, de patru ori câștigător de turnee majore. A doua sa lovitură de la gaura 18 a aterizat în rough pe partea dreaptă a fairway-ului și, deși imaginile video au arătat că a sărit, jucătorii și martorii din zonă nu au știut acest lucru.

Potrivit PGA Tour: "Ca atare, McIlroy a procedat conform directivelor adecvate, și-a informat partenerii de joc și a luat măsuri legale".

Ulterior, PGA Tour a confirmat că, după ce a analizat ambele incidente, scăpările lui Reed și McIlroy s-au încadrat în limitele legilor.

"John Mutch, Ken Tackett și Gary Young au revăzut înregistrările video cu Rory McIlroy de la nr. 18 de ieri și au stabilit că a fost practic aceeași situație cu care s-a confruntat Patrick Reed la nr. 10, în timpul rundei a treia", a precizat PGA Tour într-un comunicat.

"A fost rezonabil pentru ambii jucători să concluzioneze - bazându-se pe faptul că nu au văzut mingea aterizând, dar având în vedere poziția mingii în condițiile unui teren moale - că au procedat așa cum permite regula pentru o potențială minge încorporată.

"Ei au marcat, au ridicat și au evaluat situația pentru a determina dacă mingea era încorporată. Patrick a făcut un pas mai departe și a chemat un Oficial de Reguli pentru a fi sigur că evaluarea sa nu va fi pusă la îndoială (deși acest pas nu este obligatoriu). Ambii jucători au luat măsurile de ușurare corespunzătoare în conformitate cu regula 16/3.

"Comitetul se simte confortabil cu modul în care au procedat ambii jucători, dat fiind faptul că au folosit dovezile pe care le aveau la momentul respectiv."

Reed s-a postat pe Twitter după victorie pentru a-și apăra acțiunile, subliniind că nu a procedat altfel decât McIlroy.

"AM FĂCUT ACELAȘI LUCRU ASTĂZI LA GAURA 18! ȘI NICI MĂCAR NU AM CHEMAT UN OFICIAL DE REGULAMENT PENTRU A CONSIDERA CĂ MINGEA A FOST ÎNCORPORATĂ. SFÂRȘITUL ISTORIEI", a scris Reed pe Twitter.

Vizitați CNN.com/sport pentru mai multe știri, reportaje și videoclipuri

McIlroy a abordat și el situația sa după aceea, spunând că "practic a făcut același lucru ca și Patrick".

"Am spus, ei bine, voi verifica dacă este încorporată", a explicat McIlroy pentru ESPN. "Tocmai am văzut înregistrarea video, pentru că niciunul dintre ei nu a văzut-o săltând, așa că am verificat dacă era încorporată și era în marca de aruncare. Am scos mingea și era o bucată de noroi pe ea și se rupsese la suprafață. I-am spus lui Rory Sabbatini, uite, mingea asta e încastrată, iar el a spus că da, nicio problemă."

În decembrie 2019, fostul campion la Masters Reed a fost penalizat cu două lovituri pentru că a părut că și-a îmbunătățit în mod deliberat așezarea într-un buncăr în timpul rundei a treia de la Hero World Challenge din Bahamas.

Reed nu a încălcat nicio regulă PGA - nu a fost obligat să ceară părerea unui oficial de reguli înainte de a lua "o ușurare adecvată" - dar ceea ce s-a întâmplat în weekend a arătat cât de mult privesc jucătorii și fanii acestui sport sfințenia tradițiilor din golf.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com