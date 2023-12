Patrick Cantlay dă dovadă de nervi de oțel și îl învinge pe Bryson DeChambeau la BMW Championship

Americanul a reușit o serie de lovituri de departajare în cele șase găuri de baraj cu moarte subită împotriva lui DeChambeau, pentru a câștiga al treilea turneu al anului.

Compozit și ponderat pe tot parcursul turneului, un zâmbet larg i s-a ivit pe față după ce a reușit o lovitură de la 17 picioare pe ultimul green pentru a stabili egalitatea.

Abilitatea lui Cantlay de a-și păstra calmul în mijlocul unei atmosfere zgomotoase i-a adus porecla "Patty Ice".

"Am avut-o toată săptămâna. Au fost poate unul sau doi tipi care m-au urmărit poate toate cele patru zile, și la fiecare gaură, strigând-o", a spus Cantlay când a fost întrebat dacă a auzit oamenii strigându-i porecla.

"Aceștia au fost unii dintre cei mai susținători, cei mai gălăgioși fani pe care i-am experimentat vreodată".

El a adăugat: "Sunt cât se poate de concentrat la fiecare lovitură și încerc să nu-mi las mintea să treacă dincolo de momentul în care mă aflu și poate de aceea par puțin sedat pe teren.

"Dar sunt blocată și sunt cât se poate de concentrată. Apoi, las să cadă fisele unde vor cădea."

Pe lângă faptul că i-a zonat pe fani, Cantlay a trebuit să facă față și la marea lovitură a lui DeChambeau, care și-a arătat încă o dată iscusința cu driverul.

Dar jocul scurt al lui Cantlay a fost cel care a ținut prima pagină a ziarelor, după ce a făcut 537 picioare și cinci inci de putts în valoare de 537 picioare și cinci inci în cele patru runde.

Cantlay va participa la Campionatul de Turneu de săptămâna viitoare pe primul loc în FedEx Cup, iar jucătorul de 29 de ani abia așteaptă să revină în acțiune.

"Voi încerca să mă resetez și să joc turneul de golf ca orice alt turneu de golf, încercând doar să pun pe tabelă câteva runde în jurul a 60 de puncte. Este un teren de golf foarte bun. De obicei, este într-o formă fantastică", a spus el.

"Nu am jucat atât de bine acolo în trecut, e adevărat, dar este un teren de golf care îmi place. Îmi place aspectul de acolo și aștept cu nerăbdare să am un rezultat mai bun în acest an".

