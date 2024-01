Paramore cântă din nou piesa "Misery Business", după ce a retras-o din cauza controverselor legate de versuri

Trupa emo-pop a reînviat single-ul său de succes "Misery Business" la oprirea turneului său din Bakersfield, California, duminică, interpretându-l live pentru prima dată de la retragerea sa în 2018.

La vremea respectivă, solista Hayley Williams a declarat că trupa nu va mai cânta piesa "pentru o perioadă foarte lungă de timp", în mare parte din cauza reacțiilor negative ale ascultătorilor. Unii critici au considerat că "Misery Business" este sexistă, în special pentru un vers care se referă la o altă femeie ca fiind o "curvă".

Dar, după ani de zile în care fanii au apărat cântecul și Williams și-a reiterat angajamentul față de feminism, trupa s-a simțit confortabil să îl cânte din nou live.

"În urmă cu patru ani, am spus că vom retrage acest cântec pentru o vreme, și cred că, tehnic vorbind, am făcut-o", a declarat Williams publicului său la concertul de duminică, potrivit Rolling Stone. "Dar ceea ce nu știam era că, la doar cinci minute după ce am fost anulată pentru că am spus cuvântul "curvă" într-un cântec, tot TikTok a decis că este în regulă."

Când ea și trupa s-au lansat în cântec, publicul a aplaudat cu sălbăticie, conform imaginilor de la concert împărtășite online de participanți.

La lansarea sa în 2007, "Misery Business" a catapultat Paramore spre celebritate. Scris de o Williams în vârstă de 17 ani, single-ul spunea povestea unui triunghi amoros tumultuos între adolescenți. Fanii trupei așteptau cu nerăbdare apariția piesei în cadrul turneelor Paramore, când Williams culegea un membru al publicului pentru a cânta cu ea versurile și refrenul rapid al piesei. Piesa și lucrările ulterioare ale Paramore au influențat artiști precum Billie Eilish și Olivia Rodrigo (aceasta din urmă chiar a trebuit să le dea credit lui Williams și unui fost chitarist al Paramore pentru popularul ei single "good 4 you" din cauza asemănărilor dintre cele două melodii).

Însă, în anii care au trecut de la lansare, unii fani și critici muzicali au reconsiderat versurile piesei "Misery Business". Termenul disprețuitor apare o singură dată, dar versurile și subiectul cântecului - două femei tinere care concurează pentru afecțiunea aceluiași băiat - i-au motivat pe unii ascultători să îl descrie ca fiind "antifeminist", după cum a povestit Williams în diverse interviuri.

"Problema cu versurile nu este că am avut o problemă cu cineva cu care am fost la școală ... Este modul în care am încercat să o chem folosind cuvinte care nu aveau ce căuta în conversație", a declarat ea într-un interviu din 2017.

Chiar înainte de a nu o mai interpreta, Williams s-a distanțat de versurile acesteia într-o postare pe blog din 2015. De asemenea, ea a încetat să mai cânte unele dintre versurile controversate în spectacolele live până la concertul din 2018, când a spus mulțimii că trupa a simțit că este "timpul să se îndepărteze de (interpretarea cântecului) pentru o vreme".

Williams și-a reiterat poziția cu privire la "Misery Business" încă din 2020, când a făcut apel la Spotify pentru că a adăugat "Misery Business" la o listă de redare a femeilor vedete rock.

"Știu că este unul dintre cele mai mari cântece ale trupei, dar nu ar trebui să fie folosit pentru a promova ceva ce are legătură cu împuternicirea sau solidaritatea femeilor", a scris ea pe Instagram în 2020.

Dar, la începutul acestui an, WIlliams a părut să își înmoaie poziția față de cântec, alăturându-se lui Eilish pentru a-l interpreta în duet la setul lui Eilish de la Coachella în aprilie. Iar când a cântat-o din nou live duminică, ea a spus publicului că s-a răzgândit și ea: "Ceea ce încerc să spun - este un cuvânt", a spus ea. "Știți, cu toții putem învăța de la noi înșine, nu?".

Mai mulți artiști au decis să retragă anumite melodii, chiar și hituri, din cauza reacțiilor negative ale ascultătorilor, pe măsură ce melodiile îmbătrânesc: Elvis Costello a declarat anul trecut că nu va mai cânta niciodată "Oliver's Army", unul dintre hiturile sale din Marea Britanie, deoarece conține o insultă rasială. De asemenea, trupa The Rolling Stones a renunțat să mai cânte "Brown Sugar", care începe cu o povestire despre sclavi și care sexualizează tinerele femei de culoare.

Între timp, unii artiști au cedat în fața cererilor ascultătorilor de a actualiza versurile pe care unii fani le considerau ofensatoare, o decizie care nu este lipsită de controverse. Lizzo și Beyoncé au eliminat cuvântul "spaz" din melodii în acest an, după ce un avocat al persoanelor cu dizabilități le-a implorat să o facă. În Marea Britanie, termenul este o insultă la adresa persoanelor cu dizabilități, dar în SUA, în special în engleza vernaculară afro-americană, este folosit pentru a descrie "a face totul" sau "a fi în zonă", a relatat CNN la începutul acestui an.

Radhika Marya de la CNN a contribuit la acest reportaj.

Sursa: edition.cnn.com