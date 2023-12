Ousmane Dembéle: A ajuns starul francez la un sfârșit dezamăgitor la Barcelona?

În urma plecării șocante a lui Neymar la Paris Saint-Germain, Barcelona a cheltuit mai mult de jumătate din suma record pe care a primit-o pentru proaspătul adolescent care dădea foc la Bundesliga.

Se pare că Barça a plătit o sumă record pentru club la acea vreme de 105 milioane de euro (119 milioane de dolari) pentru Dembélé în 2017, tranzacția putând ajunge la 140 de milioane de euro (158,5 milioane de dolari), iar francezul ar avea un salariu de aproximativ 20 de milioane de euro (22,5 milioane de dolari) pe an.

Dar, în loc să umple pantofii considerabili ai lui Neymar, Dembélé a continuat să devină - poate pe nedrept - simbolul proastei gestionări financiare a clubului catalan într-o epocă care a văzut clubul regresând de la pretendent la Liga Campionilor la participant la Europa League.

Timpul lui Dembélé la club pare cu siguranță să se apropie de sfârșit - și nu este un sfârșit pe care niciuna dintre părți nu l-ar fi prevăzut în urmă cu cinci ani.

Jucătorul în vârstă de 24 de ani mai are doar șase luni de contract, dar situația financiară precară a Barcelonei înseamnă că clubul ar prefera ca acesta să plece în timpul ferestrei de transfer din ianuarie, deoarece continuă să se lupte pentru a înregistra noi jucători.

Joi, Barça a publicat un interviu cu directorul său de fotbal, Mateu Alemany, care a declarat că Dembélé "ar trebui să plece imediat", după ce jucătorul și agenții săi au respins numeroase oferte de a rămâne în timpul lunilor de negocieri.

"Am început conversațiile cu Ousmane și cu agenții săi în jurul lunii iulie", a spus Alemany. "În acest timp, în șase sau șapte luni, am vorbit, am avut un dialog, Barcelona a făcut diverse oferte pentru a căuta o modalitate ca jucătorul să rămână la noi.

"Aceste oferte au fost respinse în mod sistematic de agenții săi. Este evident că jucătorul nu vrea să rămână la Barcelona și nu este angajat în proiectul de viitor al clubului.

"I s-a comunicat lui și agenților săi că trebuie să plece imediat. Consecința sportivă a tuturor acestor lucruri, evaluată de staff-ul tehnic și de manager, este că nu ne dorim jucători care nu se implică în proiect."

Cu toate acestea, Dembélé a răspuns printr-o declarație mai târziu joi, insistând că este în continuare la dispoziția antrenorului Xavi și a spus că nu va "ceda șantajului".

Dembélé spune că a petrecut patru ani fără să justifice nimic din ceea ce a citit și afirmă că a suportat "zvonuri" și oameni care "mint cu nerușinare" despre el.

"Asta se termină astăzi", a scris el. "De astăzi, voi răspunde sincer, fără să cedez șantajului. Am 24 de ani și, ca orice om, am defecte și imperfecțiuni. Am trăit momente complicate, leziuni, Covidiu m-a afectat.

"Îi interzic oricui să lase impresia că nu sunt implicat în proiectul sportiv. Interzic nimănui să-mi atribuie intenții pe care nu le-am avut niciodată. Interzic nimănui să vorbească în numele meu sau al agenților mei, în care am încredere deplină.

"Fiind încă sub contract, sunt complet implicat și la dispoziția clubului și antrenorului meu. Întotdeauna am dat totul pentru coechipierii mei, pentru socios... acum nu este momentul în care acest lucru se va schimba".

Necazurile lui Barça în afara terenului au fost agravate de înfrângerea în prelungiri în fața lui Athletic Bilbao, joi, în 16-imile de finală ale Copa del Rey, punând capăt ultimei șanse a echipei de a câștiga în mod realist vreo medalie de argint în acest sezon.

În realitate, un trofeu nu ar fi făcut decât să acopere fisurile de la clubul asediat.

Dacă sosirea lui Dembélé la Blaugrana ar fi trebuit să semnaleze o nouă eră, la fel va fi și plecarea sa. Cu toate acestea, va fi nevoie de mult mai mult decât de plecarea unui jucător nefericit pentru ca acest club să își recâștige gloria de odinioară.

