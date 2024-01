Opinie: Vă este mai bine decât acum trei ani?

A fost o lovitură puternică pentru speranțele de realegere ale președintelui de atunci, Jimmy Carter. Acum, cu alegerile prezidențiale din 2024 în vizor, rămâne întrebarea esențială.

Sunteți mai bine decât erați la sfârșitul mandatului fostului președinte Donald Trump? Chiar mai mult, este America mai bine acum decât atunci când președintele Joe Biden a preluat mandatul?

Gândiți-vă cu trei ani în urmă, în ianuarie 2021. SUA suferea ceea ce era atunci cea mai mortală lună a pandemiei Covid-19, care avea să facă în cele din urmă peste 1,1 milioane de victime americane - cu mult peste media pe cap de locuitor a lumii dezvoltate. Rata șomajului era de 6,7%, după ce ajunsese la aproape 15% la începutul pandemiei - o cifră salvată de trilioane de dolari în cheltuieli de stimulare bipartizană care au crescut deficitul cu 200% de la an la an.

Cel mai de neșters, am avut un președinte care - pentru prima dată în istoria americană - a conspirat pentru a anula o alegere pe baza unei minciuni pentru a rămâne la putere, contrar Constituției și tradiției unui transfer pașnic de putere, ceea ce a dus la un atac asupra Capitoliului SUA de către susținătorii săi.

Da, după această măsură esențială, America se află într-o stare mult mai bună decât în urmă cu trei ani.

Dar cum rămâne cu economia? Partizanatul a devenit atât de omniprezent încât distorsionează percepția unor date altfel simple. O tendință TikTok proclamă chiar că ne aflăm într-o depresiune economică tăcută, în absența oricărei perspective istorice.

Iată care este situația reală: recesiunea prezisă pe scară largă de economiști, analiști și directori în 2023 nu s-a materializat niciodată.

În schimb, economia americană este lider mondial - descrisă recent de The Economist ca fiind "o minune de admirat", cu o inflație care scade mai repede decât aliații noștri și care se îndreaptă spre lăudatul soft landing carepărea mitic pentru mulți observatori.

Pe Wall Street, piața bursieră încheie anul aproape de niveluri record (cam atât despre previziunea lui Trump privind o depresiune). Mai important, strada principală este înfloritoare.

Sub conducerea lui Biden, angajatorii au creat un record modern de 14 milioane de locuri de muncă în trei ani - cu o medie de peste 400.000 pe lună. Comparați această cifră cu cele 176.000 de locuri de muncă pe lună pe care angajatorii le-au creat sub președintele Trump în primele trei luni de mandat, înainte ca pandemia să ducă la o pierdere de peste 20 de milioane de locuri de muncă. Aceasta nu este doar o revenire: Noile locuri de muncă au depășit nivelurile de dinaintea pandemiei.

Rata șomajului din SUA a fost sub 4% timp de doi ani -este pentru prima dată când se întâmplă acest lucru din anii 1960. Ratele de șomaj pentru negri și hispanici au înregistrat minime istorice. Creșterea salariului orar a depășit inflația în acest an, iar lucrătorii din sindicate au înregistrat majorări majore, de care au beneficiat în mod disproporționat lucrătorii de la capătul inferior al scalei veniturilor și care au determinat Washington Post să declare: "muncitorii cu guler albastru au câștigat mult în 2023".

Economia americană, în ansamblu, a crescut într-un ritm rapid, atingând un nivel uimitor de 5,2%înal treilea trimestru din 2023. Trump a înregistrat o creștere medie anuală a PIB-ului de 2,5% în primii săi trei ani - practic în linie cu creșterea anualizată de 2,3% pe care a moștenit-o de la președintele Barack Obama în ultimii trei ani de mandat. Și asta nu e tot: încrederea consumatorilor este puternică pe măsură ce ne îndreptăm spre 2024.

Faptele contează. Dar politica este adesea o chestiune de percepție. Deci, de ce arată sondajele că Biden nu primește credit pentru această economie în creștere?

Prezența inflației și a ratelor dobânzilor mai mari este un motiv important pentru această deconectare. Scăderea acestor frustrări zilnice este un indicator întârziat, în ciuda faptului că inflația s-a stabilizat. În trecutul recent, mișcarea "teoriei monetare moderne" de extremă-stânga a luat de bune beneficiile practice și politice ale ratelor scăzute ale dobânzii și ale inflației scăzute. Acest lucru nu ar trebui să se mai întâmple.

Există, de asemenea, o frustrare de înțeles față de costurile crizei migranților care se extinde de la granița sudică până în orașele din nord. Democrații nu ar trebui să fie în negare nici în privința acestei probleme.

Este, de asemenea, adevărat că beneficiul deplin al realizărilor legislative semnătură a lui Biden până acum - legea bipartizană privind infrastructura și legea CHIPs pentru relocalizarea producției tehnologice americane - nu a fost încă resimțit pe deplin. Dar, împreună cu beneficiile îmbunătățite ale sindicatelor, acestea ar putea face mai mult pentru a revigora clasa de mijloc americană, după decenii în care a fost comprimată și locurile de muncă au fost trimise peste hotare. Până în prezent, companiile au angajat peste 200 de miliarde de dolari pentru a construi noi fabrici de producție americane, iar fabricile sunt înfloritoare, în special în statele roșii din sud și din vestul munților.

În cele din urmă, Trump a excelat în vânzări; a fost și este un om al propagandei, un maestru al marketingului, adesea neconstrâns de fapte. În timpul administrației Trump, știrile economice au fost un rar punct luminos pe care jurnaliștii nepartizani puteau să-l recunoască - și așa că l-au recunoscut adesea. În mod interesant și contraintuitiv, o analiză a Pew Research Center a acoperirii de presă din primele 100 de zile dintre Biden și Trump a constatat că acoperirea lui Biden a fost ușor mai negativă.

În timp ce economia se descurcă adesea mai bine sub conducerea democraților (un aspect recunoscut cândva de Trump într-un interviu acordat în 2004 la CNN), republicanii par să primească în general credit în jurul costumului C - în ciuda pieței bursiere în plină expansiune și a faptului că sub Biden nu au fost majorate ratele de impozitare individuală. Biden și echipa sa nu au venit cu soundbites și statistici lipicioase pentru a-i ajuta pe susținători să-și argumenteze cazul - iar dacă oamenii nu-și trag propriile claxoane, nimeni nu aude muzica.

Când Reagan a pus acea întrebare fatidică, rata șomajului din SUA era dublă față de cea de astăzi, ratele dobânzilor erau mai mult decât triple, la 11,5%, iar America se afla în mijlocul unei recesiuni duble. Celelalte virtuți ale lui Carter - reputația sa de decență personală, disciplina fiscală și investițiile vizionare în energia alternativă - nu au influențat alegătorii. Mai mult, reputația Americii în străinătate părea în zdrențe, simbolizată de ostaticii americani reținuți în Iran.

Primiți buletinul nostru informativ săptămânal gratuit

Înscrieți-vă la buletinul informativ al CNN Opinion

Alăturați-vă nouă pe Twitter și Facebook

În schimb, respectul pentru conducerea americană peste hotare a crescut odată cu tranziția de la Trump la Biden și, după cum a scris recent în Atlantic Peter Wehner, fost consilier principal la Casa Albă al lui Reagan și al ambilor președinți Bush: "Biden a cerut și a primit creșteri ale cheltuielilor pentru apărare, care se află la un nivel record. Sub conducerea lui Biden, producția internă de petrol este la un nivel record. A fost un apărător înfocat al Ucrainei în războiul acesteia împotriva Rusiei. A consolidat NATO și a jucat un rol esențial în adăugarea Finlandei și Suediei la acesta... O persoană despre care se credea că va fi un președinte de tranziție se dovedește a fi unul de consecință."

Perspectiva este lucrul de care avem cel mai puțin în politica noastră, dar faptele încă contează. Dumnezeu știe că țara noastră se confruntă cu provocări serioase și că există familii care încă se luptă, dar nu credeți în agitația partizană de pe mașina de dezinformare care este de prea multe ori social media. Uitați-vă la date și întrebați-vă dacă americanilor în general - și Americii însăși - le este mai bine acum sub Biden decât era la sfârșitul președinției Trump? Răspunsul este da.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com