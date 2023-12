Opinie: Statistica uluitoare din sondajul foarte prost al lui Biden

Și dacă democrații nu cred că povestea lui Hunter Biden contează, cifrele sugerează contrariul. În timp ce avocatul special se pregătește să îl pună sub acuzare pe fiul președintelui în legătură cu acuzațiile de posesie de arme de foc, 61% dintre cei intervievați cred că Joe Biden a avut un anumit nivel de implicare în afacerile lui Hunter - iar 42% cred că acesta a acționat ilegal (nu a existat nicio dovadă că președintele ar fi comis vreo infracțiune).

Doar 28% dintre americani spun că el inspiră încredere (în scădere cu 7% față de martie) și, poate cel mai îngrijorător dintre toate, 46% dintre toți alegătorii înregistrați consideră că orice candidat republican ar fi mai bun decât Biden în 2024.

Deși există câteva puncte luminoase în aceste date - și anume că 81% dintre democrați cred că lui Biden îi pasă de ei și 75% din cadrul partidului aprobă performanța sa profesională - constatările suntîngrijorătoare. Deși un sondaj nu ar trebui niciodată să fie considerat determinant, aceste rezultate se potrivesc cu o parte din ceea ce au spus experții și sondajele de opinie și nu este clar că se va schimba ceva.

Indiferent de cât de mult își promovează Biden dosarul legislativ, percepțiile actuale ale publicului ar putea foarte bine să rămână până în ziua alegerilor.

Care este calea de urmat pentru democrați?

În acest moment, este un pariu destul de sigur să presupunem că Biden va fi candidatul partidului, cu puține dovezi că vreun democrat credibil va face un pas înainte pentru a-l contesta. Și, deși Biden nu poate face nimic în privința vârstei sale, el ar beneficia de o campanie bazată pe o temă care poate stârni entuziasm. Există o serie de subiecte, cum ar fi drepturile reproductive, prețul medicamentelor, lucrările publice și schimbările climatice, în care poate câștiga votanții și poate obține un sprijin public mai mare.

Cu siguranță, nu este ușor să conduci o campanie de realegere care nu se concentrează pe președintele în exercițiu și nu se învârte în jurul unei viziuni mai mărețe pentru națiune - gândiți-vă la "It's Morning Again in America" a lui Reagan în 1984 sau la "Bridge to the Future" a lui Clinton în 1996. Dar se poate face. În 2012, campania de realegere a președintelui Barack Obama s-a axat în mod eficient pe o serie de probleme-cheie, cum ar fi imigrația și inegalitatea, în efortul de a-l prezenta pe candidatul republican Mitt Romney drept un extremist de dreapta

În cele din urmă, cel mai important factor pentru Biden va sfârși prin a fi Trump. Nimic nu îi va motiva mai mult pe independenți, precum și pe progresiști și pe democrații moderați, decât perspectiva unui al doilea mandat Trump. Capacitatea lui Biden de a-l învinge pe Trump în 2020 va oferi o oarecare siguranță în cazul în care Trump va câștiga nominalizarea, ceea ce este probabil să se întâmple. Apoi, atenția se va îndrepta în mod inevitabil spre Trump, spre haosul pe care îl aduce în Biroul Oval, spre dorința sa de a încălca regulile și normele, spre rolul său în 6 ianuarie, spre cele patru acuzații și spre radicalizarea politicii pe care o întruchipează. Acesta este cadrul pentru o campanie care joacă pe aceleași puncte forte pe care Biden le-a valorificat în 2020 - stabilitatea pe care o reprezintă și angajamentul său față de instituții și față de americanii din clasa muncitoare.

În cele din urmă, într-o epocă de polarizare intensă, este posibil ca un președinte în funcție să câștige, chiar și cu cote de aprobare mediocre. În cele din urmă, partizanatul poate ghida deciziile electorale la fel de mult ca și caracterul sau dosarul legislativ al unui președinte. Acesta a fost tiparul din ultimele decenii, victoriile fiind determinate în mare măsură de prezența la vot, precum și de votanții oscilanți. Teama de fostul președinte Donald Trump, combinată cu sprijinul larg pentru probleme-cheie precum drepturile reproductive, ar putea fi suficientă pentru ca Biden să câștige, în ciuda tuturor îngrijorărilor legate de el.

Cu toate acestea, cifrele arată că această campanie nu va fi ușoară. Este probabil să fie extrem de competitivă, chiar și cu Trump drept candidat. O victorie republicană este cu siguranță posibilă, iar atacurile continue la adresa lui Biden - de la vârsta sa la fiul său - nu ar trebui să fie luate cu ușurință.

Administrația trebuie să joace pe baza punctelor sale forte și să își dea seama cum să îi liniștească pe democrați, precum și să câștige votanții oscilanți. În plus față de un joc organizat pe teren, axat pe prospectare și participare, democrații vor trebui să folosească o combinație de factori de presiune și de atracție pentru a câștiga.

În timp ce amenințarea unei alte președinții Trump va îndepărta mulți alegători de fostul președinte, Biden trebuie, de asemenea, să ofere un caz convingător cu privire la ceea ce speră să realizeze cu un al doilea mandat.

