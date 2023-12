Noah Berlatsky

Opinie: Revelația accidentală din "Ferrari

Uneori, aceștia sunt prezentați ca supereroi la propriu, cum ar fi miliardarul industrialist Tony Stark din filmele "Iron Man". Uneori au parte de biografii hagiografice, cum ar fi fondatorul McDonald's, Ray Kroc, în "The Founder" (2016). Uneori sunt personaje în filme care celebrează produse iconice - Phil Knight de la Nike în "Air" din acest an sau Henry Ford II în "Ford vs. Ferrari" (2019).

Oricare ar fi genul, ei sunt portretizați ca niște vizionari curajoși, cu unele defecte idiosincratice (să zicem, infidelitatea sexuală), care depășesc înțelepciunea convențională statornică pentru a salva lumea/livra alimente fiabile la un preț ieftin/face un pantof atletic de marcă/împinge capitalismul înainte pentru binele tuturor.

Noul film al lui Michael Mann, "Ferrari", despre genialul titan al industriei Enzo Ferrari (Adam Driver), merge cam pe același drum "inovator" ca și predecesorii săi. Diferența este că "Ferrari" este mult mai tranșant în ceea ce privește cele mai grave rezultate ale exploatării capitaliste. Aceste cazuri cele mai rele sunt spectaculoase din punct de vedere vizual - dar fac, de asemenea, să fie mult mai greu să îl susținem pe Enzo decât a intenționat Mann, probabil. Filmul te lasă să te întrebi de ce îl încurajăm pe acest bogătaș și acumularea de bogăție în primul rând.

Bazat pe biografia Ferrari scrisă de Brock Yates în 1991, filmul este plasat în vara anului 1957. Compania lui Ferrari este subcapitalizată și se confruntă cu falimentul. Relația dintre Enzo și soția sa Laura (Penélope Cruz, care se luptă cu îndârjire cu un rol clișeic) se dezintegrează, în parte din cauza morții fiului lor. Această destrămare este exacerbată atunci când Laura descoperă că Enzo are o amantă de lungă durată, Lina Lardi (Shailene Woodley), care își crește propriul fiu cu Enzo. Enzo speră să atragă un nou partener de afaceri și să își rezolve toate problemele domestice și de afaceri prin câștigarea prestigioasei curse cross-country Mille Miglia, între Brescia și Roma. El își pune speranțele în special în noul său pilot spaniol, Alfonso de Portago (Gabriel Leone.)

Telespectatorii ar trebui să simpatizeze cu situațiile dificile ale lui Enzo, în timp ce negociază cu soția și amanta sa, în timp ce se joacă cu fiul său, în timp ce luptă pentru a-și păstra compania. Există însă o problemă cu Enzo ca erou capitalist. Păstrarea companiei sale înseamnă să riște viețile oamenilor.

Cursele de mașini în anii 1950 erau foarte periculoase: mașinile se defectau adesea și nu aveau elementele de siguranță pe care noi le luăm de la sine - nici măcar centurile de siguranță nu erau obligatorii - și, având în vedere modul în care șoferii ies în zbor din mașini, șoferii lui Enzo nu le purtau. Decesele se întâmplă destul de des, astfel încât Enzo spune că și-a propus să nu se apropie prea mult de șoferii săi.

Filmul prezintă pericolul morții ca fiind o parte din ceea ce este interesant la curse. Există prim-planuri ale fețelor hotărâte și frumoase ale piloților și referiri repetate la iubitele lor atrăgătoare, complementul bărbăției robuste. De Portago se întâlnește cu actrița de film mexicană Linda Christian (Sarah Gadon), un sex-simbol celebru la Hollywood în acea perioadă.

Este greu să nu observi modul în care Enzo și-a construit averea literalmente pe sângele și oasele muncitorilor săi. Acest lucru este evident mai ales atunci când ține un discurs de încurajare înainte de Mille Miglia, în care își pedepsește șoferii pentru că sunt prea precauți. El le spune că, dacă un șofer de la o altă companie este pe cale să îi depășească, ar trebui să fie dispuși să se omoare pe ei și pe adversar decât să se recunoască învinși.

"Știm cu toții că este o pasiune mortală, bucuria noastră teribilă", insistă Enzo, cu toată puterea de elocvență sinceră a lui Adam Driver. Dar, desigur, deși Enzo poate fi pasionat, nu el este cel care va muri. Și, deși poate că pentru el cursele sunt o bucurie, el face literalmente și bani din ele. El le spune piloților să se sacrifice pentru contul său bancar.

Presa din film încearcă să spună această poveste; un reporter se referă la Enzo ca la "Saturn devorându-și copiii mici". Dar Enzo insistă că reporterii sunt "vulturi", exagerând vinovăția sa. Filmul se așteaptă în mare parte ca spectatorii să considere punctul de vedere al lui Enzo ca fiind cel corect. Dar apoi îl arată, de asemenea, pe Enzo manipulând cu atenție presa. El oferă acces ca stimulent pentru o acoperire prietenoasă. El oferă chiar și mită.

Din nou, filmul încearcă să prezinte derapajele etice ale lui Enzo ca pe un indiciu al refuzului său de a respecta regulile și ca pe o dovadă a dedicării sale absolute pentru a construi o mașină de curse mai bună. De asemenea, ați putea vedea aceste plăți către mass-media ca pe o acoperire coruptă de rang înalt.

Să mori pentru îmbogățirea angajatorului tău poate părea o formă extremă de capitalism. Dar nu este atât de neobișnuită. Din fericire, decesele la locul de muncă au scăzut mult de la jumătatea secolului al XX-lea, dar ele rămân o problemă. În 2018, 5 250 de lucrători din SUA au murit din cauza accidentelor de muncă. Și, în conformitate cu scenariul din "Ferrari", majoritatea covârșitoare a acestor decese (92%), au fost bărbați.

Ca și în cazul piloților de curse de la Ferrari, ocupațiile dominate de bărbați - lucrătorii din domeniul pescuitului și vânătorii, piloții, acoperișarii, lucrătorii de pe platformele petroliere - au adesea un etos al îndrăznelii masculine. Există mândrie în neînfricare. Iar această mândrie se răsfrânge în beneficiul capitaliștilor, care pot face economie la elementele de siguranță și pot pretinde că pericolul face parte din muncă. Cu siguranță, în "Ferrari", farmecul sportului și al mașinii este în parte apropierea pericolului; bărbații își trăiesc viața la limită, alunecând în mașini rapide în timp ce femeile pline de farmec îi sărută de la revedere. Siguranța la locul de muncă este, aparent, pentru bărbații mai puțin virili, care conduc mașini mai puțin cool.

În calitate de șef care riscă viețile altora pentru gloria propriei companii, Enzo ar putea fi la fel de ușor personajul negativ aici ca și eroul. Dar Hollywood-ul este orientat să te facă să îl încurajezi pe oricine decide studioul că este protagonistul. Dacă urmărești povestea lui Enzo, te gândești la fiecare eveniment în funcție de modul în care îl afectează pe Enzo. Asta înseamnă că atunci când are loc un accident oribil, te gândești inevitabil: "Oh, nu- cum va afecta asta norocul lui Enzo în afaceri!".

Dar apoi, în ciuda eforturilor persuasive ale filmului, ești aproape obligat să te întrebi de ce averile de afaceri ale lui Enzo sunt mai importante decât oamenii care mor pentru ele și, într-adevăr, dacă nu ar fi mai bine să închizi pur și simplu o afacere care continuă să ucidă oameni în acest fel. Chiar dacă Enzo pare sincer, chiar dacă are o viziune, chiar dacă credeți că cursele de mașini sport sunt interesante și că pericolul face parte din emoție, ce fel de sistem este acela în care unii oameni își sacrifică munca, sănătatea și chiar viața pentru ca alții să se îmbogățească?

Hollywood-ul ne tot spune că oamenii care se ocupă de această mașină de tocat carne sunt simpatici. "Ferrari" nu vinde asta.

