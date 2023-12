Opinie: Problema obsesiei Hollywood-ului pentru cei care nu sunt învingători

Majoritatea oamenilor s-au străduit la un moment dat să facă ceva la care țineau fără să obțină vreodată un mare succes, scrie Noah Berlatsky, dar acest lucru nu este normal la Hollywood - care, așa cum se arată în "The Boys in the Boat" - se concentrează aproape exclusiv pe outsideri, care se...