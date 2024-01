Kara Alaimo

Opinie: Plasarea AirTag-urilor pe copiii dumneavoastră ar putea contribui la calitatea vieții lor

La prima vedere, pare înfiorător să folosim un produs despre care Apple spune clar că nu este destinat oamenilor sau animalelor de companie pentru a ne monitoriza copiii. Dar utilizarea acestui produs și a altor tehnologii similare în acest mod, cu acordul copiilor, ar putea de fapt să-i protejeze de forme mult mai periculoase de tehnologie - și să le ofere independența de care au nevoie pentru a avea o copilărie fericită și pentru a dobândi abilitățile de care vor avea nevoie ca adulți. Mai mult, conversațiile necesare ca parte a acestui proces ar putea normaliza un dialog mai bun și mai puțin incomod între părinți și copii despre tehnologie, siguranță, libertate și responsabilitate.

Iată un context. Copiii care sunt așa-numiți "nativi digitali" sunt mai puțin predispuși decât cei din generațiile trecute să iasă în oraș fără părinții lor, scrie Jean Twenge în "iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy - And Completely Unprepated for Adulthood". De asemenea, este mai puțin probabil ca aceștia să aibă permis de conducere la terminarea liceului decât predecesorii lor din generația Boomer și este mai puțin probabil să lucreze.

Copiii născuți între 1995-2012 petrec, de asemenea, cu o oră mai puțin timp pe zi cu prietenii decât au petrecut primii mileniali și membrii Generației X la vârsta lor. "O oră pe zi mai puțin petrecută cu prietenii este o oră pe zi mai puțin petrecută pentru construirea abilităților sociale, negocierea relațiilor și navigarea emoțiilor", scrie Twenge.

În schimb, această generație petrece mai mult timp singură - pe care îl petrece adesea, desigur, pe rețelele de socializare. În cartea mea în curs de apariție, "Over the Influence: Why Social Media is Toxic for Women and Girls - And How We Can Take it Back", susțin că, deși părinții pot crede că copiii lor sunt mai în siguranță acasă decât în lumea exterioară, ei sunt adesea mult mai în pericol în dormitoarele lor, pe telefoane, decât ar fi dacă li s-ar permite să iasă să se întâlnească cu prietenii lor.

De exemplu, pe rețelele de socializare, copiii se pot lăsa cu ușurință prinși în comunități care promovează conținuturi care includ tulburări alimentare și chiar sinucidere. Ei pot fi ținta unor "sextortoniști" - persoane care pretind că sunt prietenul sau prietena lor, îi conving să împărtășească o imagine picantă, apoi îi amenință că o vor publica dacă nu se angajează în mai multe acte sexuale online. Sau pur și simplu se pot lăsa prinși în gândul că, blocați acasă, viața lor nu se potrivește cu imaginile filtrate și pline de farmec pe care le văd postate de prietenii lor.

Toate acestea pot ajuta la explicarea motivului pentru care, după cum subliniază Twenge, copiii din ziua de azi suferă de niveluri mai ridicate de anxietate, depresie și sinucidere. Și, bineînțeles, le lipsesc abilitățile esențiale - munca, șofatul, negocierea relațiilor cu alte persoane - care vor fi esențiale pentru succesul lor mai târziu în viață.

Credința populară pare să fie că copiii vor să își petreacă timpul pe rețelele de socializare. Dar când Danah Boyd a intervievat tineri, a constatat că este adevărat contrariul. "Adolescenții mi-au spus de nenumărate ori că ar prefera cu mult mai degrabă să se întâlnească în persoană, dar natura agitată și puternic programată a vieții lor de zi cu zi, lipsa lor de mobilitate fizică și temerile părinților lor au făcut ca astfel de interacțiuni față în față să fie din ce în ce mai imposibile", scrie boyd în "It's Complicated: Viețile sociale ale adolescenților conectați în rețea".

Dar gândul de a lăsa copiii nesupravegheați îi lasă pe mulți părinți - inclusiv pe mine - nervoși.

"Cu toții am fost crescuți cu toții cu duba albă teoretică care se oprește cu tipul cu aviatori și mustață, iar ușa laterală se deschide și suntem scoși de la un colț de stradă", a declarat John Bischoff, șeful Diviziei Copii Dispăruți din cadrul Centrului Național pentru Copii Dispăruți și Exploatați, pentru The Washington Post. "Din punct de vedere statistic, este foarte rar ca acest lucru să se întâmple, dar, în același timp, încă se mai întâmplă."

Intră în scenă produsele care ne permit să ne urmărim copiii. Punerea unuia pe un copil este o modalitate de a le oferi mai multă libertate de a ieși și de a explora lumea pe cont propriu, oferindu-le părinților siguranța că pot ști de obicei (cu excepția cazului în care produsele nu funcționează sau copiii le îndepărtează!) unde se află aceștia. Aceasta este o opțiune excelentă pentru copiii din, să zicem, gimnaziu, care vor să stea cu prietenii lor nesupravegheați. Poate fi, de asemenea, un instrument deosebit de util pentru părinții copiilor mai mici cu autism, care se îndepărtează în mod obișnuit de cei care îi îngrijesc.

Cred că copiii ar trebui să fie anunțați atunci când sunt urmăriți, ceea ce oferă un impuls important pentru o comunicare mai deschisă între părinți și copii despre libertate și independență, tehnologie și reguli și limite - care ar trebui, desigur, să se extindă pe măsură ce copiii cresc. Conversațiile despre modul în care dispozitivele de urmărire pot fi folosite în scopuri bune (găsirea bagajelor pierdute) sau rele (urmărirea persoanelor) ar fi, de asemenea, o oportunitate de a îmbunătăți gradul de conștientizare a copiilor cu privire la natura complicată a tehnologiei și la nevoia noastră de a rămâne vigilenți pentru a ne proteja de pericolele și aspectele negative ale acesteia.

Bineînțeles, există o mulțime de moduri în care aceste dispozitive ar putea fi folosite și în scopuri nefaste pentru copii - cum ar fi, de exemplu, dacă altcineva ar pune unul pe copilul dumneavoastră. Anul trecut, Apple a declarat că a lansat un software pentru ca oamenii să fie mai conștienți de faptul că sunt urmăriți de AirTag-uri despre care nu știau. Dar acest lucru nu ar funcționa dacă persoana respectivă nu ar avea un telefon. Așadar, dispozitivele de urmărire ar trebui, de asemenea, să vibreze în mod regulat, astfel încât, dacă sunt plasate pe o persoană sau în bunurile acesteia, persoana respectivă să își dea seama rapid de acest lucru.

Dispozitivele de urmărire nu sunt o soluție de siguranță, deoarece nu se poate garanta că vor funcționa, dar, în special în zonele populate, acestea reprezintă o modalitate de a oferi părinților o siguranță suplimentară pentru a le permite copiilor noștri să iasă și să exploreze lumea mai mult pe cont propriu pe măsură ce cresc. Acest lucru nu îi va face doar mai fericiți, ci și mai în siguranță decât ar fi acasă. Mă bucur că există o aplicație pentru asta.

Sursa: edition.cnn.com