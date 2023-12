Opinie: Hamas nu mă reprezintă pe mine sau poporul meu

Nota editorului: Ezzeldeen Masri este directorul de informare din Statele Unite al Mișcării OneVoice, o mișcare populară care amplifică vocile israelienilor și palestinienilor moderați care lucrează pentru o rezolvare pașnică a conflictului. În 2015, Masri a fondat OneVoice on Campus pentru a contracara polarizarea corpului studențesc legată de conflictul israeliano-palestinian. Opiniile exprimate în acest comentariu îi aparțin. Vezi mai multe opinii pe CNN .

Ezzeldeen Masri

Tuturor celor care protestează în sprijinul poporului palestinian, le mulțumesc. Dar pentru cei care cred că susțin poporul meu apărând Hamas, vă rog să fiți conștienți: pozițiile voastre radicale nu ne ajută. Ele ne fac mai mult rău.

În micuța Fâșie Gaza, unde locuiesc 2,3 milioane de palestinieni, jumătate dintre aceștia sunt refugiați din statul nou înființat al Israelului - și urmașii lor din războiul arabo-israelian din 1948. Timp de 75 de ani, refugiații au trăit în tabere de refugiați supraaglomerate, depinzând de Agenția Națiunilor Unite pentru Ajutor și Lucrări pentru rații alimentare, educație și asistență medicală.

În urmă cu patru luni, am avut ocazia să vizitez orașul Safed, acum în Israel, unde se afla casa mamei mele. Ca fiu al unui tată originar din Gaza și al unei mame care a fost forțată să fugă din Safed, în Galileea superioară, sunt un produs al ambelor neamuri. Amintindu-mi cum mama mea a renunțat la casa ei, mutându-se dintr-o tabără de refugiați în alta, am fost copleșit de tristețe.

Istoria poporului meu a fost marcată de durere, dar până la 7 octombrie, nu am știut întreaga amploare a ororilor pe care le vom îndura. După mai bine de două luni de la începerea războiului dintre Israel și Hamas în Gaza, peste 20.000 de palestinieni au fost uciși în atacurile israeliene și peste 50.000 au fost răniți,potrivit Ministerului Sănătății condus de Hamas, iar mii de case au fost distruse. Atacul Hamas din 7 octombrie asupra Israelului a ucis cel puțin 1.200 de persoane. De asemenea, gruparea teroristă a luat aproximativ 240 de ostatici și a readus armata israeliană în Fâșia Gaza și a marcat o nouă catastrofă în istoria poporului meu.

Impactul acestui conflict a reverberat în întreaga lume, inclusiv în campusurile universitare din SUA, unde mi-am petrecut o mare parte din viață încercând să construiesc punți. Din 2015, când am început OneVoice on Campus, am lucrat pentru a contracara polarizarea corpului studențesc legată de acest conflict. Aceste eforturi se bazează pe munca mea care datează din 1990, când am venit pentru prima dată în Statele Unite pentru a-mi termina licența în științe politice, cu o specializare în rezolvarea conflictelor și consolidarea păcii.

În 2006, am deschis biroul OneVoice Gaza în orașul Gaza pentru a-i mobiliza pe palestinieni în favoarea obiectivului unei soluții cu două state, obținută prin negocieri cu Israelul și cu vecinii noștri.

În calitate de palestinian mândru din Gaza, care și-a dedicat viața de adult încercând să pună capăt acestui ciclu nesfârșit de război și suferință pentru poporul meu, am învățat următorul lucru: Indiferent cât de mult suferiți voi și poporul vostru, mai mult absolutism plin de ură - de ambele părți - nu este niciodată răspunsul. În timp ce glorificarea pozițiilor radicale poate părea că promovează justiția socială, aceasta nu face decât să contribuie chiar la extremismul care face imposibilă pacea.

Din partea israeliană, Knesset-ul trebuie să treacă de la o abordare de gestionare a conflictului la una axată pe angajarea unor negocieri incontinente cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei, cu scopul de a pune capăt ocupației militare și de a ajunge la apariția unei realități negociate cu două state. De partea palestiniană, cei care sprijină terorismul Hamas trebuie să înceteze.

La alegerile pentru consiliul legislativ din Gaza din 2005 și 2006, eu, împreună cu peste 50% dintre palestinienii cu drept de vot, am votat pentru Fatah, care controla Autoritatea Palestiniană la acea vreme. Nu am votat pentru Hamas, deoarece aceștia au respins pacea, coexistența și o soluție cu două state și au adoptat rezistența armată împotriva Israelului. Din nefericire, candidații Fatah au împărțit voturile, dând putere Hamas, care a primit doar 44,45% din voturile populației, cu o singură victorie majoritară într-unul din cele 16 districte.

Hamas ar fi trebuit să fie descalificat din start pentru că nu a vrut să recunoască Acordurile de la Oslo din 1993, care au făcut posibile aceste alegeri. Cu toate acestea, doi factori au dus la participarea Hamas la alegerile din 2005. În primul rând, președintele de atunci al Palestinei, Mahmoud Abbas, a crezut că Hamas se va schimba și că partidul său, Fatah, va câștiga. În al doilea rând, administrația președintelui american George W. Bush a înțeles în mod clar greșit situația din regiune și, în efortul său de a răspândi democrația, a sprijinit includerea tuturor facțiunilor palestiniene în alegeri și nu a făcut presiuni pentru a împiedica Hamas să candideze, chiar dacă Hamas fusese identificată ca organizație teroristă de către Departamentul de Stat al SUA în 1993.

Din 2007, când Hamas a administrat lovitura sa de stat sângeroasă împotriva Autorității Palestiniene, locuitorii din Gaza au fost supuși unor politici de pedeapsă colectivă din partea Israelului, a Autorității Palestiniene și a Egiptului, care și-a închis granița cu Gaza ( deschizând-o doar pentru scurt timp, ocazional, pentru a permite circulația persoanelor și a unor bunuri).

Israelul a impus reglementări restrictive, inclusiv în ceea ce privește alimentele și mobilitatea în Gaza. Iar masacrul comis de Hamas la 7 octombrie ne-a aruncat și mai adânc în violență și conflict. Nu faceți nicio greșeală: Hamas nu mă reprezintă pe mine și pe poporul meu.

Utilizând violența (pe care nu ezită să o aplice asupra civililor) pentru a-și atinge obiectivele, Hamas este o organizație teroristă prin definiție. Majoritatea covârșitoare a palestinienilor nu aprobă violența și actele de teroare. Cei care ne asociază cu o grupare teroristă contribuie la concepții greșite și stereotipuri despre poporul nostru, care semenează ura anti-musulmană.

Asocierea poporului nostru cu ura și distrugerea ne-a pus în pericol. Consiliul pentru Relații Americano-Islamice ar fi înregistrat un salt de 182% în cererile de ajutor și rapoartele de incidente de prejudecată împotriva musulmanilor din SUAîn perioada 7-22 octombrie, față de o perioadă medie de 16 zile în 2022. iar Departamentul de Justiție al SUA investighează acum dacă împușcarea de luna trecută a trei studenți palestinieni din Burlington, Vermont, a fost o crimă motivată de ură.

Pentru cei care au fost exaltați de faptul că au asistat la actele Hamas, vă întreb dacă ați experimentat secolele de durere pe care le-a suferit poporul meu. Pentru noi, nu este un videoclip pe TikTok; este viața reală. Vă întreb dacă ne puteți aduce mai aproape de scopul final al păcii.

Celor care cer soluții absolutiste care exclud un teren comun între israelieni și palestinieni, le subminați visul pe termen lung de a avea un stat palestinian independent alături de Israel: o soluție cu două state câștigată prin negocieri și diplomație. Dacă vreți cu adevărat să ne eliberați de ciclul războiului și al suferinței, ajutați să ne eliberați cu totul lumea de ciuma radicalismului.

