Opinie: Dicționarele și-au anunțat cuvântul anului. Noi am vrut să îl aflăm pe al tău

În ultimii ani, am avut parte de gaslighting și goblin mode, vax și FAFO. Acum, mulțumită Merriam-Webster, Dictionary.com și Oxford, avem authentic, hallucinate și rizz. Odată cu stresul și bucuria sărbătorilor și a tradițiilor noastre anuale, pentru mulți dintre noi vine și așteptarea de a vedea care vor fi cuvintele care vor defini anul.

Rizz (cu relația sa controversată și nesigură cu carisma) a fost, de asemenea, pe lista Merriam-Webster a cuvintelor care au ieșit în evidență conform datelor sale; printre acestea se mai numără deepfake, coronation,implode, dystopian, indict, kibbutz și deadname.

Această listă se referă la un rege, un președinte, un dezastru subacvatic, o tehnologie transformatoare și la modul în care numele noastre ne modelează realitățile sociale și identitatea politică în calitate de cetățeni. Se referă la un loc unde a început un război, care încă face ravagii. Fiecare dintre aceste cuvinte incluse spune mai multe povești - una pentru persoana care l-a căutat și multe altele pentru noi, restul.

Aceste cuvinte devin mici talismane, markeri ai timpului și adevărului în viața de zi cu zi, care ne îndeamnă neîncetat la următorul lucru, forțându-ne să avansăm în viitor înainte de a fi experimentat pe deplin prezentul.

Și aici se află nu numai popularitatea acestui întreg joc lexical de a numi un cuvânt al anului, ci și micul fior irezistibil pe care îl avem anticipându-le, ca un mini sezon al premiilor Oscar pentru tocilarii de cuvinte. Atunci când sunt aliniate alături de verișoara lor primară, tendințele anului în căutările Google, cuvintele anului devin un limbaj comun, un "am fost aici" de pe internet, mâzgălit pe cabina de baie metaforică a unei lumi din ce în ce mai greu de recunoscut pe zi ce trece.

Anul acesta, CNN Opinion a vrut să știe care ar fi cuvântul TĂU al anului - și de ce. Răspunsurile dumneavoastră au fost memorabile, directe și, în unele cazuri, sfâșietoare.

"Ca și cuvânt și ca titlu, cuvântul meu al anului este îngrijitor", a scris unul dintre voi. "Caretaker are un sunet cald. Nu este atât de cald dacă sunteți cei menționați mai sus. Îngrijirea 24/7/365 este singuratică, rece și mai mult decât poate transmite cuvântul "dificil"", a scris acest cititor, care a continuat: "Această țară, mai ales în comunitățile rurale, îmbătrânite, nu este capabilă să ofere servicii de niciun fel cetățenilor lor în vârstă. Și nu pare să existe niciun impuls pentru a schimba acest lucru....După ce serviciile mele de îngrijire nu vor mai fi necesare, nu va mai fi nimeni care să aibă grijă de mine. Nu m-am căsătorit niciodată, nu am copii și sunt copil unic. Voi îmbătrâni de unul singur. Voi merge literalmente în mormânt ca îngrijitor, având grijă de mine însumi până la sfârșitul amar."

Un alt cititor a trecut direct la subiect alegând cuvântul ură, care "pare să se răspândească în întreaga lume și astfel mă tem pentru viitor". Încă un altul a găsit mai multă speranță în cuvântul relaționare, descriind cum "2023 a amplificat modul în care ne raportăm unii la alții, ne comportăm în comunitățile noastre, avem grijă de mediul înconjurător, ne implicăm în politică... Acțiunile noastre individuale pozitive sau negative creează experiența noastră de viață colectivă".

Cuvintele dvs. ale anului, dintre care o selecție urmează mai jos, au fost o reamintire viscerală a faptului că nu doar cuvintele pe care le căutăm sau le căutăm online sunt cele pe care le folosim pentru a ne defini sau a ne exprima. Cuvintele pe care le ținem aproape sau pe care le rostim din alte motive spun, de asemenea, povestea vieții noastre, bucată cu bucată.

Aceste selecții au fost ușor editate pentru claritate și fluiditate, iar opiniile aparțin autorilor.

Reinventează

Soția mea de 44 de ani a murit în 2022 și habar nu aveam cum aveam de gând să trăiesc singur. Făcusem totul împreună sau unul pentru celălalt, iar eu eram "soțul ei". Acum, cine eram eu? 2023 a fost anul în care l-am creat pe David 3.0 și se pare că îmi place destul de mult.

- David A., Fiji

Dragoste

Cuvântul meu al anului, al deceniului de până acum și al viitorului previzibil este IUBIRE. M-am simțit frustrat când mă uitam la știri: se întâmplă atât de multe lucruri rele, cum ar fi împușcături în masă, războaie, boli și rasism în fruntea listei de alte "-isme" și "-fobii" rele. În același timp, atât de multe apeluri de ajutor din partea unor organizații caritabile excelente, crowdfunders și solicitări similare din partea persoanelor aflate în nevoie - prea multe pentru ca o singură persoană să le poată susține.

Am decis că singurul mod în care pot răspunde și mă pot menține sănătoasă era să IUBESC; să trăiesc iubirea, să împărtășesc iubirea și să răspândesc cuvântul iubirii cât pot de bine. Cu vopsea pentru țesături, mi-am desenat propriul hanorac Always LOVE. Oamenii îl văd și răspund cu zâmbete și comentarii pozitive. Văd oameni buni care fac fapte bune pentru alții și le mulțumesc pentru că arată bunătate și iubire lumii. Nu știu dacă am schimbat atitudinea sau acțiunile cuiva, dar cel puțin i-am sprijinit pe cei care trăiesc deja o viață plină de iubire.

- Mike, Maryland

Repose

Repose - a aștepta în liniște, cu atenție angajată. Stau cu pacienți bolnavi de cancer și cu familiile celor care mor la terapie intensivă și cu adulți mai în vârstă care meditează asupra lungilor lor călătorii. Inima mea așteaptă alături de ei, îi urmărește oriunde rătăcește povestea lor.

Cum am putea cu toții să creștem în profunzime și să ne îmbogățim dacă ne-am abandona speranța în altă parte și am sta unii cu alții în odihnă tandră. Nu fugind de cancer sau de Gaza sau de grijile pentru sine sau pentru lume... ci așezându-ne cortul unul lângă celălalt, indiferent de situație, chiar și atunci când ne luptăm să înțelegem, să auzim sau să dăm sens căilor agitate ale ființei umane.

- Doug B., Carolina de Nord

Era

Este pe acest trend Taylor Swift, evident, dar îl vezi tot timpul pe tricouri. Este era mea "completați spațiul gol" și, după proliferarea concertului și a filmului, așa am început să vorbim.

La locul de muncă, descriind o parte din istoria companiei noastre, am indicat că face parte din era noastră pre-covidă. Nimeni nu a râs și nici măcar nu a făcut o grimasă că nu era cuvântul potrivit, pentru că este - este un mod de a descrie un set distinct de timp în care s-a întâmplat ceva. Suntem cu toții în epoca noastră Taylor Swift... și de aceea pare să fie cuvântul anului.

- Matt, Missouri

Conflict

Suntem în conflict în legătură cu războiul din Orientul Mijlociu. Suntem în conflict cu privire la faptul că economia este caldă sau rece. Suntem în conflict cu privire la ce ar trebui să mâncăm și ce mâncăm; cât de mult ar trebui să facem exerciții fizice și cât de mult facem exerciții fizice. Suntem în conflict în ceea ce privește susținerea partidului nostru politic preferat, dar nu ne place candidatul partidului. Suntem în conflict în ceea ce privește petrecerea timpului pentru a ne îngriji pe noi înșine sau pentru a dărui altora. Trăim într-o lume a alegerilor și toate par destul de gri.

- Susan, Arkansas

Lovitură

Pe lângă toate celelalte greve (bine mediatizate) (SAG, WGA, UAW etc.), am fost implicată în trei greve în acest an. Compania mea (care este un contractor pentru agenția locală de transport public) are contracte colective de muncă (CBA) separate în trei locații diferite. Una dintre ele a intrat în grevă în februarie și, din cauza unor linii de pichetare extinse, locația mea a fost închisă timp de două zile. Apoi, cel de-al doilea a intrat în grevă în luna mai și am crezut că vor extinde și la noi, dar nu au făcut-o... pentru că am intrat noi înșine în grevă chiar în săptămâna următoare.

Greva noastră a ajuns să dureze 37 de zile și aproape că nu am avut parte de presă, deoarece cealaltă grevă a acaparat toată acoperirea....Am obținut totuși o înțelegere mai bună - o mărire de salariu de 10% și 12 zile suplimentare de concediu medical pe an.

- CJ, California

Feral

Am ales acest cuvânt pentru că reprezintă modul în care m-am văzut pe mine însumi în ultimul an. Preocupându-mă mai puțin de presiunea societății, concentrându-mă mai mult pe intrarea în contact cu propriile mele sentimente și gânduri. Este vorba despre a refuza să te aliniezi mulțimii și de a te elibera să trăiești așa cum alegi și de a ignora influențele mainstream.

- Amber, Missouri

Sangfroid

Cuvântul meu al anului este sangfroid, care înseamnă să fii calm, calm și calm în situații stresante. Provine din francezul "sang-froid", care înseamnă literalmente "sânge rece". Înseamnă să fii de neîmpăcat. Este modul în care Elton John a descris-o pe Marilyn Monroe: "Aveai harul de a te menține în timp ce cei din jurul tău se târau".

Anul acesta ne confruntăm cu războiul și moartea în mai multe locuri. Avem o planetă care se prăbușește sub greutatea necivilizată a civilizației noastre. Mii dintre tinerii noștri adulți mor din cauza fentanilului, care este acum principala cauză de deces. Am fost dați înapoi de "progres". Ghețarii se topesc și astfel oceanele se ridică, în timp ce oamenii bogați zboară în spațiu. Dacă nu găsim sangfroidul anul acesta, nu-l vom găsi niciodată. În mijlocul provocărilor, tragediilor și nedreptăților, fie ca noi toți să stăm pe un sangfroid mare.

- Greg, Massachusetts

Fierce

Fierce este cuvântul meu pentru acest an. În el sunt înglobate atât de multe sentimente și cuvinte. (Fire, Free, rife, ire, ire, Eire, fie, fier) Ca să fii feroce, trebuie să "străbați prin frică", dar și să plângi prin ea. De asemenea, spui în interiorul vechiului cuvânt englezesc "fie" pe frică.

Politica și mass-media sunt "rife" de frică. Atât de mulți "lideri" nu au capacitatea de a fi feroce, pentru că asta înseamnă să stai singur la început. Ar putea însemna să-ți pierzi siguranța politică. Înseamnă să-ți asculți conștiința. Și înseamnă să-ți lași conștiința să fie "focul" care te face să mergi înainte, chiar și cu șanse "imposibile". Tocmai am trecut o problemă pentru drepturile femeilor, Problema 1, în Ohio, în fața unei opoziții masive. Acest lucru s-a întâmplat pentru că suntem feroce.

- Elise, Ohio

Adaptabilitate

Alegerea mea este adaptabilitatea, un cuvânt care a căpătat o nouă greutate în era inteligenței artificiale. Pe măsură ce am început să ne împărțim spațiile - fizice, digitale și cognitive - cu tehnologia avansată, adaptabilitatea este cea care ne-a ținut pe linia de plutire. Anul acesta a fost un prim-plan; privind în viitor, este clar că adaptabilitatea va deveni și mai esențială. Este vorba despre a rămâne agili pe măsură ce pășim într-un viitor în care schimbarea este singura constantă, iar AI este o parte din ce în ce mai mare a acestei schimbări.

- Duane, Michigan

Sursa: edition.cnn.com