Opinie: Ce m-a învățat pisica mea despre viața după Covidiu

Era un mic bulgăre de blană cu ochi sălbatici, cu dungi portocalii și albe de tigru și urechi mari și pline de viață, cu gura larg deschisă în mijlocul unui mieunat puternic. Mi s-a topit inima și am știut imediat că el este alesul. Le-am spus prietenilor că îl voi numi Nova, pentru că pentru mine arată ca o nouă stea luminoasă și strălucitoare. A fost dragoste la prima vedere.

Mă hotărâsem să salvez o pisică cu doar câteva zile mai devreme, iar voluntarul a fost de acord cu amabilitatea de a-l păstra pe Nova timp de aproximativ o săptămână, dându-mi timp să mă întorc acasă, să procur proviziile necesare pentru pisici și să îl iau.

Întotdeauna m-am considerat o persoană care se ocupă de câini și am mai crescut căței, dar aceasta ar fi fost prima mea incursiune cu o felină.

Nu știam că mă va aștepta o călătorie plină de peripeții și minunată. Când Nova a intrat în casa mea pentru prima dată într-o duminică seara din septembrie, trepidația lui a oglindit propria mea reticență de a înfrunta lumea în ultimii ani.

A căutat refugiu sub canapea, amintindu-mi de propria mea retragere în singurătate în timpul și după pandemia Covid-19. Obișnuiam să mă consider un fluture social, dar în ultimii ani am stat departe de tărâmurile cândva familiare ale sălilor de sport, restaurantelor și centrelor comerciale pline de viață.

Primirea unui companion cu blană a fost populară în timpul pandemiei. Pe măsură ce oamenii căutau consolare și companie în limitele caselor lor, adăposturile de animale din întreaga lume au înregistrat un aflux de adopții care a înduioșat. Sentimentul de incertitudine și de izolare i-a împins pe mulți spre ideea de a îmbrățișa un prieten cu patru picioare.

Cifrele au zugrăvit o imagine încurajatoare - adăposturile s-au golit, ratele de adopție au crescut vertiginos, iar familiile și-au găsit bucuria în prezența noilor membri blănoși descoperiți.

Cu toate acestea, pe măsură ce lumea se deschidea din nou, în mod timid, a apărut o tendință descurajantă. Mulți oameni, odată atrași de ideea de a deține un animal de companie în timpul liniștii din timpul închiderii, s-au trezit nepregătiți pentru angajamentul pe care îl presupune odată ce viața și-a recăpătat ritmul agitat. Un număr impresionant de animale de companie au fost returnate la adăposturi sau abandonate, deoarece stăpânii lor nu au fost în măsură să navigheze pe drumul de întoarcere la normalitate alături de prietenii lor blănoși.

Nu voi ști niciodată povestea de origine a lui Nova. Oare a fugit de la o familie iubitoare și a ajuns cumva pierdut în pădure? S-a născut în sălbăticie și a fost lăsat singur să se descurce singur când mama și frații săi fie au murit, fie l-au abandonat? S-a plictisit stăpânul său de mieunatul neîncetat și de energia haotică a lui Nova și l-a dat afară?

În timp ce scriam aceste rânduri, Nova mi-a trântit laptopul de pe canapea când m-am îndepărtat să iau un pahar cu apă. M-am simțit momentan frustrat când am auzit ultimul "BANG" puternic răsunând prin casă - în acest caz, sunetul laptopului meu lovindu-se de podeaua de lemn masiv. Dar ghiciți ce? Laptopul meu încă funcționează. Așa că iată-mă aici, încă scriind, cu un zâmbet exasperat pe față și cu recunoștință în inimă. E o mică tornadă. Și îl iubesc și mai mult pentru asta.

Mulți alții s-au plictisit de povara deținerii unui animal de companie când și-au reluat viața normală, dar cred că eu sunt excepția. Reluarea "vieții obișnuite" a fost exact atunci când am avut cea mai mare nevoie de compania lui Nova. Se pare că eram încă blocat în modul de izolare în timp ce restul planetei începea să își redeschidă ușile.

Ieșirea precaută a lui Nova din ascunzătoarea mea de sub canapea în acea primă zi a fost paralelă cu proprii mei pași timizi de revenire în lumea reală. Explorarea lui neînfricată a fiecărui colț al casei mele reflecta un curaj pe care tânjeam să-l imit. În frumoasa lui blană roșcată, am găsit un simbol al rezistenței îndrăznețe. În curiozitatea lui neobosită, un far al speranței.

Pisicile, la fel ca Nova, posedă o inteligență și o agilitate unice. Capacitatea lor de a se adapta la medii noi este remarcabilă. Incursiunile îndrăznețe ale lui Nova în teritorii neexplorate din jurul casei mele au fost un ecou al adaptabilității înnăscute a creaturilor feline. Natura sa jucăușă, împreună cu haosul ocazional al obiectelor răsturnate, m-a învățat frumusețea de a îmbrățișa imprevizibilitatea vieții.

Când m-am alăturat CNN, în urmă cu un deceniu, am îmbrățișat aventura. M-am mutat la Tokyo, fără să văd nimic, și am călătorit în zeci de țări în cadrul unor misiuni - de la Pyongyang, Coreea de Nord, la Havana, Cuba. Exploram mereu și învățam lecții valoroase din fiecare nouă experiență, fie că era înfricoșătoare sau fantastică.

Pandemia Covid-19 a schimbat totul pentru mine. Obișnuiam să mă simt neliniștită fiind singură acasă, tânjind mereu după următoarea călătorie mare. Dar faptul că am petrecut luni de zile închisă în carantină, în timp ce acopeream pandemia în regiunea Indo-Pacific, m-a învățat să savurez timpul petrecut singură, poate un pic prea mult.

Am început să mă bucur de singurătate și, de fapt, să tânjesc după ea. Activitățile sociale, care mă energizau, acum simțeam că îmi secătuiesc complet bateriile. Am petrecut ore lungi și zile, săptămâni și luni întregi singur. Sigur, mă simțeam singură, dar nu știam cum să mă eliberez de ea. Am încetat să mai postez despre viața mea personală pe rețelele de socializare. Am păstrat totul pentru mine și mi-am spus că preferam să fie așa.

Privind înapoi, mă mințeam pe mine însămi. Dar nu am vrut să mă schimb pentru că îmi era frică. Recunosc, am avut câteva momente foarte întunecate în care mi-am pus la îndoială locul meu în lume.

Când bate vântul, crea un urlet sinistru în casa mea, care mă făcea să mă simt și mai singură, mai ales în nopțile reci și în zilele gri și ploioase. Am început să umplu liniștea cu muzică. Am început să cumpăr plante pentru a insufla puțină viață în golul care mă înconjura. Dar, cumva, nu era suficient.

Acum, casa mea este plină de alte zgomote. Miauzele neîncetate ale lui Nova m-au inspirat să îmi redescopăr propria voce. Natura sa vocală a contrastat cu propria mea tăcere autoimpusă pe rețelele sociale. Eu vorbesc despre știri pentru a trăi, dar nu prea vorbeam în restul timpului.

Când mă întorceam acasă în fiecare zi la saluturile entuziaste și zgomotoase ale lui Nova, am redescoperit puterea comunicării și a împărtășirii dincolo de limitele actualizărilor legate de muncă. Am legat prietenii și colegii, râzând în timp ce împărtășeam povești despre pisicile noastre nebune. "Este doar o fază, este un pisoi, va trece peste asta", îmi spuneau adesea. O parte din mine speră că va rămâne tânăr și neastâmpărat pentru totdeauna, cu dezordine cu tot.

Felinele ca Nova posedă o capacitate remarcabilă de companie și înțelegere. El a servit drept catalizator pentru ieșirea mea treptată din îndoiala de sine și din izolare. Slujba mea de corespondent CNN devenise un văl în spatele căruia îmi ascundeam luptele mele mai profunde. Nova, însă, mi-a demontat barierele autoimpuse, încurajându-mă să îmbrățișez viața dincolo de titluri și realizări.

Asociația Americană de Psihiatrie a realizat un sondaj care a dezvăluit că 86% dintre proprietarii de animale de companie consideră că animalele lor au un impact pozitiv asupra sănătății lor mintale, citând beneficii precum reducerea stresului, compania și dragostea necondiționată. Proprietarii de câini și de pisici atestă în egală măsură aceste beneficii - deși proprietarii de pisici evidențiază mai mult compania, în timp ce proprietarii de câini menționează creșterea activității fizice. În cazul meu, le-am experimentat pe amândouă.

În existența sa vârtejată, Nova mă învață în fiecare zi lecții neprețuite. Pisicuța mea adorabilă, iubitoare și gălăgioasă simbolizează procesul de reconstrucție prin care am trecut. Ca și cum aș face ordine după haosul său jucăuș, am învățat să adun fragmentele împrăștiate ale vieții mele și să le așez în configurații mai solide și mai semnificative.

În cele din urmă, Nova a fost mai mult decât o pisică de salvare găsită singură în pădure; a fost un catalizator pentru transformarea mea personală. Existența sa plină de viață a însuflețit lumea mea, insuflându-i un nou entuziasm și o nouă capacitate de rezistență.

Nova, cu curajul său de neclintit și spiritul său indomptabil, a devenit întruchiparea vieții pentru care m-am rugat cândva - pe care o trăiesc acum. Cadrul său micuț pare să poarte o înțelepciune imensă, lecții care mi-au remodelat existența.

Prin ochii lui, am învățat că provocările vieții nu sunt obstacole - ci oportunități de creștere și reinventare.

