Opinie: Ce contribuabili au prezis corect anul 2023?

Dar înainte de a vedea ce cred ei că ne așteaptă pentru 2024, să aruncăm o privire la ceea ce au prezis pentru 2023.

Când a fost vorba de a prezice ce seriale TV vor obține cele mai importante premii în acest an, colaboratorii noștri s-au luptat - și rău de tot. Doar doi, Elliot Williams și Jeff Yang, au prezis corect că Emmy pentru cea mai bună dramă va merge la "Succession". Și niciunul dintre oracolele noastre nu a ghicit că "Ted Lasso" va fi desemnat cea mai bună comedie.

Puterea de predicție a luiYangs-a dovedit a fi bună și în cazul filmelor. El și alți trei colaboratori - Laura Coates, Dean Obeidallah și Sara Stewart - au presupus corect că "Everything Everywhere All at Once" va obține Oscarul pentru cel mai bun film.

Meteorologii noștri s-au luptat, de asemenea, să prezică anul în sport. Nici măcar un singur colaborator nu a ghicit că Texas Rangers va câștiga World Series și doar doi - Paul Callan și Coates - au avut dreptate când au ales ca echipa Kansas City Chiefs să câștige Super Bowl.

În schimb, în domeniul politicii, colaboratorii noștri au strălucit. Aproape toți au prevăzut că președintele Joe Biden va conduce în sondaje drept candidatul democrat la alegerile prezidențiale din 2024. În ceea ce privește principalul concurent republican, colaboratorii au fost împărțiți între fostul președinte Donald Trump și guvernatorul Floridei, Ron DeSantis. Printre cei care au prezis, pe bună dreptate, că Trump și Biden vor fi în fruntea sondajelor s-au numărat Jill Filipovic și Frida Ghitis, care au ghicit amândouă că anul 2024 va semăna foarte mult cu 2020.

2020 déjà vu

Filipovic și Ghitis au avut dreptate. Și acum, când intrăm într-un an electoral, ele sunt în continuare de acord în ceea ce privește predicțiile lor prezidențiale: Biden va câștiga alegerile din 2024. A spus Ghitis: "Între Trump și Biden, democrații neexcitați vor fi convinși că Biden este incomensurabil mai bun decât alternativa".

Nu sunt singurii care cred asta. Toți colaboratorii noștri, cu excepția a patru, prevăd că Biden va fi reales președinte. Dintre cei patru care s-au desprins de pluton, Joey Jackson o vede pe Nikki Haley câștigând în fața alegătorilor, în timp ce Alice Stewart și SE Cupp cred că Trump va mai vedea încă o zi în Biroul Oval. Holly Thomas, de asemenea, pariază că Trump va fi ales președinte, deși a precizat că presupunerea sa este "Prezisă în spiritul de a împacheta o umbrelă pentru a se asigura că nu plouă".

Cu toate acestea, a existat mult mai puțin acord între contributori cu privire la partidul care va controla fiecare cameră a Congresului după alegerile din 2024. În timp ce o serie de oracolele noastre cred că fiecare partid va controla o cameră, o mână de persoane ghicesc că democrații le vor controla pe amândouă. Doar doi - Allison Hope și Yang - prezic că republicanii vor câștiga o majoritate de locuri atât în Cameră, cât și în Senat.

Întrebarea despre cine va locui la Casa Albă va avea un impact mult dincolo de granițele noastre, a argumentatGhitis, în timp ce privea în perspectivă la riscurile geopolitice cu care se va confrunta lumea în 2024. "Răspunsul va avea repercusiuni grave în întreaga lume. O a doua președinție Trump ar fi aproape sigur mai extremă pe mai multe fronturi. ... Dacă Biden este reales, șansele de a restabili stabilitatea globală sunt mult mai mari."

Un premiu pentru pace în Orientul Mijlociu?

În acest an, întrebarea cine va câștiga râvnitul Premiu Nobel pentru Pace a fost o provocare pentru colaboratorii noștri. Unii prezic că premiul va fi acordat unui lider în domeniul climei - Nemonte Nenquimo, crede Filipovic, în timp ce Sara Stewart "Încurajează ca acesta să fie anul Gretei Thunberg!".

Ghitis și Alice Stewartcredcă, după mai bine de un an și jumătate de conducere curajoasă în timpul războiului din Ucraina, președintele Volodymyr Zelensky va primi premiul. Don Lincoln prognozează, în schimb, că acesta va merge la liderul opoziției ruse încarcerat Alexei Navalny.

Dar cea mai răspândită presupunere printre înțelepții noștri este cineva implicat în efortul de a aduce pacea în Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, cine este această persoană, pronosticatorii noștri nu se pot pune de acord asupra persoanei respective. Cupp și Gene Seymour cred că va fi vorba de negociatorii din Qatar în afacerea cu ostatici israelieni. Megan Ranney, pe de altă parte, îl prezice pe șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite, având în vedere rolul țării sale în Acordurile Abraham. Hope crede că va fi vorba de liderul opoziției israeliene Benny Gantz. Între timp, Thomas nu are niciun nume de oferit, dar susține că învingătorul va fi "Cel care va reuși să medieze o încetare a focului de durată în războiul dintre Israel și Hamas".

Pacea în Orientul Mijlociu va continua să fie în centrul atenției în noul an. Oricine va reuși să pună capăt conflictului, "sper că o va face, rapid", a spus Ranney.

Un joc de ruletă a inflației

Dacă ceva a făcut capete să se învârtă în 2023, acela a fost economia. Anul a fost marcat de rate ale dobânzilor care au urcat din ce în ce mai mult, în timp ce Rezerva Federală încerca să domolească inflația. Mulți economiști s-au temut că o recesiune era iminentă și cu toții am așteptat cu sufletul la gură să vedem dacă Fed ar putea îndrepta nava fără o recesiune economică majoră.

Spre bucuria multor investitori, inflația s-a răcit, economia a evitat o recesiune, iar piața bursieră este în plină ascensiune. Dar întrebarea legată de direcția pe care o va lua inflația anul viitor rămâne deschisă. Unii dintre cei mai optimiști oracole ai noștri cred că rata medie a inflației va fi mai mică anul viitor. Ghitis crede că "Fed va ucide balaurul inflației. Inflația va scădea la 2,6%". Hope, Jackson și Ranney prognozează o scădere și mai mică, la 2,5%. Pentru Seymour, să ghicească rata inflației este ca și cum ar aruncați săgeți pe o tablă de darts. "Umm... 3? Nu, 7... Nu, 5... Nu... 2, răspunsul final!!!", a spus el, ajungând în cele din urmă la cea mai mică predicție a grupului.

Alții sunt mai puțin încrezători că rata inflației va scădea. Filipovic prezice o rată medie a inflației de 4,0%, în timp ce Roxanne Jones crede că aceasta "va oscila în jurul valorii de 4,5%".

Bineînțeles, consumatorii nu sunt singurii care trebuie să se îngrijoreze de inflație. Pe măsură ce campania prezidențială din 2024 s-a intensificat în acest an, Lanhee Chen, cercetător la Hoover Institution, a subliniat că mesajele lui Biden în legătură cu inflația ar putea fi esențiale pentru a câștiga electoratul. "(Trucul) pentru Biden este de a sublinia realizările sale, fără a părea că declară prematur că bătăliile împotriva inflației și a recesiunii au fost câștigate", a scris el în iulie.

Puțin optimism în ceea ce privește răscumpărarea Vulturilor

Deși colaboratorii noștri sunt experți în politică, cultură și afaceri mondiale, ei sunt, de asemenea, pasionați de echipele lor sportive.

Cea mai populară alegere a lor pentru a câștiga World Series în acest an este echipa din orașul natal al lui Alice Stewart, Atlanta Braves, cu Mets și Yankees la egalitate pe locul doi. Thomas este optimist în privința echipei Mets, în timp ce Yang mizează pe Yankees "din pură loialitate perversă".

În ceea ce privește fotbalul, favorita pronosticatorilor noștri pentru câștigarea Super Bowl este aceeași echipă pe care au prezis-o și anul trecut: Philadelphia Eagles. Cupp, Jones, Alice Stewart, Sara Stewart, Thomas și Yang au fost cu toții optimiști cu privire la perspectivele celor de la Eagles în decembrie anul trecut, în mare parte datorită promisiunilor fundașului lor Jalen Hurts. Anul acesta, Sara Stewart este singura din acest grup care este dispusă să parieze pentru a doua oară pe Eagles. Eagles a câștigat în continuare majoritatea pronosticurilor, în mare parte datorită sprijinului contributorilor care nu au ghicit că vor câștiga anul trecut. Aceasta demonstrează că oracolele noastre nu uită repede o predicție greșită.

Cupp și Alice Stewart cred acum că Kansas City Chiefs vor ieși victorioși pentru al doilea an la rând, în timp ce Jones și Yang mizează pe San Francisco 49ers. În ceea ce privește presupunerea lui Thomas: "Miami Dolphins. Au fost atât de consecvenți, iar Eagles au dat-o în bară anul trecut".

Dintre întrebările sportive, există cel mai mare consens în privința echipei care va aduce acasă cele mai multe medalii de aur la Jocurile Olimpice de vară din 2024 de la Paris. Toți cei care au contribuit, cu excepția a doi, aleg echipa SUA; Kent Sepkowitz și Seymour sunt aberanți, ambii ghicind China. Cât despre atletul care va câștiga cele mai multe medalii de aur? O majoritate crede că Simone Biles va avea un alt an remarcabil.

'Tocmai am făcut o seară de televiziune bună...'

... a spus Roman Roy, referindu-se la ATN, rețeaua de știri fictivă care stă la baza serialului "Succesiunea".

Dar oracolele noastre ar fi de acord, în marea lor majoritate, că, în viața reală, fiecare noapte petrecută în fața serialului de succes de la HBO a fost o noapte de televiziune bună. De fapt, aproape toți colaboratorii noștri sunt încrezători că "Succession" va câștiga premiul Emmy pentru cea mai bună dramă. Cei care au ieșit din comun, Jackson și Obeidallah, cred că cea mai bună dramă va merge la "White Lotus" de la HBO și, respectiv, la "The Crown" de la Netflix. (CNN și HBO sunt ambele deținute de Warner Bros. Discovery).

Multe emisiuni TV ating apogeul în primul sezon. "Succession", însă, pare să se îmbunătățească odată cu trecerea timpului, lăsând fanii să deplângă încheierea sa. "A încheia "Succession" într-un moment în care fiecare episod este mai bun decât ultimul pare o mișcare îndrăzneață", a remarcat scriitorul Ani Bundel înainte de finalul din mai. Odată cu finalul puternic al serialului, "lumii televiziunii i se reamintește încă o dată că una dintre caracteristicile unui serial cu adevărat grozav este să știi când să te retragi".

"Ted Lasso" este favoritul colaboratorilor pentru cea mai bună comedie. Cu toate acestea, Yang crede că acesta va fi anul în care "Ursul" va primi Emmy-ul. El a susținut "The Bear" și anul trecut, deși a pus sub semnul întrebării categoria la care a fost nominalizat. "Este o comedie sau o dramă?".

Oare "Oppenheimer" va fi "Kenough"?

Pe tărâmul filmelor, cei mai mulți ochi sunt ațintiți asupra duo-ului din ziua de deschidere care a făcut să vorbească întreaga țară. Aproximativ jumătate dintre pronosticatorii noștri cred că "Oppenheimer" va fi premiat pentru cel mai bun film, dar mulți au dat un semn de întrebare pentru "Barbie". După cum a spus Seymour , premiul Oscar va merge la "'Oppenheimer', dacă va fi o afacere ca de obicei. ("Barbie", dacă nu este așa.)"

Cele două filme au oferit hrană pentru mai mult decât pentru speculațiile legate de Oscar; când au avut premiera, au inspirat o mulțime de articole de reflecție. SaraStewartshared: "Frumusețea lui Barbie este că ea poate fi orice . .. Tocmai de aceea ea încă rezonează cu copiii și de aceea generații de adulți urmăresc trailerele pentru filmul lui Gerwig cu o încântare nealterată." ("Barbie" a fost distribuit de Warner Bros. care este deținut de compania mamă a CNN).

Singurul alt film despre care colaboratorii noștri cred că are șanse la Oscar este "Killers of the Flower Moon". Cele două minți științifice ale grupului, Lincoln și Sepkowitz, se numără printre cei care prezic că capodopera lui Martin Scorsese va câștiga premiul.

Este lumea lui Taylor Swift și noi doar trăim în ea

Nicio celebritate nu ne-a captat atenția colectivă în acest an ca Taylor Swift. Vedeta pop a vândut stadioane întregi în porțiunea americană a turneului The Eras Tour; a lansat două albume, inclusiv Speak Now (Taylor's Version), care a ajuns pe primul loc în topul Billboard 200 și a făcut-o pe Swift femeia cu cele mai multe albume No. 1; a stabilit recordul pentru cel mai mare încasări la nivel național într-un weekend de deschidere a unui film de concert; și a fost desemnată persoana anului de către revista TIME. Oh, și a devenit miliardară.

Dar influența lui Swift s-a extins dincolo de industria muzicală. Impactul economic estimat al turneului The Eras Tour a fost de 5 miliarde de dolari, potrivit companiei de cercetare QuestionPro. După cum a subliniat Yang , "Nimeni nu face capitalism ca Taylor Swift".

Prin urmare, nu ar trebui să fie o surpriză faptul că majoritatea pronosticatorilor noștri pariază că albumul ei "Midnights" va câștiga premiul Grammy pentru albumul anului. "Acesta este momentul ei, hai să i-l rotunjim", a spus Filipovic. Potrivit lui Obeidallah, "Chiar dacă nu câștigă Grammy-ul, a câștigat deja 2023 și 2024!".

Cu toate acestea,Ranney a luptat împotriva impulsului de a miza pe Swift pentru Grammy, spunând: "O ador pe T Swift, dar albumul "SOS" al lui SZA merită această victorie".

'Va fi pentru totdeauna, sau se va prăbuși în flăcări'

Anul lui Swift a fost remarcabil pentru încă un motiv: A început să se întâlnească cu Travis Kelce, fundașul echipei Kansas City Chiefs. Spre deosebire de relația ei celebră și secretă cu fostul ei iubit, Joe Alwyn, Swift și Kelce nu s-au ferit de lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, jurnalistul Frankie de la Cretaz a subliniat că "Avalanșa de podcasturi, postări pe rețelele de socializare și referiri în timpul meciurilor la o potențială relație între cântăreață și tight end - înainte de a exista vreo încurajare sau confirmare din partea ei - pare să nu respecte deloc dorințele și limitele ei".

Cu toate acestea,Filipovic a văzut ceva revigorant în dinamica cuplului. "Într-un moment în care se simte ceea ce pare a fi un vârf al nesiguranței masculine, relația Taylor-Travis este un model util: doi adulți ambițioși, ambii excelenți în ceea ce fac, dar jumătatea feminină a cuplului este atât mai de succes, cât și cea care câștigă mai mult, cu o marjă uriașă - iar jumătatea masculină pare să fie total de acord cu asta."

Jackson și Obeidallah sunt cei mai optimiști în ceea ce privește viitorul Swelce. (Sau este Traylor? Sau Tayvis?) Ei cred că până la sfârșitul anului 2024, cuplul va fi căsătorit. Ranney și Alice Stewart prezic, de asemenea, că cuplul va fi încă în viață, dar își acoperă pariurile. Ei cred că se anunță o logodnă rapidă . În rândul celorlalți colaboratori, consensul este că Swift și Kelce nu vor rezista. După cum a spus Ghitis: "Ne vom plictisi de ea așa cum se va plictisi ea de el? Nu. Oamenii vor fi în continuare obsedați de Taylor, iar Travis va deveni hrană pentru un alt cântec de despărțire".

Indiferent de ceea ce cred prognosticatorii noștri neînfricați că va fi statutul lui Swift și al lui Kelce, un lucru pare sigur: așa cum a prezentat Jane Carr în buletinul nostru informativ despre anul cultural de la începutul acestei luni, dragostea noastră pentru muzică, sport și relațiile dintre vedetele noastre preferate a fost un aspect definitoriu pentru 2023. Aceleași lucruri ne vor aduce cu siguranță împreună în anul care urmează.

