Elena Sheppard

Opinie: Bărbații ar trebui să fie examinați și ei pentru depresia postnatală

Am completat formularul - răspunzând la solicitări precum "Am fost atât de nefericită încât am avut dificultăți în a dormi" și am fost ușurată când am putut bifa căsuța pentru "Nu, deloc" în loc de "Da, de cele mai multe ori". În următoarele șase luni, la fiecare consultație la pediatru pentru fiii mei și la fiecare consultație postpartum pentru mine, mi s-a dat același chestionar de completat - depresia postpartum este posibilă până la un an după naștere.

Soțul meu, care, da, nu a fost niciodată însărcinat, dar a avut și el o lovitură de responsabilitate nouă și existențială adunată în viața lui odată cu sosirea fiilor noștri, nu a fost întrebat la niciuna dintre programările noastre despre starea lui mentală - și ar fi trebuit neapărat să fie. Mulți medici înțeleg deja că sănătatea mintală a părinților este un factor important pentru sănătatea copilului - de aceea am fost examinată atât de pediatrul fiilor noștri, cât și de propriul meu medic.

Toți noii părinți ar trebui să fie supuși unui screening pentru depresie, deoarece sănătatea întregii familii depinde de aceasta.

Depresia postpartum afectează 1 din 7 femei în perioada postpartum. Aceasta poate fi severă și debilitantă, limitând capacitatea femeii de a avea grijă de copilul ei și de ea însăși. Este încurajat, dar nu obligatoriu, ca medicii să depisteze depresia la femeile aflate în postpartum - mai puțin de 50% dintre proaspetele mame din Statele Unite fac acest lucru în mod obișnuit. În cazul în care femeile suferă de depresie postpartum, există un tratament foarte eficient, dar înainte ca tratamentul să fie posibil, este esențial să fie pus un diagnostic.

Se estimează că jumătate dintre femeile postpartum care suferă cu sănătatea lor mintală nu primesc tratament, iar afecțiunile de sănătate mintală reprezintă una dintre principalele cauze ale mortalității materne în SUA. Depistarea depresiei postpartum este un mic lucru pe care îl putem face pentru a ajuta proaspetele mămici.

Când vine vorba de tați, depresia postpartum la bărbați este mult mai puțin discutată - iar acest lucru trebuie să se schimbe urgent. Cercetările indică faptul că depresia postpartum paternă afectează între 8% și 10% dintre noii tați.

Factorii de risc pot include programe de somn perturbate, schimbările hormonale la care sunt supuși bărbații după ce primesc un nou copil, ca să nu mai vorbim de schimbările de viață și de stresul financiar, emoțional și social pe care îl aduce un nou copil. Bineînțeles, există și considerente biologice, iar bărbații sunt mai vulnerabili dacă au un istoric de depresie (același lucru este valabil și pentru femei). Adevărul este că depresia postpartum paternă este frecventă - dar nu auzisem niciodată de ea până când soțul meu a fost afectat.

În primele săptămâni de viață ale gemenilor noștri, soțul meu a fost exact părintele pe care știam că va fi: iubitor, blând, amabil. Și apoi, brusc, nu mai era. Era distras, uituc, distant, iute la mânie. Am pus totul pe seama epuizării, până când nu am mai putut.

A început să aibă temeri și gânduri care nu aveau sens: Copiii conspirau împotriva lui; a mărturisit că se uita la ei și nu simțea nimic. Își pierdea orice rațiune atunci când plângeau și se închidea, incapabil să ajute. Cu doi nou-născuți, nu aveam lățimea de bandă necesară pentru a-l ajuta eu însămi și, în schimb, am preluat partea lui de sarcină de îngrijire a copiilor. A fost stresant și dureros pentru amândoi și sunt sigură că și copiii noștri au simțit asta.

"Pentru mult timp, am crezut că depresia postpartum era legată doar de hormoni. Acum știm că hormonii sunt o parte din ea, dar există o serie de alte variabile care contribuie la ea", mi-a spus Karen Kleiman, fondator și director executiv al Postpartum Stress Center. Centrul lucrează cu pacienți perinatali din 1988. A adăugat Kleiman: "Știm că mamele adoptive suferă de depresie postpartum, iar acum știm că și bărbații care nu nasc pot suferi depresie clinică în toată regula".

Încă mă simt norocoasă că soțul meu făcea deja terapie în momentul în care a devenit tată și că terapeutul său a diagnosticat rapid ce era în neregulă și a putut să-i ofere ajutorul medical de care avea nevoie. Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi fost deja în tratament, sau cât timp ar fi suferit și, prin urmare, noi, ca familie, am fi suferit. În câteva săptămâni de la începerea tratamentului medicamentos și continuarea terapiei, era din nou el însuși. Problema fusese clinică și tratabilă, dar diagnosticul era esențial.

Un studiu recent efectuat pe un eșantion mic de tați nou-născuți a concluzionat că depistarea bărbaților pentru depresia postnatală ar avea beneficii semnificative atât pentru bărbați, cât și pentru familiile lor. Studiul a constatat, de asemenea, că bărbații pot fi mai rezistenți la serviciile de sănătate mintală, dar că primirea acestora, dacă este necesar, poate face întreaga familie mult mai fericită și mai sănătoasă.

Șaisprezece studii realizate între 2002 și 2021 au evidențiat importanța tratării depresiei paterne, indicând faptul că o abordare a tratamentului centrată pe familie este esențială. în mod istoric, depresia maternă a fost considerată primară pentru rezultatele copilului, dar aceste studii arată impactul sănătății mintale a tatălui și asupra copilului. O depresie netratată a tatălui poate pune în pericol sănătatea mintală a copilului.

După ce soțul meu a fost diagnosticat, am încercat să fim deschiși cu privire la experiența noastră, dar mulți oameni cărora le-am spus și-au dat ochii peste cap sau au râs. Am fost întrebată de mai multe ori dacă încerca doar să se sustragă de la responsabilitățile sale de părinte sau dacă chiar "avea dreptul" să sufere de depresie postnatală - ca și cum ar fi avut de ales.

Aceste reacții au fost supărătoare și arată cât de mult trebuie să se facă pentru a destigmatiza această problemă și pentru a-i ajuta pe numeroșii oameni care suferă de ea. "Ei sunt ignorați de comunitatea medicală", a spus Kleiman despre noii tați care se confruntă cu probleme de sănătate mintală, remarcând în special pe cei mulți care intră în viața de părinte deja cu depresie netratată. "Ambii părinți ar trebui să fie examinați după nașterea copilului", a insistat ea.

În 2022, anul în care s-au născut fiii mei, Centrele pentru controlul și prevenirea bolilor din SUA au înregistrat 3.661.220 de nașteri în Statele Unite. Pentru a face un calcul brut, dacă 10% dintre noii tați se confruntă cu depresia postnatală, asta ar însemna 366.122 de bărbați. Acesta este un număr șocant de oameni care ar putea fi afectați de ceva care nu este depistat sau care, mai rău, este mult prea des considerat o scuză, o eschivă sau chiar o glumă.

Facem atât de puțin pentru noii părinți în această țară: Depistarea fiecărui nou părinte pentru depresia postpartum - indiferent cine a născut - este un mic pas pe care îl putem face pentru a ajuta familiile să fie cele mai sănătoase versiuni ale lor.

Sursa: edition.cnn.com