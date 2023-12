Opinie: Am criticat războiul din Gaza. Apoi am fost concediat de la postul de Moș Crăciun

Nota editorului :Ken Dorph este un consultant internațional pensionat care locuiește în Sag Harbor, New York. Opiniile exprimate în acest comentariu îi aparțin. Citiți mai multe opinii la CNN.

Ken Dorph

Îmi plăcea să fiu Moș Crăciun și mi s-a spus că sunt un talent înnăscut. Adoram să stau de vorbă cu micuții și am locuit pe deplin în acest rol. Întotdeauna le spuneam că Moșul își dădea seama că sunt o fată sau un băiat foarte cuminte. Am încercat să fiu Moș Crăciun pentru toată lumea. Atunci când spiridușii mi-au adus-o pe fiica tânără a rabinului local, i-am spus că Moșul îi iubește pe toți. Am avut o discuție încântătoare. Ochii părinților guatemalezi se deschideau când vorbeam în spaniolă. Cei mici, însă, nu au sărit nici o secundă: Claro, Moș Crăciun vorbește spaniola. Nu ai văzut "Miracol pe strada 34"?

Ziarul local a făcut un interviu minunat cu mine în rolul lui Moș Crăciun, reporterii punând întrebări prostești, cum ar fi dacă Moș Crăciun s-a întâlnit vreodată cu Krampus și care sunt prăjiturile preferate ale lui Moș Crăciun. Camera de Comerț din Sag Harbor m-a angajat mai târziu să fiu și eu Moș Nicolae al lor. Moș Crăciun al Camerei zboară în Village, sunând clopoțelul de pe mașina de pompieri înainte de a se întâlni cu copiii la moara de vânt.

Sfântul Nicolae original, care și-a lăsat numele Moșului nostru prin intermediul olandezului Sinterklaas, a trăit în Turcia de astăzi. În culturile occidentale, propriul nostru Moș Crăciun a luat acea sămânță și a amestecat-o cu tradițiile nordice, inclusiv cu conceptul de Yule.

În anii 1930, artistul de origine suedeză Haddon Sundblom a folosit chipul său foarte scandinav ca model pentru faimoasele reclame Coca Cola, cimentându-i aspectul. Desigur, în zilele noastre, Moș Crăciun ar putea fi negru, transsexual sau chinez, dar această imagine este încă cea care îi privește pe copii din cărțile lor. Moș Crăciun este special, un magician bunic amabil și bunicuț care răspunde viselor copiilor. De aceea mi-a plăcut atât de mult să locuiesc în acest personaj.

Dar spiritul lui Moș Crăciun îmi vorbește din alte motive, care au legătură cu propria mea călătorie de descoperire și de sensibilizare interculturală. Timp de decenii, m-am aflat într-o poziție neobișnuită. Pe de o parte, sunt atașat emoțional de cultura evreiască și simpatizez profund cu dorința de a avea un stat evreiesc. Am crescut într-un proiect de locuințe din Brooklyn, care era în majoritate covârșitoare evreiesc ashkenazi. Eram un goy Shabbos și cunoșteam vecini care aveau tatuaje din lagăre. Am mers la liceul Stuyvesant și apoi la Universitatea de Stat din New York, la Binghamton, ambele cu o populație importantă de studenți evrei. Cultura evreiască a fost și, în multe privințe, rămâne una cu care simt o legătură emoțională.

Apoi, la 19 ani, am plecat în Maroc. Călătoria a făcut parte dintr-un an de juniorat în străinătate care mi-a schimbat viața. Am sfârșit prin a petrece ani de zile în lumea arabă, mai întâi ca student, apoi ca profesionist. Vorbesc fluent araba și am lucrat în tot Orientul Mijlociu, inclusiv am făcut parte din echipe de reparații în națiuni distruse de armele americane, inclusiv în Irak, Yemen, Siria, teritoriile palestiniene și Libia.

În Orientul Mijlociu, am dezvoltat legături profunde și durabile cu oamenii din lumea arabă. Și, având în vedere experiența mea în regiune, mi se cere adesea să vorbesc despre aceasta. După oribilul atac al Hamas și răspunsul devastator al Israelului, mai mulți prieteni și vecini m-au întrebat ce cred. La 28 octombrie, am ținut o conferință la o biserică locală din Sag Harbor, intitulată "Palestina / Israel: Ce se întâmplă?", în fața unei săli pline. Reacția a fost covârșitor de pozitivă.

Aproximativ o lună mai târziu, am fost invitat să particip la o prelegere la sinagoga locală - de data aceasta în calitate de membru al publicului - pe tema "Răspunsul la întrebările dificile" despre Israel. Având în vedere titlul intrigant, am perceput invitația ca pe o ramură de măslin. Am crezut, poate în mod narcisist, că am fost invitat în mod special pentru expertiza mea unică în Orientul Mijlociu.

Nu puteam să mă înșel mai mult. Discuția părea mai degrabă menită să ofere instrucțiuni despre cum să deviezi întrebările dificile care pun în discuție guvernul lui Benjamin Netanyahu și violența acestuia împotriva palestinienilor, decât să informeze. M-am confruntat cu vorbitorul pentru a contracara ceea ce am considerat a fi inexactități în prezentare și, după ce aceasta s-a încheiat, i-am împărtășit cât de dezamăgitor mi s-a părut. Discuția nu a fost utilă și a sunat pentru urechile mele ca o sesiune de propagandă.

Am subliniat că nu a abordat nici pe departe "întrebările dificile" necesare pentru a contribui la instaurarea păcii în regiune. Prezentarea a părut o ocazie ratată de a purta o discuție reală, într-un moment în care mii de palestinieni erau uciși de armele americane.

Câteva zile mai târziu, am primit un e-mail de la Camera de Comerț din Sag Harbor în care eram informat că trebuia să predau costumul roșu cu blănuri, cureaua neagră largă și clopoțeii: Am fost considerat prea deschis pentru a fi Moș Crăciun. Am fost devastat. Nu numai că eram trist pentru că pierdusem șansa de a mă plimba prin sat cu camionul de pompieri în toată gloria mea veselă, dar mă simțeam lovit în bolul meu de jeleu pentru că mă exprimasem într-o altă viață, ca un alt personaj.

[Nota redacției: Comitetul executiv al Camerei de Comerț din Sag Harbor a precizat într-o declarație că lui Dorph i s-a cerut să se retragă după ce a postat o "postare pe rețelele de socializare ale Camerei cu aspect oficial" în care se prezenta în rolul lui Moș Crăciun fără aprobarea grupului și din cauza acțiunilor sale recente în forumuri publice. Camera asubliniat "istoriasa îndelungată de găzduire a unei întâlniri foarte simple cu Moș Crăciun, lipsită în mod inerent de orice controversă prin anonimatul Moșului"].

Un prieten jurnalist a contactat New York Times, iar un reporter m-a contactat pe mine. După o perioadă de agonie - la urma urmei, acesta este un oraș mic - am decis că trebuie să împărtășesc ceea ce s-a întâmplat. Ziarul a publicat povestea, care a fost preluată la nivel mondial. Mă bucur să spun că, de când a apărut povestea, am fost invitat să fiu Moș Crăciun peste tot în Statele Unite și nu numai.

Deloc surprinzător, această controversă a amplificat dezbaterea despre cum și dacă putem vorbi despre Israel și despre poporul palestinian fără să fim pedepsiți. Sper cu ardoare că răutatea pe care a stârnit-o la nivel local se va transforma în bunăvoință.

Cred cu tărie, din activitatea mea în cabinetul meu de consultanță - afacerea condusă de cel care nu este Moș Crăciun - că, cu cât avem mai multe discuții deschise și informate, cu atât mai multe șanse avem de a ajunge la cele mai bune soluții. Sper că acest lucru este valabil chiar și în cazul presupusului Orient Mijlociu dificil de rezolvat.

Relația tragică dintre israelieni și palestinieni nu este un uragan sau un cutremur. Este o problemă creată de oameni și poate avea soluții create de oameni. Într-adevăr, noi, oamenii, suntem singurii care o pot rezolva.

