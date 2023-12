Openul Franței: Continuă seceta de acasă, Monfils și Paire sunt eliminați

Dar țara încă așteaptă să se desprindă, deoarece ultimele două speranțe ale țării au fost eliminate la Openul Franței într-o zi care a început cu promisiuni pentru Les Bleus.

Acest lucru înseamnă că Yannick Noah rămâne ultimul francez care a câștigat un turneu major, reușind performanța pe zgura roșie de la Roland Garros în 1983. El ar putea deține distincția pentru încă câțiva ani, deoarece pare să se prefigureze o perioadă de tranziție.

După ce Benoit Paire a căzut într-un concurs palpitant de cinci seturi împotriva maratonistului Kei Nishikori 6-2 6-7 (8) 6-2 6-7 (8) 7-5, Gael Monfils a plecat într-o manieră mult mai domoală împotriva finalistului de anul trecut Dominic Thiem 6-4 6-4 6-2.

Localnicii de pe terenul Philippe Chatrier își doreau cu disperare o victorie a lui Monfils, dar chiar și ei au trebuit să aplaude când austriacul a reușit una dintre loviturile turneului, un tweener câștigător în setul al treilea, de pe linia de fund, cu spatele la fileu.

"Un mare punct culminant

"A fost singura alegere pe care am avut-o", a spus Thiem. "Eram atât de departe de minge și nu puteam să joc altfel. Și dacă mingea aia intră înăuntru este întotdeauna un mare punct culminant".

Rafael Nadal este jucătorul care face de obicei istorie la Roland Garros, având în vedere cele 11 titluri ale sale, dar rivalul Novak Djokovic și-a trecut și el numele în cartea recordurilor când a trecut de Jan-Lennard Struff cu 6-3 6-2 6-2 6-2.

Sârbul Djokovic, nr. 1 mondial - care îl așteaptă pe Alexander Zverev în sferturile de finală - a devenit primul om care a ajuns în 10 sferturi de finală consecutive la Roland Garros. Nadal l-ar fi egalat probabil dacă nu ar fi fost nevoit să se retragă în turul al treilea în 2016 cu o accidentare la încheietura mâinii.

Într-o altă etapă importantă, Amanda Anisimova, în vârstă de 17 ani, a devenit cea mai tânără jucătoare care a ajuns în sferturi de finală la Roland Garros de la Martina Hingis în 1998, după ce a trecut de jucătoarea spaniolă venită din calificări Aliona Bolsova cu 6-3 6-0.

Urmează campioana în exercițiu Simona Halep, care a avansat într-un mod similar, 6-1 6-0 în 45 de minute în fața campioanei de juniori de la Wimbledon, Iga Swiatek, în vârstă de 18 ani.

Showmanul Monfils a recunoscut că a devenit mai concentrat spre ultimele etape ale carierei sale, realizând că la 32 de ani timpul este într-adevăr pe sfârșite.

Și, lucru neobișnuit pentru el la un Grand Slam, nu a cedat niciun set în cele trei tururi. A rămas multă energie în ajunul mult așteptatei confruntări cu Thiem.

Avantaj timpuriu

Cu toate acestea, Thiem a preluat un avantaj impunător de 5-1 în aproximativ 20 de minute, iar un Monfils zdruncinat nu și-a mai revenit cu adevărat.

Poate că faptul că Monfils se afla în urma lui Thiem cu 4-0 în duelurile lor directe a contribuit la începutul ezitant al francezului.

"Într-adevăr, nu am început bine meciul. Nu am nicio explicație", a spus Monfils. "Am avut două duble greșeli în primul game. Am făcut multe greșeli, multe erori foarte rapide. Am vrut să fiu agresiv, dar poate prea agresiv".

Avantajul rapid al lui Thiem a liniștit publicul, iar Monfils însuși a recunoscut că a fost mai tăcut decât de obicei.

"Bineînțeles că suntem obișnuiți să mă vedem folosind publicul un pic mai mult, dar cu antrenorul am decis să facem unele lucruri diferit, să încercăm altceva", a spus el.

După ce a cedat câte un set în fiecare dintre primele trei tururi, evoluția în mai puțin de două ore a fost exact ceea ce căuta Thiem, având în față teste mai mari. Djokovic se află în jumătatea de tablou a lui Thiem, ceea ce înseamnă o posibilă confruntare în semifinale.

Thiem ar putea fi ușurat că următorul său adversar nu este Juan Martin del Potro, având în vedere că argentinianul a câștigat toate cele patru confruntări dintre ei. În schimb, el se va confrunta cu Karen Khachanov, primul sfert de finală de Mare Șlem, învingător cu 7-5 6-3 3-6 3-6 6-3 în fața campionului US Open 2009.

Del Potro și Khachanov, în schimb, nu au avut nicio problemă în a implica publicul.

Ei au făcut schimb de forehanduri uriașe timp de mai bine de trei ore, Khachanov reușind în mod crucial să convertească mai bine mingile de break.

Rusul a salvat două la 5-5 în prima manșă, apoi a făcut break. Învins, del Potro a cedat în primul său game de serviciu din cel de-al doilea și s-a distanțat la 2-0. Iar în cel de-al patrulea, Khachanov a salvat două mingi de break în primul game, rupând imediat după aceea.

Frustrat, del Potro, animat, s-a lovit cu racheta în cap și, cu altă ocazie, a dat o lovitură la florile de pe teren.

Dar, fiind mereu favoritul publicului, a părăsit terenul în urma unei primiri entuziaste.

Mai devreme, pe terenul Suzanne Lenglen, Paire, locul 38, era cât pe ce să reușească o revenire uriașă în fața lui Nishikori, finalistul de la US Open 2014.

Reîncepând cu două seturi la unu după ce întunericul a întrerupt procedurile duminică, Paire a salvat două mingi de meci în tiebreak-ul captivant al setului al patrulea și a condus cu 4-1 și 5-3 în setul final.

Dar Nishikori este un client dificil în meciurile decisive. El s-a îmbunătățit la 23-6 în seturile cinci și a câștigat 11 din ultimele 12 seturi. În runda precedentă, împotriva lui Laslo Djere, japonezul a revenit de la 3-0 - două break-uri.

"Ar fi trebuit să pierd în trei sau patru seturi, dar ar fi trebuit să câștig în setul al cincilea", a rezumat Paire.

Răsplata lui Nishikori după ce a disputat aceste bătălii îndelungate?

Doar un Nadal bine odihnit marți.

"Nu va fi ușor", a spus Nishikori.

Încă un succes pentru Paire

Cu toate acestea, turneul s-a dovedit a fi un succes pentru Paire, la fel ca și pentru compatrioții săi Nicolas Mahut, Antoine Hoang (23 de ani) și Corentin Moutet (20 de ani).

Pierre Hugues Herbert, fostul partener de dublu al lui Mahut, care acum se concentrează pe simplu, a reușit o revenire în două seturi, la fel ca Mahut, iar apoi a luptat cu curaj împotriva lui Paire într-un meci epic de cinci seturi.

Considerat un talent uriaș, cu un rever și un touch extraordinar, Paire a recunoscut că a avut probleme de motivație în trecut și că a mers pe jos în meciuri.

Cu toate acestea, jucătorul de 30 de ani pare să fi dat un colț.

"Vreau să trăiesc mai multe emoții de acest fel și vreau să continui să mă descurc mai bine pentru restul sezonului", a spus el.

În altă acțiune pe tabloul feminin - unde nicio jucătoare franceză nu a ajuns în turul al treilea pentru prima dată din 1986 - Ashleigh Barty a obținut un nou sfert de finală de Grand Slam, eliminând-o pe cuceritoarea Serenei Williams, Sofia Kenin, cu 6-3 3-6 6-0.

Ea va înfrunta o altă jucătoare obișnuită să apară în a doua săptămână a turneelor majore, Madison Keys. Americanca a învins-o pe Katerina Siniakova - care a eliminat-o sâmbătă pe Naomi Osaka, numărul 1 mondial, cu 6-2 6-4.

