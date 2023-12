Ons Jabeur ajunge în prima finală de Grand Slam la Wimbledon, după o victorie în fața Tatjanei Maria

Tunisianca Jabeur făcuse deja istorie la ediția din acest an a turneului de la Wimbledon, fiind prima femeie arabă sau nord-africană care a ajuns în semifinalele unui turneu de Grand Slam, și a făcut un pas înainte cu o victorie de luptă împotriva Mariei.

A treia favorită, care a cedat doar două seturi în turneu, a trecut fără probleme de primul set, după ce și-a asigurat o dublă întrerupere a serviciului, dar Maria și-a folosit slice-ul în mod eficient și a răspuns cu un break pentru a lua setul al doilea.

Cu meciul la egalitate, Jabeur a trecut în avantaj cu un break la începutul setului al treilea, apoi a continuat cu un altul la 3-0, Maria trimițând lung un voleu simplu de forehand.

De acolo, meciul a fost aproape gata, iar Jabeur a completat victoria pe a doua din cele trei mingi de meci, după ce Maria a returnat în fileu.

"Sunt o tunisiancă mândră că mă aflu astăzi aici", a declarat Jabeur, care o va înfrunta sâmbătă în finală pe Elena Rybakina, în interviul de pe teren, "și știu că în Tunisia sunt înnebuniți în acest moment.

"Încerc doar să inspir cu adevărat cât de mult pot. Vreau să văd din ce în ce mai multe jucătoare, nu doar tunisiene, ci și arabe și africane în turneu. Pur și simplu iubesc jocul și vreau să împărtășesc această experiență cu ei."

Jabeur și Maria sunt prietene apropiate și au împărțit o îmbrățișare lungă la fileu la finalul meciului. În timp ce mulțimea le aplauda pe cele două jucătoare, Jabeur a târât-o pe Maria înapoi pe teren și a făcut un gest pentru ca publicul să o încurajeze pe adversara ei.

Nemțoaica s-a bucurat de cel mai bun turneu de Grand Slam al carierei sale la Wimbledon, la doar 15 luni după ce a dat naștere celui de-al doilea copil.

Ea este doar a șasea femeie în vârstă de 34 de ani sau peste care joacă într-o semifinală de Grand Slam, călcând pe urmele lui Venus și Serena Williams, Martina Navratilova, Chris Evert și Billie Jean King.

"Acum trebuie să-mi facă un grătar ca să se revanșeze pentru toată alergătura pe care am făcut-o", a glumit Jabeur după meci.

"Cu siguranță am vrut să împart momentul cu ea la final, pentru că este o sursă de inspirație pentru atât de mulți jucători, inclusiv pentru mine. Revenind după ce a avut doi copii - nu-mi vine să cred cum a reușit".

Jabeur nu trecuse niciodată de sferturile de finală ale unui turneu de Grand Slam înainte de ediția din acest an, dar a fost în forma vieții ei în acest sezon, ajungând pe locul 2 în clasamentul mondial, cel mai înalt din toate timpurile.

Anul trecut, ea a intrat în istorie, fiind primul jucător arab - bărbat sau femeie - care a intrat în top 10 în clasamentul de simplu.

Rybakina o uimește pe Halep

În cealaltă semifinală de joi, Rybakina a avut o prestație strălucită pentru a o surprinde pe Simona Halep, dublă campioană de Grand Slam, în două seturi - 6-3 6-3.

Va fi prima finală majoră pentru Rybakina, în vârstă de 23 de ani, care devine cea mai tânără finalistă la simplu feminin la Wimbledon de la Garbine Muguruza în 2015.

"Nu știu cum să descriu, a fost foarte bine, astăzi am fost pregătită mental și am făcut tot ce am putut și a fost un meci extraordinar", a declarat Rybakina, prima jucătoare care reprezintă Kazahstanul și care ajunge într-o finală la Wimbledon, în interviul de după meci.

Halep, între timp, va fi dezamăgită că nu și-a valorificat forma puternică, după ce nu a pierdut niciun set în turneu înainte de meciul de joi.

